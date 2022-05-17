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İzmir'de iki kişinin kavgası ölümle bitti!

İzmir'de iki kişinin kavgası ölümle bitti!
17 Mayıs 2022 Salı 08:47

İzmir Tire'de yaşanan tartışma ölümle bitti. Ethem Ö., tartıştığı 40 yaşındaki Turgay Yuvalı'yı av tüfeği ile vurdu. Hastaneye kaldırılan Yuvalı kurtarılamadı


Olay, önceki akşam saatlerinde Tire ilçesine bağlı Derebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ethem Ö. (60) ve Turgay Yuvalı arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ethem Ö., av tüfeği ile Turgay Yuvalı'ya ateş etti. Olayda ağır yaralanan Yuvalı, çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Turgay Yuvalı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yuvalı'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şüpheli Ethem Ö. ise jandarma ekipleri tarafından olay yerinde yakalandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #tire #ölüm #cinayet
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