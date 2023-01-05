İzmir'de trans birey cinayeti! Boğazından bıçaklandı!

İzmir'de trans birey cinayeti işlendi. Konak ilçesinde M.F. ile trans birey olduğu ileri sürülen Ece E. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.F., Ece E.'yi boğazından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Ece E. hayatını kaybederken, kaçan M.F. ise kısa sürede yakalandı

Olay, saat 03.30 sıralarında Alsancak Mahallesi Yüzbaşı Şerafettin Bey Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. İddiaya göre, M.F. ile trans birey olduğu öne sürülen Ece E. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.F., Ece E.'yi boğazından bıçakladı. Ece E. kanlar içerisinde yere yığılırken, M.F. bindiği taksi ile kaçmaya başladı. Bu sırada, durumu fark eden Ece E.'nin komşuları polis ekiplerine ihbarda bulundu. Şüphelinin bindiği taksi plakasını ve gittiği yönü tespit eden ekipler, 15 dakika içerisinde Torbalı ilçesinde M.F.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne getirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memurları olayın yaşandığı evde çalışma yaptı. Ece E.'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.