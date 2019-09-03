Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Tire'de, kavşakta otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, dün saat 12.00 sıralarında, Turgut Özal Bulvarı ile Faik Berber Sokak'ın birleştiği kavşakta meydana geldi.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
03 Eylül 2019 Salı 13:20

Ceyhun Nalbantoğlu (16) yönetimindeki 35 YNR 37 plakalı motosiklet, kavşakta Mustafa Görmüş (69) yönetimindeki 48 UF 957 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan kasksız motosiklet sürücüsü Nalbantoğlu ile otomobil sürücüsü Mustafa Görmüş yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralılardan Görmüş, ayakta tedavi edilirken, durumu ağır olan motosiklet sürücüsü Nalbantoğlu'nun vücudunun çeşitli yerledrinde kırıklar bulunduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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