İzmir'de bir kişi evinde ölü bulundu!

İzmir'de kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

Alınan bilgiye göre, Güzelbahçe ilçesi 126 Sokak'taki müstakil evde yalnız yaşayan Kemal K'den (65) bir süre haber alamayan komşuları, durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Belirtilen adrese gelen ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri evde Kemal K'yi yerde hareketsiz buldu.

112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı incelemede Kemal K'nin öldüğünü belirlendi.

Kemal K'nin cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, Kemal K'nin ölümünün şüpheli bulunması üzerine soruşturma başlattı.

Öte yandan, Kemal K'nin hayırseverlerin yardımıyla ihtiyaçlarını karşıladığı, yaşadığı evi de komşularının kiraladığı öğrenildi.