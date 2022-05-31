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İzmirlilerin gözdesi mavi bayraklı “İzmir Marina”

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2020 yılında yenilenerek halkın kullanımına sunulan İzmir Marina, geçen yıl aldığı mavi bayrak ödülünü bu yıl da korudu. İzmir Marina çocuk ve gençleri deniz sporlarıyla buluştururken yat turizmine de önemli bir ivme kazandırıyor

İzmirlilerin gözdesi mavi bayraklı “İzmir Marina”
31 Mayıs 2022 Salı 11:58

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2020 yılında yenilenerek hizmete açılan İzmir Marina, İzmirlilerin uğrak mekanı haline geldi. Körfez içerisinde tek marina olma özelliğiyle İzmir Marina tekne sahiplerinin de tercihi. İZDENİZ Genel Müdürlüğü tarafından işletilen marinada sportif tesisler de bulunuyor ve “Nefes” restoran Körfez manzarasının ve gün batımının tadını çıkarmak isteyen İzmirlileri ağırlıyor.

İzmirlilerden yoğun talep gördüklerini dile getiren İzmir Marina İşletme Müdürü Arda Erdoğan, “Marinamız dört yolun birleştiği bir noktada bulunuyor. Metro, tramvay, sahil yolu, otoyol, iskele, aktarma merkezi ve ilçe terminali ile aynı eksende ve ulaşım açısından önemli bir kesişim noktasında yer alıyor. Marina sadece İzmirlilerin değil şehir dışından gelen misafirlerimizin de tercih noktası oldu. Fiyatlarımız diğer marinalara göre çok daha uygun ve hizmet kalitemiz en üst noktada” dedi.


Palamar, çamaşırhane hizmeti

İzmirlilerin denize ve denizciliğe olan ilgisini de artıran İzmir Marina’da palamar hizmeti, alt yıkama hizmeti, su, elektrik (220/380 V AC), telefon ve internet erişimi, katı ve sıvı atık toplama istasyonu, çamaşırhane, ücretsiz araç parkı, dalgıç hizmeti, 24 saat güvenlik, duş/tuvalet imkânları bulunuyor. Marina da ayrıca market, yatçı ambarları, bakım ve onarım hizmetleri ile acente hizmetleri de sunuluyor.

Deniz Eğitim Merkezi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen uygulamalı eğitim programlarıyla marinada çocuklar da deniz sporlarıyla buluşuyor. Tesis içerisindeki yer alan yüzme havuzu sayesinde İzmir’de yüzme bilmeyen tüm çocuklar profesyonel eğitimcilerden yüzme dersleri alıyor. Denizcilik Eğitimleri Merkezi’nde yüzme derslerinin yanı sıra 7-15 yaş arası İzmirli çocuklar ve gençler yüzmeyi, kano ve yelken başta olmak üzere çeşitli deniz sporlarını öğrenme fırsatı buluyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin işlettiği “Nefes Restoran” ise dört ayrı konseptte lezzetlerini sunuyor. Nefes Restoran, Kafe, Bar ve Güverte. Haftanın yedi günü açık olan Nefes Restoran, usta servis ve mutfak ekibiyle dikkat çekiyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2020 yılında yenilenerek halkın kullanımına sunulan İzmir Marina, geçen yıl aldığı mavi bayrak ödülünü bu yıl da korudu.

Etiketler; #izmir #mavi bayrak #izmir marina
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