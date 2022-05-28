Limanlarla ilgili şok iddia! Şoför dövüp, araçlara zarar veriyorlar!

İZTO Demir Çelik, Alüminyum ve Döküm Grubu Meclis Üyesi Suphi Toros, kooperatiflerin limanlarda piyasa şartlarının 5-6 katı daha fazla fiyatla yük taşıdığını ve limanlara kooperatiflere bağlı olmayan araç girdiğinde ise şoförlerinin dövülüp, araçlara zarar verildiğini iddia etti

FATİH ÖZKILINÇ- İZTO Demir Çelik, Alüminyum ve Döküm Grubu Meclis Üyesi Suphi Toros, limanlarda yük taşımacılığı yapan kooperatiflerin tek el oluşturduğunu ve yük taşımak için başka araçların giremediğini ve piyasa şartlarının 5-6 katı daha fazla ücretle taşıma yaptığını öne sürdü.

"Şoför dövüp, araçlara zarar veriyorlar"

Limanlarda taşımacılıkla ilgili mafyalar olduğunu ve bunların kooperatifleştiğini belirten Toros, "Kooperatifler kendileri dışında hiç bir aracı limana sokmak istemiyorlar. Diyorlar ki, 'Senin ürününü benden başka kimse getiremez' deyip piyasa şartlarının 5-6 katı daha fazla fiyat istiyorlar. Aliağa'dan tutun da İskenderun limanına kadar ciddi bir mafyavari yapı bulunuyor. Biz bunu devletimize, polisimize, jandarmamıza defalarca bildirdik hatta İZTO Yönetim Kurulu Üyemiz Cemal Elmasoğlu da arayarak konuştu ama sıkıntımız devam ediyor. Başka araç soktuğumuzda ise şoförlerini dövüp, araçlara zarar veriliyor, lastiklerini patlatıyorlar. Hangi devirde yaşıyoruz, bu yapıyla biz nasıl ithalat yapacağız?" dedi.

"Herkesin canı burnunda"

Kooperatifler nedeniyle maliyetlerin arttığını ve rekabet şansının ortadan kalktığını kaydeden Toros, "Aliağa limanına başka bir aracı sokmuyorlarsa bu mafyacılıktır. Kooperatifleşmişler. Örneğin Aliağa'dan 40 liraya taşıması gereken bir yükü 200 TL ila 400 TL arası fiyat isteniyor. İstanbul'daki Dil İskelesi'nden İzmir'e 230 TL'ye gelen nakliye için 800 TL istediler. Başka nakliyeci götürdüğümüz zaman da 'Ben kooperatifim, senin aracını burayla sokmam' diyorlar. Dünyanın her yerinde ticaret serbest ama bizim Aliağa'da nakliyeciyi götürdüğün zaman kafa göz yarıp adamı dövüyorlar. Polislere bu konuyu bildirdik ama onlar da baş edemiyor. Cemal beye, 'Bu limana başkasını sokmuyorlar, mafya olmuşlar' dedik. Zaten herkesin canı burnunda. Ülkeye hem katma değer kazandırmak hem de daha ucuza mal edebilmek için uzun uğraşlar sonucu bulduğun malı, İzmir'e getiriyorsun ama sonra 40 liralık nakliye için 400 lira fiyat isteyince maliyetin artıyor, rekabet şansın kalmıyor. Çözüm ise böylesine mafyavari kooperatiflerin kaldırılmasında yatıyor. Kim ucuza taşıyorsa işi ona vereceksin ki rekabet edebilme imkânı doğsun" diye konuştu.

İzmir Limanı'nda belini kırdık

Limanlardaki yük taşımacılığında kooperatifleşmenin Marmara Bölgesi'nde ağırlıklı olduğunu ifade eden İZTO Yük Taşıma ve Antrepo Komitesi Meclis Üyesi Koçali Al ise "Genellikle İstanbul ve Gebze bölgesinde kooperatifler kurulmuş. Limanların kapılarında duruyorlar, kooperatif bağlı araçlar dışında nakliye yapılamıyor. Yük sahibinin kendi aracı olsa dahi içeri girip yükünü çekemiyor. İzmir Limanı'nda biz bunun belini kırdık, burada yok. Aliağa'da böyle bir durum var mı yok mu bilemiyorum. Aliağa'da ise limanlar çok düzensiz, birkaç defa İZTO'da limanların düzensizliğini gündeme getirdik. Nakliye dediğimiz şey maliyetleri etkiliyor. Zaten milletin canı burnunda hergün mazota zam geliyor. İzmir Limanında biz bunu kırdık. Aliağa'da bazı limanlarda karışıklıklar var. Sıkıntı yaşayan arkadaşlarımız bunu bize söylese İZTO meclis üyesi olarak gerekli yerlere gideriz, müdahalede bulunuruz" ifadelerini kullandı.