İzmir’de servis ücretlerinde yüzde 15’lik artış bekleniyor

İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı, İzmir’de 2021-2022 eğitim yılı servis ücretlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bostancı, okul servis ücretlerinde yüzde 14 ile 15 arasında fiyat güncellemesi olacağını söyledi

FATİH ÖZKILINÇ- Milli Eğitim Bakanlığı, okulların açılış tarihi ile ilgili açıklama yapmıştı. Okullar 6 Eylül 2021 tarihinde açılacak. Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021 tarihinde uyum eğitimi yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı eğitimin yüz yüze olması için hazırlıklarını sürdürürken öğrenci velileri tarafından “İzmir’de servis ücretleri ne kadar?" sorusu merak ediliyor. İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı da 2021-2022 eğitim yılı servis ücretlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Servis esnafı olarak hem taşıyan hem de kendi evlatlarının olması dolayısıyla bu hizmeti alan olduklarını belirten Bostancı, “Esnaf her zaman ekonominin omurgasıdır. Esnaf her zaman devletinin yanındadır. Esnaf her zaman çözüm odaklı yaklaşmıştır. Esnafımız her zaman sorun değil çözümün parçası olmuştur. Ancak maalesef aynı duyarlılığı biz göremediğimizden bazı sıkıntılar yaşamaktayız. Bu sıkıntılardan dolayı biz zam demeyelim buna. Bu süreçte inşaat malzemelerinden tutun da araçların yedek parçalarına kadar her şeyin fiyatı yüzde yüz arttı. Araç fiyatları da yüzde yüzelli arttı. Şu anda 350-400 bin TL’den aşağı sıfır araba yok. Biz defalarca anlattık. ‘Bize bir KDV indirimi yapın’ dedik. Bu KDV indirimi oldu. KDV’yi bir yükseltiler bir indirdiler KDV yok oldu. Bu konuda yetkilileri uyarmak istiyorum. Bütün bu sebeplere bakıp bir maliyet çalışması yapılmadı. Biz zam yapmadık. Biz fiyat ayarlaması yaptık. Bizim bu fiyatlarımız ilgili komisyonlardan geçiyor. Bizim açıkladığımız fiyatlar okul servis yönetmeliği çerçevesinde açıklanması gereken bir taşıma ücreti belirlenip kamuoyuyla paylaşılıyor. Bu eğitim öğretim döneminde servis ücretlerinde yüzde 14 ile 15 arasında fiyat güncellemesi olacak” dedi.

Artık yeter

Özel okulların kendilerinin açıkladığı servis ücretinin 2-3 katı taşıma ücreti aldığını da belirten Bostancı, “Taşımacılıkta özel okul, resmi okul diye bir şey yok. Hayatın olağan akışında siz kimden hizmet alıyorsanız ücreti ona ödemez misiniz? Burada gerçek emeği veren benim servisçi esnafım. Servis esnafının sırtından geçinen bir takım rant grupları var. Biz de diyoruz ki artık yeter. Bütün velilere sesleniyorum servis ücretini gerçek emeği verene ödesinler” diye konuştu.

En az olumsuzluğun yaşandığı il İzmir

Öğrenci velilerinin “S” plakalı araçları tercih etmesi gerektiğini de kaydeden Bostancı, “Veliler aracın okul taşıtı olup olmadığını ‘S’ plakasından anlayabilirler. Servis aracının arkasında ‘Okul taşıtıdır’ yazısı bulunmalı. Türkiye’de servis araçlarında en az olumsuzluğun yaşandığı il İzmir’dir. Ben esnafımla gurur duyuyorum” şeklinde konuştu.