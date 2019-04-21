Motosiklet kulübü derneği üyesi ile çarptığı köpek öldü

Çeşme'de, motosikletiyle önce köpeğe ardından yol kenarında park halindeki kamyona çarpan Alaattin Yayla (52), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Çeşme Motosiklet Kulübü Derneği Yönetim Kurulu üyesi Yayla'nın ölüm haberini alan ailesi ve motosiklet tutkunu arkadaşları büyük üzüntü yaşarken, çarptığı köpek de telef oldu.

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında, meydana geldi. Çeşme Motosiklet Kulübü Derneği Yönetim Kurulu üyesi Alaattin Yayla, dernek üyesi oğlu Oğuz Yayla ve bir grup arkadaşı, Ilıcada'daki dernek binasında yapılan toplantının ardından ilçe merkezindeki evlerine dönmek için 35 AED 388 plakalı motosikletleriyle yola çıktı. Kamp alanı önüne geldiklerinde, yola aniden 2 sokak köpeği fırladı. Alaattin Yayla, duramayıp, önce köpeklerden birine ardından da yol kenarında park halindeki kamyona çarptı. Köpeğe çarptıktan sonra devrilen motosikletiyle metrelerce sürüklenen Yayla, arkadan gelen oğlu ve arkadaşlarının çağırdığı sağlık görevlilerince ambulansla Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Yayla, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Yayla'nın çarptığı köpek, telef olurken, yola fırlayan diğer köpek ise karanlıkta gözden kayboldu. Alaattin Yayla'nın ölüm haberini alan eşi Hülya Yayla, oğlu Oğuz Yayla ve motosiklet tutkunları büyük üzüntü yaşadı. Alaattin Yayla'nın cenazesinin, bugün ikindi vakti Çeşme Hacımemiş Camii'nde kılınacak namazın ardından toprağa verileceği belirtildi.