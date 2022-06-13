İzmir’in 52 yıllık sorunu: Balçova arsa mağdurları

Balçova arsa mağdurları 52 yıldır çözüm bekliyor. Birçok mağdurun yerlerini göremeden vefat ettiğini kaydeden mağdurlardan Cem Püskülsüz, “Bizler arsalarımıza kavuşmak istiyoruz. Haklıyız ve önünde sonunda kazanacağımızı biliyoruz” dedi

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir'in Balçova ilçesinde çözüm bekleyen arsa mağdurlarının sorunları yaklaşık 52 yıldır çözülmüyor. Balçova’da 1980 yılından bu yana çözülemeyen ve kamuoyunda arsa mağdurları olarak bilinen konunun mağdurlarından Cem Püskülsüz, yıllardır arsalarına kavuşmayı beklediklerini belirtti.

“Bir arpa boyu yol alınamadı”

Yetkililerin muhtelif açıklamalarla arsa mağdurlarının sorunlarının çözümleneceği vaadine bulunduğunu ancak bir arpa boyu bile yol alınamadığını kaydeden Püskülsüz, çözümün zor olmadığını kaydetti. Konun çözümüne yönelik pek çok görüşmenin yapıldığı ancak görüşmelerden sonuç çıkmadığını ifade eden Püskülsüz, “2017 yılında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı konunun çözümlenmesine yönelik kurumların bir araya gelmesini ve aralarında yetkin kişilerden oluşacak bir komisyon kurulması ve bu komisyonun çalışmaları ile bu mağduriyetin çözümlenmesinin sağlanması planlanmıştı. Bu plan çerçevesinde oluşturulan komisyonda Valilik başkanlığımda İl Çevre Müdürlüğü, Balçova Tapu Müdürlüğü, Kadastro Müdürlüğü, Balçova Belediyesi imar dairesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesinden yetkililer bulunmaktadır. Çeşitli zamanlarda yapılan görüşmeler mağdurlar için özellikle tapularına ulaşmak isteyen mağdurlara bir umut olmuş fakat buradan da bir sonuç çıkmamıştır” dedi.

Mağdurlar yerlerine kavuşamadan öldü

1997 yılında Balçova Belediyesinin bir meclis kararıyla 550 kişiye tapu verdiğini kaydeden Püskülsüz, “Balçova ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri meclislerinde alacakları bir kararla kalan tüm mağdurların sorunlarını geçen bu 52 yıldan sonra çözebilirler. Yer yok diyenler olabilir yerlerimiz bellidir 1970 yıllarda yazışmalarda belirtilen 3 ada 3 parsel ve bugüne değin ifrazlarla gelen ve son olarak 671 ada 99 parsel 1.012.269 metrekare alan bu mağdurların parasını verdiği analarının ak sütü kadar helal olan yerlerdir. Önceki planlarda bu alanı ağaçlandırılacak alan olarak göstermişlerdir. Bu alanlar satıldığı tarihlerde ne ormandı ne de ağaçlandırılacak alandı. Bizler tüm mağdurlar artık 3. kuşak oldular birçok mağdur yerlerini göremeden hakkın rahmetine ulaştı. Halbuki hayalleri vardı her birinin hiçbir mağdur burayı yatırım amaçlı almadı. Öncelikle kendilerine bir barınak daha sonra çocuklarına bir güvence olması için ellerinde avuçlarında ne varsa biriktirdikleri ne varsa vererek devlet kurumuna güvenerek bu yerlere para yatırdı” diye konuştu.

“Haklıyız, kazanacağız”

“Bizler arsalarımıza kavuşmak istiyoruz” diyen Püskülsüz, “Haklıyız ve önünde sonunda kazanacağımızı biliyoruz. Dava süreçleri devam ediyor. Hukuk eminim vicdanları da rahatlatacak kararlar verecek” ifadelerini kullandı.