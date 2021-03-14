Kendi karavanını yapıyor

İzmir'de 25 yıllık devlet memuru ve hesap uzmanı Ümit Akın, oturduğu apartmanın bahçesinde ailesiyle tatillere çıkmak için çekme karavan inşa ediyor

İzmir Defterdarlığında memur olarak görev yapan, küçük yaşlarda başlayan imalat merakını gittiği kurslarla geliştiren Akın, salgın nedeniyle çevresindeki insanların kendilerini izole edebilmek için çadır kampları, karavan veya yazlıklara gittiğini görünce ailesi için çekme karavan imal etme kararı aldı.

Akın, karavanın önce projesini çizip maketini yaptıktan sonra Çiğli Ataşehir Mahallesi'nde ikamet ettiği apartmanın bahçesinde komşularından izin alarak kurduğu tezgahta karavanı inşa etmeye başladı.

Karavanın enerji, ısıtma, tuvalet, duş, mutfak ve su sistemlerini de kendi ihtiyaçlarına göre planlayan Akın, bu yıl haziranda eşi ve iki çocuğuyla tatile çıkmayı planlıyor.

Akın, yapım aşamasının her anını kayıt altına alarak görüntüleri sosyal medyada yayınlayarak, kendisine ulaşanlarla bilgi paylaşımında da bulunuyor.

Ümit Akın, geçen yıl 1 Kasım'da yapımına başladığı çekme karavan projesinin yüzde 60'ını tamamladığını söyledi.

Ailesiyle tatillerini hep otellerde, kapalı alanlarda geçirmek zorunda kaldıklarını ve istedikleri gibi doğaya çıkamadıklarını belirten Akın, şöyle konuştu:

"Gezmeyi, sosyalleşmeyi seven bir ailem var. Onların değişik yerleri görmelerini sağlamak, tatilleri renklendirmek ve ayrıca çadırda da rahat edemeyeceğimizi düşündüğüm için tercihimiz karavandan yana oldu. Karavanda otel konforu yaşatmak için biraz özel bir tasarım yapıyorum. Bazı eksiklikler olsa da aradıkları her şeyi bu karavanda bulabilecekler ve kendilerini evlerinde gibi hissedecekler."

"Eksi 20-25 derecede bile kullanılabilecek"

Akın, gezerken istedikleri yerde tatil yapabilmenin hayalini kurduklarını anlatarak, "Karavanın benim için özgürlük olduğunu düşünüyorum. Çoğu kişi yazlık alıp vaktinin orada geçirmeyi tercih ediyor ama ben tek bir yerden ziyade istediğim yerde tatil yapabilmeli, istediğim yeri görmeli, sıkıldığım zaman da başka bir yere geçebilmeliyim. Karavanı genelde herkes kış değil de yaz tatili için kullanıyor ama ben yalıtımını öyle bir hale getirmeyi düşünüyorum ki eksi 20-25 derecede bile kullanılabilecek." dedi.

Çekme karavanı tek başına yapmanın zor ve sabır isteyen bir iş olduğunu vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"Yıllarca edindiğim tecrübe ve birikimleri bir yerde kullanıp, tek başıma her şeyini kendim yapabilir miyim diye düşündüm. Eşim ve çocuklarımla değişik yerler görmek, değişik tatil şekilleriyle kendimizi eğlendirebilmek, salgının getirdiği izolasyon sürecini ailemle yaşayabilmek için karavan yapmaya başladım. Bunu da başarabileceğimi düşünüyorum. Bütün bilgi ve birikimimi buna aktarıp, her şeyi kendi başına bir kişinin başarabileceğini göstermek istiyorum."

47 bin lira maliyetle 9 metrekare karavan

Akın, İzmir sınırları içerisinde karavan yapmak isteyenlere yardım edebileceğini dile getirerek, "Benim maksadım sadece karavan yapmak değil, bir şey üretebilmek. İnsanların boş vakitlerinde tembellik yapacaklarına bir şeyler üretebilmelerini istiyorum." diye konuştu.

Hedefinin 47 bin lira bütçe ile karavanı tamamlamak olduğunu aktaran Akın, 9 metrekare karavanda, mutfak, banyo ve tuvalet ile ortak kullanım alanı bulunacağını dile getirdi.

Akın, karavanla ilgili en büyük hayalinin yurt dışı gezisi olduğunu da sözlerine ekledi.