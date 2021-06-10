İzmir'de kaza yapan sürücü, araçta sıkışan arkadaşlarını bırakıp kaçtı!

İzmir'de sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil 5 metre yükseklikten boş alana düştü. Kazada hafif yaralı sürücü, araçta bulunan iki kişiyi bırakarak kaçtı

Kaza İzmir'in Konak ilçesinde dün saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre ismi henüz öğrenilemeyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile seyir halindeki otomobil kontrolden çıktı. Yoldan çıkan otomobil 5 metre yükseklikten binaların arasında bulunan yeşil alana yuvarlandı. Kazayı hafif yaralı bir şekilde atlatan sürücü olay yerinden kaçarken, çevrede bulunan vatandaşlar ise kazayı sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 110 AKS ekipleri araçta sıkışan 26 yaşındaki F.C.O. ile 32 yaşındaki Ö.D.'yi araçtan çıkardı. Yaralanan Ö.D. ambulansla hastaneye kaldırılırken, F.C.O.'nun ise durumunun iyi olduğu tespit edildi. Polis, olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.



'BİNANIN YIKILDIĞINI SANDIK'

Kaza sırasında ailesi ile birlikte evinde oturan Gökhan Sayar, "Çok büyük bir ses duyduk. Arkadaki binanın yıkıldığını sandık. Çıktık baktık ve araç burada duruyor, içerisinde ise 2 kişi vardı. Durumları iyiydi ama çok da kendilerinde değillerdi. Görevliler geldi ve yaralıları sıkıştıkları araçtan sağ salim çıkardı" dedi.