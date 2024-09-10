İzmir'de bugün(10 Eylül Salı) nöbetçi olan eczaneler aşağıda sıralanmakta. Hangi eczaneler 10 Eylül'de nöbetçi olacak? İzmir merkez ve diğer ilçelerinde hangi eczanelere ulaşabilirsiniz? İzmir'de 10 Eylül Salı günü nöbetçi olan eczaneler sırasıyla:
ÇIGDEM ECZANESİ - ALİAĞA
KAZIM DIRIK MAH. CUMHURIYET CAD. NO:3/B
2326164243
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PALANDUZ ECZANESİ - ALSANCAK
VASIF ÇINAR BULVARI NO:15/B ALSANCAK KONAK
2324649323
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BELEN ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE
HURŞİDİYE MAH. FEVZİPAŞA BULV. NO:168/1A
02324417356
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EGEM ECZANESİ - ALTINDAĞ
* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
KEMALPASA CAD. NO:110/C
KARAKOL YANI FİNANSBANK KARŞISI
02324580410
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BELGİN ÖZTÜRK ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ
* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
İNÖNÜ MAH. TURGUT REİS CAD. NO:61/A
02323393920
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TÜRKMENKÖY ECZANESİ - AYRANCILAR
TÜRKMENKÖY MH. 209 SK. NO:36/A
02328541657
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ALPER AKIN ECZANESİ - BALÇOVA
EĞİTİM MAH. ATA CAD. NO:51/A
02322787035
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KÖKER ECZANESİ - BASIN SİTESİ
BASINSİTESİ MAH. POLAT CAD. NO:88/B
02322327367
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BAYINDIR ECZANESİ - BAYINDIR
MİTHATPAŞA MAH. PARK GEÇİDİ CAD.NO 15
02325813206
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GÜNDOĞDU ECZANESİ - BAYRAKLI
ALPASLAN MAH. 1620/15 SOK. NO:11/A
02323717739
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GALIP ECZANESİ - BERGAMA
GAZIOSMANPASA MAH. HASAN ÇELEBI CAD. NO:35/A
2326321825
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AKTEPE ECZANESİ - BEYDAĞ
* (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
CUMHURIYET MAH.ULUS MEYDANI NO:20/A BEYDAG
05548989987-05324708919
02325927649
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MÜRDÜM ECZANESİ - BORNOVA 1
KIZILAY MAHALLESİ 491/1 SOKAK NO:7/A BORNOVA
MALAZGİRT İLKÖĞRETİM OKULU YANI
02323431452
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ANKARA ECZANESİ - BORNOVA 2
KAZIM DİRİK MAH. SANAYİ CAD. NO:12/B
Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi Ek Bina (Eski Şifa Karşısı)
02323882218
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PARK ECZANESİ - BORNOVA 3
MANSUROGLU MAH. 273/4 SOKAK NO:8/B BAYRAKLI
ÖZKANLAR POLİS KARAKOLU KARŞISI
02323488585
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AYBÜKE ECZANESİ - BORNOVA 4
* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
PINAR CAD. NO:120/B PINARBASI
2324798891
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ÖZHAYAT ECZANESİ - BOZYAKA
ESKIIZMIR CAD. NO:61/F
02322503988
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KAYA ECZANESİ - BUCA 1
KOZAĞAÇ MAH. GAZETECİ YAZAR İSMAİL SİVRİ BULVARI NO:11/1B
05013671335
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ÖZGE ECZANESİ - BUCA 2
KURUÇEŞME MAH. 205 SOK. NO:26/A özel Tınaztepe Hastanesi Acil kapısı karşısı
özel Tınaztepe Hastanesi Acil kapısı karşısı
02324534485
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TUNA ECZANESİ - ÇAMDİBİ
GAZİOSMANPAŞA MAH. 5460 SOK. NO:6
KARTAL BÜFE ARKASI
02324626281
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OKYANUS ECZANESİ - ÇANDARLI
ÇANDARLI MH.BERGAMA CD. NO:1/C
02326732026
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CEYLAN ECZANESİ - ÇEŞME
CELAL BAYAR MAH. 5065 SOK. NO:31/B
02327235311
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DEFNE ECZANESİ - ÇİĞLİ
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
EVKA-5 MAH. 8809/1 SOK. NO:149/B
