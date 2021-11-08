İYİ Partili Dervişoğlu'ndan Çeşme Projesi çıkışı: İzmir’in mahkemeleşme hastalığı var

Çeşme Projesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan İYİ Partili Müsavat Dervişoğlu, "Sivil toplum kuruluşlarının, İzmir’de yaşayan kanaat önderlerinin, yol gösterici ağabey statülü insanların, elbette ki görüşleri alınarak bütün bunların yapılmasından yanayız. İzmir’in kötü bir hastalığı var, doğru da olsa yanlış da olsa bir ‘mahkemeleşme hastalığı’ var. Bu hastalığın acilen terki lazım " dedi.

FATİH ÖZKILINÇ-İzmir kamuoyunda bir süredir tartışmalara neden olan Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan Çeşme Turizm Projesi ile ilgili süreç devam ediyor. Çeşme’de 16 bin 624 hektar alanı kapsayan bölgede hayata geçirilmesi planlanan "Çeşme Turizm Projesi”ni kentteki meslek odaları kamu ve doğa yararına aykırı olduğu gerekçesiyle yargıya taşınmış ve projenin yapılacağı bölgede en son bilirkişi incelemesi yapılmıştı.Kentte Çeşme Projesiyle ilgili tartışmalar devam ederken TBMM İYİ Parti Grup Başkan Vekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, partisinin Tire’de hayata geçirdiği Güneşin Kadınları İzmir Üretici Kooperatifi’nin açılışı sonrasında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"İzmir’in kötü bir hastalığı var"



Çeşme Projesine kuru kuruya karşı çıkmanın doğru olmayacağını belirten Dervişoğlu, “İzmir ve Türkiye için yapılan tüm doğru projelere İYİ Parti olarak destek veriyoruz, kuru kuruya muhalefet yapmıyoruz. Bozuk saat bile günde 2 defa doğruyu gösterir, dolayısıyla hükümet de doğru şeyler yapınca, zaman zaman biz de onlara destek veriyoruz. Çeşme Yarımadası’nın doğru bir planlamaya ihtiyacı olduğu aşikar. Bu planlamanın paylaşılarak yapılması lazım. Sivil toplum kuruluşlarının, İzmir’de yaşayan kanaat önderlerinin, yol gösterici ağabey statülü insanların, elbette ki görüşleri alınarak bütün bunların yapılmasından yanayız. İzmir’in kötü bir hastalığı var, doğru da olsa yanlış da olsa bir ‘mahkemeleşme hastalığı’ var. Bu hastalığın acilen terki lazım. Büyükşehir Belediyesi ve merkezi yönetim eğer müşterek bir karar alır, sivil toplum kuruluşlarının da gönlünü hoş tutar, onları razı ederse İzmir’in menfaatine olan projelerde, onlardan faydalı sonuçlar çıkacağı kanaatini taşıyorum. Kuru kuruya karşı çıkmak doğru değil ama bu hükümetin uygulamaları yüzünden, herkes ortaya bir proje atıldığında defans yapma ihtiyacı hissediyor. Çünkü ayinesi iştir kişinin lafına bakılmaz noktasından hareket ediyorlar” açıklamalarında bulundu.

“Projeye değil ranta karşıyız”

Projeye yönelik rant iddialarının hatırlatılması üzerine ise Dervişoğlu, “Hükümet bu konuda sabıkalı olduğu için bunun üzerinde çeşitli spekülasyonlar oluyor. Projenin ehil kişiler tarafından ele alınıp, değerlendirilmesi lazım. İzmir’in böyle şeyleri tartışarak aşması lazım. Fikirler, görüşler çarpışmalı ve buradan doğru sonuçlar çıkarmayı becerebilmeliyiz. Ama hükümetin yaptığı birçok icraat ve uygulamada öyle aymazlıklar ve ranta yönelik adımlar atıldı ki kentini korumaya çalışan İzmirlinin bu kararlara defans göstermesi, ziyadesiyle doğal. Biz İYİ Parti olarak projeye değil ranta karşıyız. Rant olursa karşıyız” yanıtını verdi.