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İzmir'de en uzun gece koşusu

İzmir Büyükşehir Belediyesi yılın en uzun günü olan 21 Aralık’ta gece koşusu ve bisiklet sürüşü düzenliyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in de katılacağı koşu Saat Kulesi’nde başlayıp İzmir Marina’da sonlanacak.

İzmir'de en uzun gece koşusu
19 Aralık 2021 Pazar 09:45

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in İzmir’i spor kenti haline getirme vizyonu doğrultusunda yılın en uzun gecesi 21 Aralık’ta Konak Saat Kulesi ile Üçkuyular İzmir Marina arasında halk koşusu düzenleniyor. Koşuya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de katılacak. 21.30’da Saat Kulesi önünden başlayacak koşu ve bisiklet sürüşü Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nı takip ederek 6,5 kilometre sonra İzmir Marina’da tamamlanacak.
 

“Eğlenceli bir gece bizi bekliyor”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge, İzmir’de koşu kültürünün giderek güçlenmeye devam ettiğini söyleyerek “Bir yandan Maratonİzmir ve Uluslararası 9 Eylül Yarı Maratonu gibi organizasyonları her açıdan büyütüp geliştirirken diğer yandan da koşu kültürü ve spor yapma heyecanını canlı tutan bu tip eğlenceli koşularla İzmir’in sportif kimliğine katkı sağlıyoruz. 21 Aralık’ta spor ve eğlencenin bir arada olacağı, bu kez bisiklet sürüşünün de dâhil edildiği çok eğlenceli bir gece bizi bekliyor” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ersan Odaman da İzmir’in uluslararası ve ulusal organizasyonlar sayesinde tam bir spor kenti olma yolunda ilerlediğini belirterek, “Hedefimiz her hafta ulusal, her ay uluslararası bir organizasyonla İzmir’i tam katılımlı bir spor kenti konumuna getirmek” diye konuştu.

Etiketler; #izmir #izmir büyükşehir #en uzun gece #koşu
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