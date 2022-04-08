Rıza Bey Apartmanı davasında yeni gelişme!

İzmir'deki büyük depremde 36 kişinin öldüğü, 17 kişinin de yaralandığı Rıza Bey Apartmanı davasında, 2'si tutuklu 9 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme başkanı, geçen celse müşteki avukatlarınca yapılan ‘reddi heyet' talebinin reddedildiğini açıkladı.

Ege Denizi'nde Seferihisar açıklarında, 30 Ekim 2020'de meydana gelen, 115 kişinin hayatını kaybettiği, 6,6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı ilçesindeki 8 katlı Rıza Bey Apartmanı'nda 36 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi de yaralandı. Depremin ardından başlatılan soruşturma kapsamında 4'ü tutuklu 9 kişi hakkında İzmir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yargılama sırasında 2 sanık daha tahliye edildi. Davanın 4'üncü celsesinde müşteki avukatları, mahkemenin tarafsızlığını yitirdiğini savunarak, 'mahkeme heyetinin reddi' talebinde bulundu. Heyet, kendilerinin tarafsız olduğunu ve davadan çekilmelerini gerektirecek durum olmadığını belirterek, talebin değerlendirilmesi için dava dosyasının, bir üst mahkeme olan İzmir 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verdi.

Sanıkların yargılanmasına 5'inci duruşmada devam edildi. İzmir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Ali Serdar Bayram ve Hasan Hüseyin Özkan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katıldı. Tutuksuz sanıklar, davacılar ve taraf avukatları ise salonda hazır bulundu. Mahkeme başkanı ilk olarak geçen duruşmada müşteki avukatlarınca talep edilen 'mahkeme heyetinin reddi' talebinin üst mahkemece reddedildiğini okuduktan sonra sanıklara söz verdi.

'HİÇ GİTMEDİĞİM İNŞAATTAN DOLAYI HAPİSTEYİM'

Suçsuz olduğunu savunan tutuklu sanık müteahhit Hasan Hüseyin Özkan, "Bir sürü tadilat olmuş haberim yok. Apartmanın orasını burasını kapatmak için tonlarca yük bindirmişler. Binada ne dairem ne de dükkanım yok. Bir sürü tadilat yapmışlar. Bunlardan haberim olsa tedbirimi alırdım. Aşağıdaki dükkanı birleştirmişler. Mantolamalar yapılmış, binlerce delik açılmış. Tahliyemi talep ediyorum. Eşim çok ağır hasta. Onunla ben ilgileniyorum" dedi.

Diğer tutuklu sanık fenni mesul olarak imzası bulunan Ali Serdar Bayram ise "Hiç gitmediğim bir inşaattan dolayı hapisteyim. Tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.

Sanıkların ifadelerinin ardından ara karar açıklandı. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren heyet, yeni tanıkların dinlenmesini hükmedip, duruşmayı 27 Mayıs'a erteledi.