İzmir'de bugün(10 Eylül Salı) nöbetçi olan eczaneler aşağıda sıralanmakta. Hangi eczaneler 10 Eylül'de nöbetçi olacak? İzmir merkez ve diğer ilçelerinde hangi eczanelere ulaşabilirsiniz? İzmir'de 10 Eylül Salı günü nöbetçi olan eczaneler sırasıyla:

ÇIGDEM ECZANESİ - ALİAĞA

 KAZIM DIRIK MAH. CUMHURIYET CAD. NO:3/B
 2326164243
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 PALANDUZ ECZANESİ - ALSANCAK

 VASIF ÇINAR BULVARI NO:15/B ALSANCAK KONAK
 2324649323
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 BELEN ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE

 HURŞİDİYE MAH. FEVZİPAŞA BULV. NO:168/1A
 02324417356
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 EGEM ECZANESİ - ALTINDAĞ

 * (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 KEMALPASA CAD. NO:110/C
 KARAKOL YANI FİNANSBANK KARŞISI
 02324580410
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 BELGİN ÖZTÜRK ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ

 * (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 İNÖNÜ MAH. TURGUT REİS CAD. NO:61/A
 02323393920
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 TÜRKMENKÖY ECZANESİ - AYRANCILAR

 TÜRKMENKÖY MH. 209 SK. NO:36/A
 02328541657
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 ALPER AKIN ECZANESİ - BALÇOVA

 EĞİTİM MAH. ATA CAD. NO:51/A
 02322787035
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 KÖKER ECZANESİ - BASIN SİTESİ

 BASINSİTESİ MAH. POLAT CAD. NO:88/B
 02322327367
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 BAYINDIR ECZANESİ - BAYINDIR

 MİTHATPAŞA MAH. PARK GEÇİDİ CAD.NO 15
 02325813206
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 GÜNDOĞDU ECZANESİ - BAYRAKLI

 ALPASLAN MAH. 1620/15 SOK. NO:11/A
 02323717739
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 GALIP ECZANESİ - BERGAMA

 GAZIOSMANPASA MAH. HASAN ÇELEBI CAD. NO:35/A
 2326321825
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 AKTEPE ECZANESİ - BEYDAĞ

 * (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 CUMHURIYET MAH.ULUS MEYDANI NO:20/A BEYDAG
 05548989987-05324708919
 02325927649
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 MÜRDÜM ECZANESİ - BORNOVA 1

 KIZILAY MAHALLESİ 491/1 SOKAK NO:7/A BORNOVA
 MALAZGİRT İLKÖĞRETİM OKULU YANI
 02323431452
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 ANKARA ECZANESİ - BORNOVA 2

 KAZIM DİRİK MAH. SANAYİ CAD. NO:12/B
 Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi Ek Bina (Eski Şifa Karşısı)
 02323882218
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 PARK ECZANESİ - BORNOVA 3

 MANSUROGLU MAH. 273/4 SOKAK NO:8/B BAYRAKLI
 ÖZKANLAR POLİS KARAKOLU KARŞISI
 02323488585
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 AYBÜKE ECZANESİ - BORNOVA 4

 * (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 PINAR CAD. NO:120/B PINARBASI
 2324798891
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 ÖZHAYAT ECZANESİ - BOZYAKA

 ESKIIZMIR CAD. NO:61/F
 02322503988
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 KAYA ECZANESİ - BUCA 1

 KOZAĞAÇ MAH. GAZETECİ YAZAR İSMAİL SİVRİ BULVARI NO:11/1B
 05013671335
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 ÖZGE ECZANESİ - BUCA 2

 KURUÇEŞME MAH. 205 SOK. NO:26/A özel Tınaztepe Hastanesi Acil kapısı karşısı
 özel Tınaztepe Hastanesi Acil kapısı karşısı
 02324534485
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 TUNA ECZANESİ - ÇAMDİBİ

 GAZİOSMANPAŞA MAH. 5460 SOK. NO:6
 KARTAL BÜFE ARKASI
 02324626281
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 OKYANUS ECZANESİ - ÇANDARLI

 ÇANDARLI MH.BERGAMA CD. NO:1/C
 02326732026
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 CEYLAN ECZANESİ - ÇEŞME

 CELAL BAYAR MAH. 5065 SOK. NO:31/B
 02327235311
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 DEFNE ECZANESİ - ÇİĞLİ

