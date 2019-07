İzmir'in Boyoz'u Dünya Kupası’nda

Global marka olma yolunda emin adımlarla ilerleyen İzmir Boyoz'u, Amerika ile başlayan ve sonrasında Avrupa'da 6 ülkeye ulaşan “Smyrna Boyoz” ihracat yolculuğunu, Katar ve Kuveyt ile sürdürecek

Mim Grup Ceo'su Musa Turan “Boyoz, tüm dünyanın vazgeçilmezi olacak” dedi.

Türkiye, Yunanistan ve Amerika'daki şubelerden alınan olumlu geri dönüşler sayesinde birçok farklı ülkeden talep aldıklarını söyleyen Turan “Bu talepler doğrultusunda Ortadoğu’daki ilk görüşmemizi Kuveyt’te gerçekleştirdik ve Master Franchising anlaşmamızı imzaladık. Eşsiz ürünümüzle, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için sabırsızlanıyoruz” dedi. Kuveyt’deki Master Franchising anlaşması, Smyrna Boyoz Yönetim Kurulu Başkanı Musa Turan ve Al-Massaied Group Yönetim Kurulu Başkanı Nasser Al-Massaied tarafından imzalandı.

İki heyecan

2022 yılına kadar Kuveyt ve Katar’da toplamda 4 tane Smyrna Boyoz şubesi açılacağını belirten Turan “Bu demek oluyor ki Katar'ın evsahipliğinde düzenlenecek 2022 Dünya Kupası’nı izlemeye gelenler iki heyecan yaşayacak. Katar’a gelenler ‘Smyrna Boyoz’un eşsiz tadıyla tanışma fırsatı da bulacak” dedi. Smyrna Boyoz’un son derece ekonomik olan konseptinin yurtdışındaki yatırımcılar için büyük bir fırsat olduğunu her fırsatta yineleyen Turan “Bunun gün geçtikçe daha çok anlaşıldığını görmek bize gurur veriyor” diye konuştu.

Her kültüre uygun lezzet

Her ürününde boyozun özgün tarifine sadık kalan Smyrna Boyoz, farklı kültürel tatlara uyum sağlayarak her geçen gün ününü daha da arttırmaya devam ediyor. Boyozun 527 yıllık geçmişiyle bir kültür ifade ettiğini söyleyen Turan “Bu kültürden yalnızca bizim yararlanmamız bencillik olurdu. Bu yüzden her ülkenin kendine has damak tadını yakalayarak, boyozun yalnızca İzmir’in değil tüm dünyanın vazgeçilmezi haline gelmesi için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz” dedi.