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İzmir'de trans birey öldürüldü!

17 Ocak 2022 Pazartesi 08:56

İzmir'in Karabağlar ilçesinde trans birey olduğu öğrenilen 48 yaşındaki Günay Ö., oturduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak öldürüldü. Günay Ö.'nün ensesinden bıçaklandığı öğrenilirken, polis katili yakalamak için harekete geçti


Olay, dün saat 23.00 sıralarında Üçkuyular Mahallesi İnönü Caddesi numara 873'teki apartman girişinde meydana geldi. İddiaya göre trans birey olduğu ileri sürülen Günay Ö., oturduğu apartamana girerken, arkasından gelen kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Günay Ö.'nün ensesinden bıçaklayan şüpheli, hızla olay yerinden kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Günay Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekipleri apartmanın girişinde incelemede bulundu. Günay Ö.'nün cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. soruşturma başlatan polis ekipleri şüphelinin kimliğinin tespit edilip yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #cinayet #trans birey #ölüm #bıçaklama
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