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 EVKA-5 MAH. 8809/1 SOK. NO:149/B
 02329999165
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 SEVCAN ECZANESİ - ÇİĞLİ

 8821 SK. NO:10/A
 EGEKENT SAĞLIK OCAĞI YANI
 02323766621
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 UZMAN ECZANESİ - ÇİĞLİ

 ATAŞEHİR MAH. 8019 11 SOK. NO:10/C
 02323860085
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 OKUDUR ECZANESİ - DİKİLİ

 İSMETPAŞA MAH 9 SOK NO:3/C
 02326712211
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 AYŞIN ECZANESİ - ESKİ FOÇA

 ATATÜRK MAH. 99 SK. NO:28/75
 YENİ DEVLET HASTANESİ KARŞISI
 02328127071
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 SABIR ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME

 * (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 UMUT MAH.ESKIIZMIR CAD.NO.644/A KARABAGLAR-IZMIR
 UMUT SAĞLIK OCAĞI GİRİŞİ
 2322713550
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 SAMANLIOĞLU ECZANESİ - EŞREFPAŞA

 GÜNEŞLİ MAH. 507 SK. NO:2/A
 EGEPOL HAST. KARŞISI
 02324531545
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 KERVAN ECZANESİ - EVKA 1

 * (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ÇAMLIK MAH. 850 SOK. NO:29/B
 02324876626
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 MEŞEKALKAN ECZANESİ - GAZİEMİR

 DOKUZ EYLÜL MH. HAVACILAR CD. NO:3/D
 02329998500
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 BODUR ECZANESİ - GEDİZ

 * (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )

 FIRAT MAH. 289 SK. NO:37/2A
 02322766090
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 ÇAREM ECZANESİ - GÜLTEPE

 * (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ZEYBEK MH. SELİMİYE CD. NO:34/C
 02324570750
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 DERİN ECZANESİ - ÖZDERE

 ÇUKURALTI MH. MUSTAFA KEMAL PAŞA BULVARI NO:98/B
 02327974318
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 KIZIL ECZANESİ - GÜMÜŞPALA

 * (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 YAMANLAR MH. 7301 SK. NO:64
 02323670001
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 İSKENDER ECZANESİ - GÜZELBAHÇE

 YALI MH. MİTHATPAŞA CD. NO:351/B
 02322341412
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 DEMİRCİGİL ECZANESİ - HATAY

 INÖNÜ CAD.NO:530/APOLIGON
 POLİGON METRO ÇIKIŞI
 02322854737
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 AİLE ECZANESİ - İNCİRALTI

 KORUTÜRK MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:285/1A
 02322590208
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 KARABAĞLAR ECZANESİ - KARABAĞLAR

 YUNUS EMRE MAH. 4012 SOK. NO:57
 İBNİ SİNA TIP MERKEZİNİN KÖŞESİNDE
 02322371163
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 YENI KARABURUN ECZANESİ - KARABURUN

 * (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 MERKEZ MAH.NO:1 KARABURUN
 02327312403
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 EKICI ECZANESİ - KARŞIYAKA 1

 1728 SOKAK NO:66/A
 KİLİSE SK SSK DİSPANSERİ KARŞISI
 2323683839
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 ESMA ECZANESİ - KARŞIYAKA 2

 CEVDET BILSAY CAD.1851/5 SOKAK NO:53 KARSIYAKA/IZMIR
 2323652620
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 FİLİZ ANKA ECZANESİ - KARŞIYAKA 3

 YALI MH. 6418 SK. NO:92/C
 PEHLİVANOĞLU MARKET KARŞISI ŞEMİKLER GİRİŞİ
 02323368881
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 İREM ERDEM ECZANESİ - KARŞIYAKA 4

 ŞEMİKLER MAH. ORDU BULVARI NO:224/C
 AHMET PİRİŞTİNA KÜLTÜR MERKEZİ İLERİSİ
 02323623510
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 ONURTÜRK ECZANESİ - KEMALPAŞA

 SEKIZEYLÜL MAH. 134/1 SOK. NO:57/A KEMALPASA(HASTANE YOLU ÜZERİNDE)
 02328780019
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 ÖZÇIMENLI ECZANESİ - KINIK

 TÜRKCEDIT MAH. ATATÜRK CAD. NO:144/AKINIK/IZMIR
 2326874342
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 ORHANLAR ECZANESİ - KİRAZ

