Yılda 1 milyon turist kabul edilemez

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 'Antalya 20 milyon turist alırken İzmir'e yılda 1 milyon turistin gelmesi kabul edilemez. Bu hak etmediğimiz, tamamen suni bir tablo. Beceriksizlik veya ne derseniz deyin, bunun sonucu ortaya çıkan bir tablo' dedi.

İzmir'in turizm potansiyelinin değerlendirilmesi için harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, turizm sektörünün çatı örgütlerinin temsilcileriyle aylık toplantılar başlattı. Soyer, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Ege Bölge Temsil Kurulu Başkanı Tolga Gencer, TÜRSAB Ege Bölge Temsil Kurulu Üyesi Kıvanç Meriç ve İzmir Turist Rehberleri Odası (İZRO) Yönetim Kurulu Üyesi Ayça Kesici ile bir araya geldi.

Potansiyel değerlendirilmeli

Aylık toplantıların ilkinde konuşan Tunç Soyer, İzmir'in turizm açısından sahip olduğu potansiyelin bugüne kadar kullanılmadığını dile getirdi. Kampanya döneminde "İzmir uyuyan güzel" dediğini ve bu yüzden çok eleştirildiğini anımsatan Soyer, "Fakat gerçek o. Bugüne kadar bu potansiyel yokmuş gibi yaşandı. Sanki Sivas'ta yaşıyormuşusuz gibi, sanki Bitlis'te yaşıyormuşuz gibi yaşadık. Oysa İzmir bambaşka bir yaşam kalitesi veriyor" dedi.

Suni fark

Antalya 20 milyon turist alırken İzmir'e yılda 1 milyon turistin gelmesinin kabul edilemez olduğunu söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Bu tablo hazmedilebilir değil. Bu tabloyu ortaya çıkaran şeyin bu ülkenin, bu kentin, bu coğrafyanın gerçekleriyle ilgisi yok. Bu hak etmediğimiz, tamamen suni bir tablo. Beceriksizlik veya ne derseniz deyin, bunun sonucu ortaya çıkan bir tablo" görüşünü dile getirdi.

Kopukluk giderilecek

Bundan böyle turizm sektörünün çatı örgütlerinin temsilcileriyle her ayın üçüncü Cuma günü bir araya geleceklerini belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Bu düzenli toplantılar bizim için büyük rahatlık olacak. İzmir'de herkes kendi kendine bir şey yapmaya çalışıyor. İzmir'de nedense öyle bir ruh hali var. İyi şeyler yapılıyor ama, birbirinden bağımsız ve kopuk olduğu için de o iyi şeylerin amaç edindiği sonuçlar çıkmıyor. Bir orkestrasyonun olması gerekiyor" diye konuştu.

Hızla ilerleyeceğiz

TÜRSAB Ege Bölge Temsil Kurulu Başkanı Tolga Gencer, "İzmir Büyükşehir Belediyesi, seyahat acentaları, otelciler ve konaklamacılar, turist rehberleriyle her ay bir toplantı yapıp 'Birlikte ne yaparız?' diye soruyor. Bunu ilk kez görüyoruz. Bu çok önemli. Şu birliktelik İzmir'in hızla ilerlemesini sağlayacak" dedi.

Hareket başladı

Tunç Soyer'in göreve gelmesinden bu yana turizm hareketliliğinin gözle görülür şekilde arttığını, İzmir'in turizm grafiğinin giderek yükseldiğini belirten TÜROFED Başkan Yardımcısı ve ETİK Başkanı Mehmet İşler, "Uyuyan güzel uyanıyor, kendine geliyor ve turimde atağa kalkıyor" diye konuştu. İşler, "15 yıldan bu yana ihmal edilen İzmir turizmi, üstündeki atalet toprağını atmaya başladı. Sektör yerel yönetimle işbirliğiyle İzmir'in uyuyan güzel fenomeninden kurtulup artık kendi hak ettiği yere geleceğinin göstergesidir" dedi.

TÜROFED ve ETİK olarak İzmir'in Türkiye ve dünya turizm pastasından daha fazla pay alması, İzmir'in en az nüfusu kadar turisti ağırlaması için çalıştıklarını anlatan Mehmet İşler, "Zengin turizm potansiyeline sahip İzmir'e bir milyon turistin gelmesini biz de içimize sindiremiyoruz. Turizm sektöründeki en büyük örgütlerin yöneticileriyle yapılan bu toplantılar, turizme ne kadar önem verdiğini her fırsatta dile getiren Sayın Başkan'ın İzmir'in potansiyelinin değerlendirilmesinde kararlı, istikrarlı olduğunun göstergesi" diye ekledi.