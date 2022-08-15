Kaliteli eğitim saygın bir pozisyon yaratıyor

Birçok genç yüksek öğrenimine yurtdışında devam etmek istiyor. Mavişehir Sınav Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni Deniz Güvenen ise yurtdışında kaliteli bir eğitim sürecini tamamlamanın gençlerin kariyerinde seçkin ve saygın bir pozisyon yaratacağını söyledi

FATİH ÖZKILINÇ- Günümüzde bir çok genç yüksek öğrenimine yurtdışında devam etmek istiyor. Son dönemde ülkenin içinde bulunduğu durum gençlerin üniversite tercihlerini de etkilerken üniversiteyi yurtdışında okumak isteyen gençler “Üniversiteyi yurtdışında okumak için nasıl hazırlanmalıyım?” sorunun cevabını araştırıyor. Gençlerin sorusunun cevabını Mavişehir Sınav Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni Deniz Güvenen, detaylı bir şekilde anlattı.

Yurtdışında okumanın birçok avantaj sağladığını belirten Güvenen, “Yeni insanlarla tanışmak, kaliteli bir eğitim almak,farklı kültürleri deneyimlemek,yabancı dili geliştirmek,yeni yerler keşfetmek,kendinize olan güveninizi artırmak ve bakış açınızı geliştirmek başlıca nedenler arasındadır.Kariyer açısından bakıldığında, yurt dışında okumanın faydaları daha da netleşiyor. Kaliteli bir eğitim sürecini tamamlamak kariyerinizde seçkin ve saygın bir pozisyon yaratmaktadır” dedi.

Mali duruma dikkat

Okunacak bölüm ve seçilen üniversitenin büyük önem taşıdığını dile getiren Güvenen “İlgi duyduğunuz bölüm ile seçeceğiniz üniversitenin eğitim kalitesi ve ülkenin yaşam koşulları bakımından mali durumun uygun olup olmadığına dikkat edilmeli. Bu konu hakkında bilgi almak için ilgili üniversitenin resmi sitesinden bilgi edinebilir. İncelenen sitelerden başlıca şu bilgileri alınabilinir: Başvuru süreçleri. Kayıt ücreti ve eğitim maliyeti. Gerekli belgeler. Öğrencilere sunulan destek ve hizmetler” diye konuştu.

İyi bir araştırma şart

Yüksek lisans, lisans ve yabancı dil eğitim programları için en çok tercih edilen ülkeleri tek tek sayan Güvenen, “En çok tercih edilen ülkeler: İngiltere,Amerika,Kanada,Polonya,Ukrayna,İtalya,Malta ve Almanya.Bu ülkeler arasında İngiltere’nin en çok talep gören ülke olduğunu biliyoruz.Üniversite okumak için ülke tercihi yaparken akla gelen ilk soru “Hangi ülkedeki üniversiteyi seçmeliyim?” olabilir.Burada iyi bir araştırma süreci bekliyor.Yurtdışında alacak eğitimin süresi ise seçilecek üniversitenin eğitim sistemine, tercih edilen programa ve yabancı dil seviyesine göre değişkenlik gösterecektir. Diğer bir önemli husus ise başvuruları ne zaman yapılması gerektiğidir. Mümkün olduğunca erken yapıldığı takdirde ihtiyaçları düzenlemeniz o kadar kolaylaşacaktır. Kabul edilme ve vize işlem süreçleri genellikle birkaç ay sürmektedir. Bunu göz önünde bulundurulmasını önemle rica ediyorum” dedi.

Çift diploma daha avantajlı

Öğrenci vizesi çıkartmanın bir zorunluluk olduğunu da belirten Mavişehir Sınav Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni Deniz Güvenen, “Çeşitli ülkelerden çift diploma ve Amerika, Kanada ve Letonya’daki saygın üniversitelere sınavsız geçiş olanağı sunan Sınav Kolejleri, öğrencilerine liseden itibaren yurtdışında eğitim alma fırsatı tanımaktadır. Öğrenciler aşamalı olarak bir aylığına, bir sömestr dönemi boyunca ve bir tam yıllık lise eğitimi süresince eğitimlerini yurtdışında sürdürebilmektedirler.Bu sayede 12. sınıf sonunda çifte lise diploması elde edebilirler. Çift diploma alan öğrenciler, hem sağlam temelle başladıkları İngilizceleri’ni en üst düzeyde geliştirme, hem de yurtdışında sınavsız üniversite eğitimi alma olanağı bulurlar. Üniversiteyi yurtdışında okumak isteyen öğrenciler için özel olarak kurulan Sınav Uluslararası Eğitim Ofisi (SIO), gelecekleri için verecekleri bu kritik kararda uzman bakış açısıyla onları yönlendirir” ifadelerini kullandı.