02329999165
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SEVCAN ECZANESİ - ÇİĞLİ
8821 SK. NO:10/A
EGEKENT SAĞLIK OCAĞI YANI
02323766621
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UZMAN ECZANESİ - ÇİĞLİ
ATAŞEHİR MAH. 8019 11 SOK. NO:10/C
02323860085
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OKUDUR ECZANESİ - DİKİLİ
İSMETPAŞA MAH 9 SOK NO:3/C
02326712211
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AYŞIN ECZANESİ - ESKİ FOÇA
ATATÜRK MAH. 99 SK. NO:28/75
YENİ DEVLET HASTANESİ KARŞISI
02328127071
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SABIR ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME
* (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
UMUT MAH.ESKIIZMIR CAD.NO.644/A KARABAGLAR-IZMIR
UMUT SAĞLIK OCAĞI GİRİŞİ
2322713550
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SAMANLIOĞLU ECZANESİ - EŞREFPAŞA
GÜNEŞLİ MAH. 507 SK. NO:2/A
EGEPOL HAST. KARŞISI
02324531545
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KERVAN ECZANESİ - EVKA 1
* (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ÇAMLIK MAH. 850 SOK. NO:29/B
02324876626
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MEŞEKALKAN ECZANESİ - GAZİEMİR
DOKUZ EYLÜL MH. HAVACILAR CD. NO:3/D
02329998500
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BODUR ECZANESİ - GEDİZ
* (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )
FIRAT MAH. 289 SK. NO:37/2A
02322766090
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ÇAREM ECZANESİ - GÜLTEPE
* (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ZEYBEK MH. SELİMİYE CD. NO:34/C
02324570750
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DERİN ECZANESİ - ÖZDERE
ÇUKURALTI MH. MUSTAFA KEMAL PAŞA BULVARI NO:98/B
02327974318
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KIZIL ECZANESİ - GÜMÜŞPALA
* (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
YAMANLAR MH. 7301 SK. NO:64
02323670001
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İSKENDER ECZANESİ - GÜZELBAHÇE
YALI MH. MİTHATPAŞA CD. NO:351/B
02322341412
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DEMİRCİGİL ECZANESİ - HATAY
INÖNÜ CAD.NO:530/APOLIGON
POLİGON METRO ÇIKIŞI
02322854737
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AİLE ECZANESİ - İNCİRALTI
KORUTÜRK MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:285/1A
02322590208
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KARABAĞLAR ECZANESİ - KARABAĞLAR
YUNUS EMRE MAH. 4012 SOK. NO:57
İBNİ SİNA TIP MERKEZİNİN KÖŞESİNDE
02322371163
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YENI KARABURUN ECZANESİ - KARABURUN
* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
MERKEZ MAH.NO:1 KARABURUN
02327312403
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EKICI ECZANESİ - KARŞIYAKA 1
1728 SOKAK NO:66/A
KİLİSE SK SSK DİSPANSERİ KARŞISI
2323683839
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ESMA ECZANESİ - KARŞIYAKA 2
CEVDET BILSAY CAD.1851/5 SOKAK NO:53 KARSIYAKA/IZMIR
2323652620
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FİLİZ ANKA ECZANESİ - KARŞIYAKA 3
YALI MH. 6418 SK. NO:92/C
PEHLİVANOĞLU MARKET KARŞISI ŞEMİKLER GİRİŞİ
02323368881
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İREM ERDEM ECZANESİ - KARŞIYAKA 4
ŞEMİKLER MAH. ORDU BULVARI NO:224/C
AHMET PİRİŞTİNA KÜLTÜR MERKEZİ İLERİSİ
02323623510
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ONURTÜRK ECZANESİ - KEMALPAŞA
SEKIZEYLÜL MAH. 134/1 SOK. NO:57/A KEMALPASA(HASTANE YOLU ÜZERİNDE)
02328780019
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ÖZÇIMENLI ECZANESİ - KINIK
TÜRKCEDIT MAH. ATATÜRK CAD. NO:144/AKINIK/IZMIR
2326874342
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ORHANLAR ECZANESİ - KİRAZ
CUMHURu0130YET MH.SABIT ARLI CAD. 46B
02325724366
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YENI BALCI ECZANESİ - MENDERES
KEMALPASA MAH.HÜKÜMET CD.NO:7
2327824093
