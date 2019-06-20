Otomobil park halindeki otobüse çarptı: 4 yaralı

Bayraklı'da, aşırı hızlı olduğu öne sürülen otomobil, park halindeki otobüse çarptı. Kazada, otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Otomobil park halindeki otobüse çarptı: 4 yaralı
20 Haziran 2019 Perşembe 10:11

Kaza, saat 01.00 sıralarında Anadolu Caddesi Soğukkuyu mevkii Örnekköy yol ayrımı yakınında meydana geldi. Bayraklı yönünden Karşıyaka yönüne giden ve aşırı hız yaptığı öne sürülen 35 AV 8050 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, park halindeki 45 HN 295 plakalı otobüse arkadan çarptı. Kazada, otomobildeki 4 kişi yaralandı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, 110 AKS ve polis ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


Kaynak: DHA
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