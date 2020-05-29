Polis kendisini görünce saklanıp ağlayan çocukları sakinleştirdi

İzmir'in Çeşme ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması olan iki çocuk, parkta oynarken polisin gelmesi üzerine önce saklandı ardından da ağlamaya başladı. Çocukları sakinleştiren trafik polisi Burak Binicier, bir de hatıra fotoğrafı çektirdi.

Polis kendisini görünce saklanıp ağlayan çocukları sakinleştirdi
29 Mayıs 2020 Cuma 10:37

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında getirilen 14 yaş ve altı çocukların sokağa çıkma kısıtlaması olduğu saatlerde Akın ve Yiğit ismindeki iki çocuk, oyun parkında oynamaya başladı. Bu sırada devriye görevini yürüten Burak Binicier, parkın yanından geçerken onu gören iki çocuk saklandı. Binicier'in kendilerine doğru geldiğini gören iki çocuk, ceza kesileceği için ağlamaya başladı. Ağlayan çocukları sakinleştiren Binicier, ardından da hatıra fotoğrafı çektirirken, çocukları da bir daha polis kaçmamaları gerektiği konusunda bilgilendirdi. O anları cep telefonuyla görüntüleyen Binicier'in paylaşımı, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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