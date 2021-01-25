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Pasaport İskelesi yeniden hizmete girdi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, tadilatı tamamlanarak yeniden hizmete giren Pasaport İskelesi'nin ilk yolcularını Karaburunlu üreticilerden alınan nergis çiçeği ile karşıladı

Pasaport İskelesi yeniden hizmete girdi
25 Ocak 2021 Pazartesi 12:37

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 29 Ekim'de tadilata alınan Pasaport İskelesi yeniden hizmete girdi. Yenilenen çehresiyle kullanıma açılan iskelenin ilk yolcularını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, Genel Sekreter Yardımcısı Eser Atak, İZDENİZ Genel Müdürü Ümit Yılmaz karşıladı. Başkan Soyer, Prof. Dr. Aziz Sancar isimli vapurla iskeleye gelen yolculara İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Karaburunlu üreticilerden aldığı nergis buketlerini hediye etti. Karşılarında Başkan Soyer'i gören yolcular mutluluk ve şaşkınlığı bir arada yaşadı.

 

Amaç karayolu trafiğini denize aktarmak

Günde ortalama 2 bin 500 yolcuya hizmet veren Pasaport İskelesi'ndeki tadilatın yaklaşık 1 milyon 206 bin TL'ye mal olduğunu ve çalışmaların öngörülen tarihten önce tamamlandığını söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Kent içerisindeki karayolu ulaşımını mümkün olduğu kadar hafifletmek gibi bir hedefimiz en başından beri vardı. Amacımız, karayolu trafiğini daha çok denize aktarmak. Onun için hem yeni iskeleler, hem de mevcut iskelelerin iyileştirilmesi gibi çalışmalarımız devam ediyor. Pasaport İskelesi de en kritik noktalarımızdan biriydi. Çok uzun zamandır böyle bir restorasyona ihtiyacı vardı” diye konuştu.

Geçici olarak yüzer iskele kullanıldı

Tadilatın başladığı 29 Ekim'den bu yana iskelede hizmet, geçici olarak kurulan yüzer iskeleden veriliyordu. Çalışmalar kapsamında iskeleye erişimi sağlayan yaya yolu üzerindeki taşıyıcı çelik konstrüksiyonlar, ahşap zemin kaplamaları ve korkuluklar yenilendi. Gemilerin yanaştığı kısımdaki tüm ahşap zemin kaplamaları ve korkulukları da yine titiz bir çalışmayla elden geçirildi.
Geçici olarak hizmet veren yüzer iskele hava şartlanın düzelmesinin ardından Urla’ya dönecek.

Etiketler; #izmir büyükşehir belediyesi #pasaport iskelesi
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