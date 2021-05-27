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Marketteki o sapık yakalandı!

İzmir'in Buca ilçesindeki markette alışveriş yapan S.A. adlı kadının gizlice fotoğraflarını çeken H.K. (29), polisin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı. H.K.'nin ifadesinde bir anlık hevese kapılıp fotoğraf çektiğini ardından fotoğrafları sildiğini söylediği öğrenildi

Marketteki o sapık yakalandı!
27 Mayıs 2021 Perşembe 16:33

Olay, salı günü saat 15.30 sıralarında Menderes Mahallesi'nde bulunan markette meydana geldi. H.K., alışveriş yapan S.A.'yı, cep telefonun kamerasıyla gizlice çektikten sonra marketten ayrıldı. Olay anı, marketin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Durum fark edilince polise bildirildi. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Polis kimliğini belirlediği H.K.'yi adresine düzenlediği operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, bir anlık hevese kapılıp fotoğraf çektiğini ardından fotoğrafları sildiğini söylediği öğrenildi.

Ayrıca, güvenlik kamerası görüntülerinde H.K.'nin bir başka kadının daha peşinden gittiği görüldü.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #buca #sapık #market fotoğraf
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