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İzmir-Selanik seferlerini yapan şirketin zararı açıklandı

DTO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Mihri Çelik, İzmir ile Yunanistan'ın Selanik şehri arasında 10 Ekim'de başlayan yolcu ve taşıma şirketlerinin düşük talebi nedeniyle durdurulan seferler süresince gemi seferi yapan şirketin zararını açıkladı.

İzmir-Selanik seferlerini yapan şirketin zararı açıklandı
27 Aralık 2022 Salı 17:41

İzmir ile Yunanistan'ın Selanik şehri arasında 10 Ekim'de başlayan ropax (araç ve yolcu taşıyan gemi) seferleri, yolcu ve taşıma şirketlerinin düşük talebi nedeniyle durdurulmuştu. Deniz Ticaret Odası(DTO) İzmir Şubesi Meclisi aralık ayı toplantısında Yönetim Kurulu Üyesi Mihri Çelik, seferleri yapan şirketin zararını açıkladı. Çelik, “Yaklaşık 45 gün süren seferlerde firmanın yaklaşık 1,5 milyon Euro zararı oldu. ‘Kış dönemini böyle atlatamayacağız devam edersek yaza kadar bu zarar daha da artacak. O yüzden yaza kadar askıya alalım, boşu boşuna liman ve yakıt masrafıyla uğraşmayalım. Yazın tekrar değerlendireceğiz, mayısta geri geleceğiz’ dediler ve hattı kapattılar” diye konuştu.

HABER : FATİH ÖZKILINÇ
 

Etiketler; #izmir #selanik #ropax #dto
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