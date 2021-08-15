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İzmir'e yakışmayan görüntü. Dilek ağacına maske astılar!

İzmir'in Dikili ilçesindeki Aşıklar Şelalesi'nin bulunduğu parkı işleten firmanın müdürü Uğur Dundar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) "salgının bitmesi" temennisiyle dilek ağacına maske bağlayan ziyaretçilere bir türlü engel olamadıklarını söyledi

İzmir'e yakışmayan görüntü. Dilek ağacına maske astılar!
15 Ağustos 2021 Pazar 12:24

Nebiler Köyü yakınlarındaki Aşıklar Şelalesi, doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Şelalenin bulunduğu parktaki, çaput bağlama geleneğinin yaşatıldığı ağaç da ziyaretçilerin uğrak noktaları arasında yer alıyor. Son dönemde bazı ziyaretçiler, parktaki görevlilerin uyarılarına karşın, ağaca çaput yerine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kullanımı yaygınlaşan medikal maskeler asıyor. Görevliler zaman zaman ağacı maskelerden temizliyor.

"Bu maskeleri asmak yerine aşınızı olabilirsiniz"

Parkın işletme müdürü Uğur Dundar, ağaca asılan maskelerin hijyen sorununa neden olduğunu belirtti.

Uyarmalarına rağmen durumun devam ettiğini aktaran Dundar, "Temizlemeye çalışıyoruz fakat biz bir koparıyoruz onlar 100 asıyor. Bunun önüne bir türlü geçemedik." diye konuştu.

Dundar, bazı ziyaretçilerin de ağaçtaki bu manzarayı hoş karşılamadıklarını dile getirdi.

Ziyaretçilerin maskeleri asarken Kovid-19 salgınının bitmesi temennisinde bulunduklarına tanık olduğunu da aktaran Dundar, "Buraya maske asmak bir çare değil. Hem kendinize hem doğaya hem de bize bir iyilik yapmak istiyorsanız, bu maskeleri asmak yerine en yakın sağlık kuruluşuna gidip aşınızı olabilirsiniz." ifadelerini kullandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #dikili #aşıklar şelalesi #dilek ağacı maske
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