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ALTINBILEK ECZANESİ - MENEMEN
ESATPASA MAH. ATATÜRK CAD. NO:100/B
2328320220
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DEFNE SU ECZANESİ - MENEMEN 2
* (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ULUS MH. 7503 SK. NO:15/A
4 nolu Koyundere Sağlık Ocağı yan sokağında
02328462323
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ÇILER ECZANESİ - MİTHATPAŞA
34 SOKAK NO:20/A GÜZELYALI
DEPO DURAĞI KARŞI SOKAĞI
2322858390
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MORDOGAN EGE ECZANESİ - MORDOĞAN
* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR
MORDOĞAN MH. FATİH CD. NO:10
05077073220
02327375520
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YENİ GÜLER ECZANESİ - NARLIDERE
MITHATPASA CAD. 301/C
NARLIDEREDE TURŞUCU HASAN AMCA BİTİŞİĞİ
02322392161
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VATAN ECZANESİ - ÖDEMİŞ
ATATÜRK MH. ATATÜRK CD.NO:43/A
2325443039
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TOPRAK ECZANESİ - PINARBAŞI
* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
KEMALPASA MAH. PINAR CAD. 3/A PINARBASI
2324790609
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NESRİN ECZANESİ - SARNIÇ
* (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
FATİH MAH. 1099 SOK. NO:70/B SARNIÇ
02322813808
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CANSU ECZANESİ - SEFERİHİSAR
HIDIRLIK MH. KURTULUŞ CD. NO:2
02327434331
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SIFA ECZANESİ - SELÇUK
ATAÜRK MAH. TAHSIN BASARANCAD. NO:3/A
2328926137
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ADA ECZANESİ - ŞİRİNYER
AKINCILAR MH. 549 SK. NO:40/B
02324520054
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TIRE ECZANESİ - TİRE
IPEKÇILER MAH. GÖKÇENEFE CAD. 15
2325116162
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GÜLERYÜZ ECZANESİ - TORBALI
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
MURATBEY MAH. ATİLLA SUNAR CAD. NO:51/A
02328561484
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METROPOL ECZANESİ - TORBALI
TORBALI MAH. METROPOLİS BULV. NO:87/A
02325047237
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ZEYTİNALANI ECZANESİ - ZEYTİNALANI
* (22:00'DEN SONRA- URLA )
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
ISMET INÖNÜ CAD.NO:4/2 ZEYTINALANI MAH.
02327664043
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TUNA ECZANESİ - URLA
YENIMAHALLE ZAFER CAD. 36
2327541047
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SIĞACIK ECZANESİ - SIĞACIK
* (23:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )
SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
SIĞACIK MAH. AKKUM CAD. NO:9/C
02327432233
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URLA BAHAR ECZANESİ - ÇEŞMEALTI-İSKELE
* (23:00'DEN SONRA- URLA )
SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
GÜVENDİK MAH. MEHMET ALİ AYGÜVEN CAD. NO:150/A
02327550102
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ÇABUKOGLU ECZANESİ - ÜÇYOL
INÖNÜ CAD. ALTINTAS MAH. NO:76/C KONAK
ALTINTAŞ TRAFİK IŞIKLARINDA
2322620321
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KIVANÇ ECZANESİ - YENİ FOÇA
* (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
GIRNE CAD. NO:18 YENİ FOÇA
05370342035
02328146031
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YAZAL ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN
* (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
SAYFIYE MAH. KAZIM DIRIK CAD.NO:58/AYENI SAKRAN-ALIAGA/IZMIR
05322000488
02326287143
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YENI BUDAK ECZANESİ - YENİŞEHİR
ZEYTINLIK MAH. 1140 SOKAK NO:38/A KONAK
2324336975
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FIRAT ECZANESİ - YEŞİLYURT
* (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
KAZIM KARABEKİR MH. 9022 SK. NO:22/A
02322439494
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