Yağmurdan sonra düdenler de doldu

İzmir'de, 2 yıl önce etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle yaklaşık 10 bin dönüm arazide biriken suların oluşturduğu 15 metre derinliğindeki düdenler, son yağmurlarla suyla doldu. Bölgede yaşayanlar ise arazinin bulunduğu alana gelip, yaşanan doğa olayını ilgiyle izledi

İzmir'de yağışların en çok etkili olduğu bölgelerden birisi de Menderes ilçesi oldu. Rekor yağış sonrasında bölgede dikkat çeken doğa olayları da yaşandı. Menderes'in Karakuyu Mahallesi'ndeki tarım arazilerinde biriken yağmur suları, 2 yıl önce oluşan düdenleri doldurdu. Yaklaşık 10 bin dönüm alanda biriken suların şelale şeklinde akmaya başlamasıyla ortaya ilginç görüntüler çıktı. Bölgede yaşayanlar ise arazinin bulunduğu alana gelip, yaşanan doğa olayını ilgiyle izledi. Düdenler dronla görüntülendi.

'TARIM ARAZİLERİMİZ İÇİN ÇOK FAYDALI'

Karakuyu Mahallesi Muhtarı Veli Karakaya, düdenlerin tarım arazilerinin kuraklık döneminde kurtarıcı olduğunu belirtip, "2019 yılında aşırı yağışlardan dolayı burası tamamen dolarak, suyun basıncına dayanamayıp çöktü. Son yağışların ardından bu sular, obruklardan yer altına gitmeye başladı. Yer altına giden sular bizim için çok faydalı. Kurak yıllarda yer altına biriken suları tarım arazilerimiz için kullanıyoruz. Bu obruklardan çok memnunuz. Yağışlar az olduğu için yer altı suları azalıyordu. Önümüzdeki yıl ve bu yıl için kuraklıktan çok korkuyorduk. Son yağmurlar yüzümüzü güldürdü. Ömrümüzde şimdiye kadar böyle bir olay görmedik. Çok büyük çukur oluştu. Çevre köylerden, İzmir'den görmeye gelen çok oluyor. Hatta düğün çekimleri için bile gelen oldu" ifadelerini kullandı.

'MANZARAYI GÖRÜNCE ÇOK ŞAŞIRDIK'

Bu yaşına kadar böyle bir manzara ile karşılaşmadığını söyleyen Ayşe Küçük (60), "Bu obrukların yer altı sularımıza faydası var. Bu şekilde görünce çok şaşırdım. Bu arazi su ile doluyordu ama obruk oluşmuyordu. Bu obruklar geçen sene oldu. Bu yaşıma kadar böyle bir manzarayla karşılaşmadım. Yağışlarla birlikte geçen seneden daha fazla derin obruk var. Buca'dan torunum buraya obrukları görmeye geldi. Çok sayıda vatandaş görmeye geldi. Buralı olmayanlar da duyup görmeye geliyor" dedi.

Yağışların oluşturduğu düdenleri görmeye gelen mahalle sakinlerinden Bekir Küçük (60) ise hem İzmir'den hem de farklı illerden düdenleri görmeye gelenlerin olduğunu ifade edip, "Düden ilk oluştuğunda çok şaşırdık. Şimdi de yağmurlarla birlikte derinleşti ve içi su doldu. Biz de bu manzarayı görmeye ve fotoğraf çekmeye geldik. Manzara güzel. Çok yağmasından dolayı yağmur suları birikti. Yer altındaki su kaynakları doldu. Bizim için iyi bir gelişme. Seviniyoruz" diye konuştu.