İzmir Valisi Köşger'den "Babalar Günü" mesajı

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İzmir Valisi Köşger'den "Babalar Günü" mesajı
20 Haziran 2020 Cumartesi 13:34

Vali Köşger, mesajında, Türk milletinin, kadim kültüründe babalığın önemine işaret etti. Babalar Günü'nü tebrik eden Köşger, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Yaşınız kaç olursa olsun baba figürü hayatınızın en önemli aktörüdür. Varlıklarıyla ailesine güç veren şefkat ve merhamet abideleri babalarımızı, sadece yılın bir günü değil, hayatımızın her anında anmalı, onlara sevgi ve saygımızı göstermeliyiz. Babasız büyümek zorunda kalan yetimlerimize sahip çıkılması, onların yüzlerinin güldürülmesinin de bugüne daha bir anlam katacağına inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, başta binbir emekle yetiştirdikleri değerli evlatlarını vatanımız için feda eden aziz şehitlerimizin babaları olmak üzere, tüm babaların Babalar Günü’nü kutluyor, kendilerine aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu bir hayat diliyor, ahirete irtihal etmiş tüm babalarımızı rahmetle ve minnetle yad ediyorum."

Önceki Haber
AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Büyükdağ'dan, Dikili, Aliağa ve Menemen ilçelerine ziyaret
Sonraki Haber
Menemen'deki silahla yaralamaya ilişkin iki zanlı tutuklandı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.