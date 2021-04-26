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İzmir Bakırçay Üniversitesi öğretim görevlisi alacak

İzmir Bakırçay Üniversitesi'nin 23 öğretim görevlisi alacağı açıklandı

İzmir Bakırçay Üniversitesi öğretim görevlisi alacak
26 Nisan 2021 Pazartesi 12:40

İzmir Bakırçay Üniversitesi'ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi uyarınca profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi alınacak olup, adayların kamu hizmetine girmede aranan genel şartlara sahip olması gerekmektedir.

Adayların özgeçmiş, yayın listeleri ve bilimsel çalışmalarını (makale, tez, kitap vb.) kapsayan dosyalarını, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde aşağıda belirtilen belgeler ile başvuru adresine şahsen veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir.


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Etiketler; #izmir #bakırçay üniversitesi #eleman alımı
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