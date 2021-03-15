İzmir'e rehavet uyarısı: Hazirandaki gibi olmasın!

Günlük Kovid-19 vaka sayılarının tekrar yükselmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan İzmir Tabip Odası Başkanı Dr. Lütfi Çamlı, “Biz bunu haziran ayında yaşadık. Normalleşme sürecinin sonunda ciddi bir pik dalgası karşımıza çıktı. Normalleşme kararları gözden geçirilerek bir takım tedbirlerin hayata geçirilmesi gerekiyor” dedi

Fatih ÖZKILINÇ- Geçtiğimiz yılın mart ayından bu yana ülkemizde etkisini gösteren Kovid-19 salgını günlük yaşamı etkilemeye devam ediyor. Günlük vaka sayılarının geçtiğimiz günlerde azalmasının ardında başlayan kontrollü normalleşme sürecinde, günlük vaka sayıları tekrardan yükselişe geçti. Mart ayı başında yaklaşık 10 bin olan günlük vaka sayısı 10 günde 5 bin aratarak 15 bine yükseldi. Uzmanlar, vaka sayılarının artmasında normalleşmenin yarattığı rehavetin etkili olduğunu belirtiyor. Vaka sayılarının artmasıyla birlikte yeni tedbirlerin alınması gerektiğini belirten İzmir Tabip Odası Başkanı Dr. Lütfi Çamlı, Koronavirüs salgınının seyriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Biz bunu yaşadık

İnsanların rehavete kapılmasıyla vaka sayılarının arttığını ifade eden Çamlı, “Yerinde karar sürecinde İzmir belirlenen dört grup arasında yüksekli riskli iller arasında yerini aldı. Vakaların yükseldiği dönemde kontrollü normalleşme süreci başlatıldı. Bilimsel verilerin şu anda uygun olup olmadığından ve yeterli değerlendirildiğinden ben kaygılıyım. Daha çok ekonomik kaygıların gözetilerek bu sürecin başlatıldığına inanıyorum. Kontrollüde olsa bu normalleşme vatandaşlarda rehavete yol açtı. Özellikle hafta sonu gördüğümüz görüntüler, pandemi kurallarına yeterince uyulmadığını gösteriyor. Bunun etkisiyle de ülke genelinde günlük 5 bine inen vaka sayılarının 15 bine çıktığını görüyoruz. Biz bunu haziran ayında yaşadık. Normalleşme sürecinin sonunda ciddi bir pik dalgası karşımıza çıktı. Normalleşme kararları gözden geçirilerek bir takım tedbirlerin hayata geçirilmesi gerekiyor” diye konuştu.

Toplumsal bağışıklıktan uzağız

Mutasyonlu virüsün de ülke genelinde giderek yayıldığını kaydeden Çamlı, “Mutasyonlu virüsün çok hızlı yayılım göstermesiyle vaka sayılarındaki artışta rol oynuyor olabilir. Bununla ilgili detaylı araştırmalar yapılmalı. Aşılamada ise henüz daha toplumun yüzde 3 ikinci doz aşısını oldu. Toplumsal bağışıklık dediğimiz süreçten çok uzaktayız. Bu süreç belirsizlikle devam ediyor. Bütün bunlar göz önüne alındığında mutlaka vaka artışları karşısında tedbirler alınması gerekecektir. Mutasyonlu virüs, varyant virüs analizleri yapılıyor. Aldığımız duyumlara göre örnekleme yapılarak yapılan testlerde yüzde 30’lara varan mutasyonlu virüs pozitifliği görüyoruz” dedi.

Kurallara uyalım

Vatandaşlara çağrıda bulunan Çamlı, “Pandemi devam ediyor. Bunu hiç aklımızdan çıkartmayacağız. Pandemi bitmedi, kontrol altına alınamadı. Aşı olsak bile maske, fiziksel mesafe ve hijyen kurallarına katı bir şekilde uymamız gerekiyor. Asla rehavet havasına kapılmamalıyız. Aşı olsak bile bu rehavete kapılmamız için bir neden değil. Yaşamımızın her alanında pandemi kurallarına uymalıyız. Kalabalık ortamlardan uzak durmalıyız. Bunları akıldan çıkarmadan yaşamımızı sürdürmeliyiz” şeklinde konuştu.



Sağlıkçıları unutmayalım

14 Mart Tıp Bayramı’nı buruk geçirdiklerini söyleyen Çamlı, “Pandeminin birinci yılında 385 sağlık çalışanını kaybettik. Onların acılarını yüreğimizde hissediyoruz. O nedenle kurallara hepimiz uymalıyız. Bunu bireysel bir sorumluluk değil, toplumsal sorumluluk olduğunu bilelim. Pandemide yaşamlarını riske atan özveriyle sağlık hizmeti veren sağlık çalışanlarının unutmayalım” ifadelerini kullandı.