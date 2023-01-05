BİR EVDE 8 CESET BULUNDU!
BİR EVDE 8 CESET BULUNDU!
0
KÜÇÜK ÇOCUĞU RAYLARA İTTİ!
KÜÇÜK ÇOCUĞU RAYLARA İTTİ!
0
VAHŞET! 560 CESEDİ SATTILAR!
VAHŞET! 560 CESEDİ SATTILAR!
0
ÜNLÜ OYUNCUDAN İYİ HABER
ÜNLÜ OYUNCUDAN İYİ HABER
0

İzmir'de trans birey cinayeti! Boğazından bıçaklandı!

İzmir'de trans birey cinayeti! Boğazından bıçaklandı!
05 Ocak 2023 Perşembe 08:44

İzmir'de trans birey cinayeti işlendi. Konak ilçesinde M.F. ile trans birey olduğu ileri sürülen Ece E. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.F., Ece E.'yi boğazından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Ece E. hayatını kaybederken, kaçan M.F. ise kısa sürede yakalandı

Olay, saat 03.30 sıralarında Alsancak Mahallesi Yüzbaşı Şerafettin Bey Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. İddiaya göre, M.F. ile trans birey olduğu öne sürülen Ece E. arasında henüz belirlenemeyen  nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.F.,  Ece E.'yi boğazından bıçakladı. Ece E. kanlar içerisinde yere yığılırken,  M.F. bindiği taksi ile kaçmaya başladı. Bu sırada, durumu fark eden Ece E.'nin komşuları polis ekiplerine ihbarda bulundu. Şüphelinin bindiği taksi plakasını ve gittiği yönü tespit eden ekipler, 15 dakika içerisinde Torbalı ilçesinde M.F.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne getirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memurları olayın yaşandığı evde çalışma yaptı. Ece E.'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #cinayet #trans birey #haber
Önceki Haber
Lezita İzmir'de ilk konsept mağazasını açtı
Sonraki Haber
İzmir'deki olaylı maçta kaleciye korner direği ile vuran sanık hakkında istenen ceza belli oldu!
Karar sonrası Başkan Arda'dan açıklama: Asla üzgün değilim, karar siyasi
Karar sonrası Başkan Arda'dan açıklama: Asla üzgün değilim, karar siyasi
0
İzmir'de iki kadın bir oldu, sokak hayvanları için "Merhamet Bahçesi" kurdu
İzmir'de iki kadın bir oldu, sokak hayvanları için "Merhamet Bahçesi" kurdu
0
İzmir'in en büyük stadı, ilgi görmeyince bakıma alındı!
İzmir'in en büyük stadı, ilgi görmeyince bakıma alındı!
0
İZBAN'da ilginç görüntüler! İki tren arasına kalas koydular ve...
İZBAN'da ilginç görüntüler! İki tren arasına kalas koydular ve...
0
Siyasi yasak isteniyordu! Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda hakkındaki karar belli oldu
Siyasi yasak isteniyordu! Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda hakkındaki karar belli oldu
0
Seferihisar'da gün yüzüne çıkartılan karakılçığın üretimi 11 bin dönüme kadar ulaştı
Seferihisar'da gün yüzüne çıkartılan karakılçığın üretimi 11 bin dönüme kadar ulaştı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.