 CUMHURu0130YET MH.SABIT ARLI CAD. 46B
 02325724366
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 YENI BALCI ECZANESİ - MENDERES

 KEMALPASA MAH.HÜKÜMET CD.NO:7
 2327824093
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 ALTINBILEK ECZANESİ - MENEMEN

 ESATPASA MAH. ATATÜRK CAD. NO:100/B
 2328320220
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 DEFNE SU ECZANESİ - MENEMEN 2

 * (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ULUS MH. 7503 SK. NO:15/A
 4 nolu Koyundere Sağlık Ocağı yan sokağında
 02328462323
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 ÇILER ECZANESİ - MİTHATPAŞA

 34 SOKAK NO:20/A GÜZELYALI
 DEPO DURAĞI KARŞI SOKAĞI
 2322858390
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 MORDOGAN EGE ECZANESİ - MORDOĞAN

 * (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MORDOĞAN MH. FATİH CD. NO:10
 05077073220
 02327375520
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 YENİ GÜLER ECZANESİ - NARLIDERE

 MITHATPASA CAD. 301/C
 NARLIDEREDE TURŞUCU HASAN AMCA BİTİŞİĞİ
 02322392161
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 VATAN ECZANESİ - ÖDEMİŞ

 ATATÜRK MH. ATATÜRK CD.NO:43/A
 2325443039
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 TOPRAK ECZANESİ - PINARBAŞI

 * (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 KEMALPASA MAH. PINAR CAD. 3/A PINARBASI
 2324790609
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 NESRİN ECZANESİ - SARNIÇ

 * (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 FATİH MAH. 1099 SOK. NO:70/B SARNIÇ
 02322813808
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 CANSU ECZANESİ - SEFERİHİSAR

 HIDIRLIK MH. KURTULUŞ CD. NO:2
 02327434331
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 SIFA ECZANESİ - SELÇUK

 ATAÜRK MAH. TAHSIN BASARANCAD. NO:3/A
 2328926137
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 ADA ECZANESİ - ŞİRİNYER

 AKINCILAR MH. 549 SK. NO:40/B
 02324520054
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 TIRE ECZANESİ - TİRE

 IPEKÇILER MAH. GÖKÇENEFE CAD. 15
 2325116162
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 GÜLERYÜZ ECZANESİ - TORBALI

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MURATBEY MAH. ATİLLA SUNAR CAD. NO:51/A
 02328561484
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 METROPOL ECZANESİ - TORBALI

 TORBALI MAH. METROPOLİS BULV. NO:87/A
 02325047237
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 ZEYTİNALANI ECZANESİ - ZEYTİNALANI

 * (22:00'DEN SONRA- URLA )

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ISMET INÖNÜ CAD.NO:4/2 ZEYTINALANI MAH.
 02327664043
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 TUNA ECZANESİ - URLA

 YENIMAHALLE ZAFER CAD. 36
 2327541047
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 SIĞACIK ECZANESİ - SIĞACIK

 * (23:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )

 SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SIĞACIK MAH. AKKUM CAD. NO:9/C
 02327432233
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 URLA BAHAR ECZANESİ - ÇEŞMEALTI-İSKELE

 * (23:00'DEN SONRA- URLA )

 SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 GÜVENDİK MAH. MEHMET ALİ AYGÜVEN CAD. NO:150/A
 02327550102
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 ÇABUKOGLU ECZANESİ - ÜÇYOL

 INÖNÜ CAD. ALTINTAS MAH. NO:76/C KONAK
 ALTINTAŞ TRAFİK IŞIKLARINDA
 2322620321
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 KIVANÇ ECZANESİ - YENİ FOÇA

 * (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 GIRNE CAD. NO:18 YENİ FOÇA
 05370342035
 02328146031
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 YAZAL ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN

 * (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SAYFIYE MAH. KAZIM DIRIK CAD.NO:58/AYENI SAKRAN-ALIAGA/IZMIR
 05322000488
 02326287143
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 YENI BUDAK ECZANESİ - YENİŞEHİR

 ZEYTINLIK MAH. 1140 SOKAK NO:38/A KONAK
 2324336975
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 FIRAT ECZANESİ - YEŞİLYURT

 * (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 KAZIM KARABEKİR MH. 9022 SK. NO:22/A
 02322439494
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Editör: Engin Keskin