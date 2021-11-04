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Karşıyaka'da Çiçek Festivali zamanı

Sosyal ve kültürel etkinlikleriyle kent yaşamına renk katan Karşıyaka Belediyesi, 6-7 Kasım tarihlerinde “Sonbahar Çiçek Festivali” düzenleyecek. Bostanlı Suat Taşer Sanat Merkezi’nin yan tarafındaki Zühtü Işıl Meydanı’nda gerçekleştirilecek festivale Ödemiş, Bayındır ve Seferihisar’dan üretici kooperatifleri katılacak

Karşıyaka'da Çiçek Festivali zamanı
04 Kasım 2021 Perşembe 11:46

Üreticiler, açacakları stantlarda çeşitli çiçek türleri ile meyve fidanlarını tüketiciyle buluşturacak. İki gün boyunca 10.00 ile 20.00 saatleri arasında devam edecek olan etkinlik kapsamında çiçek yetiştiriciliği konusunda söyleşiler ve çiçek tasarımı üzerine atölyeler de yapılacak, canlı müzik dinletisi sunulacak.

Festivale tüm İzmirlileri davet eden Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay “Gerçekleştireceğimiz Sonbahar Çiçek Festivali ile yurttaşlarımızı hem aracısız olarak çiçek üreticileri ile buluşturacağız hem de keyifli bir hafta sonu geçirme imkanı sunacağız. Sonbahar günlerini çiçeklerle güzelleştirmek isteyen herkesi festivalimize bekliyoruz” dedi.

Etiketler; #karşıyaka #çiçek festivali
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