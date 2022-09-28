İzmir depreminde 11 kişinin öldüğü Barış Sitesi davasında, belediye çalışanlarına hapis istemi!

İzmir'in Seferihisar açıklarında, 2020'de meydana gelen 6.6'lık depremde 11 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı Barış Sitesi davasında, 6 belediye görevlisi hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

Seferihisar açıklarında, 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde B, C ve D blokları çöken Barış Sitesi'nde 11 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi ise yaralandı. Binanın sorumlularının yaşamını yitirmesi ve faillerin belirlenememesi nedeniyle dava açılamadı. Belediye görevlileri hakkında başlatılan soruşturma ise tamamlandı ve iddianame hazırlandı. İddianamede, o dönem Karşıyaka Belediyesi'nde imar müdürü olan K.T. (69), imar müdür yardımcısı S.B.U. (64), mimar statüsünde imar müdürü H.K. (64), imar müdürlüğünde şube şefi F.P.U. (64), inşaat mühendisi F.Z. (62) ve ruhsat düzenleyen görevli A.İ. (57) için 'görevi kötüye kullanma' suçlarından dava açıldı. İddianamede, bilirkişi raporlarına da yer verildi. Raporda, binanın statik hesabında; deprem yük hesaplarının, etriye hesaplarının, bina yer değiştirme hesaplarının 1975'te çıkarılmış 'Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik' hükümlerine uygun olarak inşa edilmediğinin altı çizildi. Aynı raporda statik-betonarme projeyi onaylayan mercilerin ayrıca 2 Aralık 1992 tarihli inşaat ruhsatı, 26 Haziran 1999 tarihli yenileme ruhsatı ve 8 Eylül 1999 ile 1 Mart 2000 tarihli tadilat ruhsatlarını düzenleyen ve onaylayan mercilerin sorumlu tutulması gerektiğine de vurgu yapıldı. Barış Sitesi'nin B, C ve D bloklarının; projelendirmedeki eksiklikler, malzeme özelliklerindeki yetersizlikler, uygulama ve işçilik hataları, yapım denetimindeki yetersizlik nedeniyle yıkılmış olduğu belirtildi.

GÖREVİN GEREKLERİNE AYKIRI HAREKET

Alınan ifadeler ve toplanan deliller ışığında savcı, yapı ruhsatı ve eki mimari proje ile statik projeyi inceleyip kontrol eden, onay veren ve anılan yapıya ruhsat düzenleyen kamu görevlisi şüphelilerin iş ve işlemlerinin bir bütünlük arz ettiğini, adı geçen şüphelilerin 3194 sayılı 'İmar Kanunu'ndaki yasal mevzuat ile 1975 tarihli yönetmelik hükümlerine göre kendilerine yüklenen görevin gereklerine aykırı hareket ettiğinin altını çizdi.

İddianamede; deprem sonucu söz konusu olayın meydana gelmesine, kamunun zarara uğramasına, kişilerin maddi ve manevi mağduriyetlerine yol açmak suretiyle şüphelilerin görevlerini kötüye kullandıkları belirtildi. 6 tutuksuz sanık hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianame, 37'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.