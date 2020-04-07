İzmirliler evde yollar bakımda

Koronavirüs salgını nedeniyle İzmirliler çağrılara uyarak evlerinde kalırken Büyükşehir Belediyesi de boşalan Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nın sokaklarını ve caddelerini yeniliyor.

Dünyayı tehdit eden koronavirüs salgını nedeniyle sokaklar boşalınca İzmir Büyükşehir Belediyesi kentin pek çok noktasında yol yenileme çalışmalarını hızlandırdı. Büyükşehir’in iştiraklerinden İzbeton’a bağlı ekipler Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda yolları yenilemeye başladı.

Ekipler yoğun kullanım ve mevsim koşulları nedeniyle deforme olarak araç ve yaya trafiğini olumsuz etkileyen noktalara müdahale etti. Parke kaplama, kayrak taşı ve beton kısımlar tamir edildi, yollar yenilendi. Ekipler çalışmaları sırasında güvenli mesafeye azami özen gösteriyor.

Çalışma yapılan yerler

Kemeraltı Çarşısı’nda şimdiye kadar çalışma yapılan cadde ve sokaklar şöyle: Anafartalar Caddesi, Mücibur Rahman Sokağı, 870 Sokak, 865 Sokak, 866 Sokak, 863 Sokak, 920/1 Sokak, 935 Sokak, 855 Sokak, 856 Sokak, 928 Sokak, 919 Sokak, 899 Sokak, 901 Sokak, 909 Sokak, 904 Sokak, 913 Sokak, 912 Sokak, 920 Sokak, 919/1 Sokak, 899/1 Sokak, 1315 Sokak ve 1313 Sokak.