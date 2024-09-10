İzmir'de bugün(10 Eylül Salı) nöbetçi olan eczaneler aşağıda sıralanmakta. Hangi eczaneler 10 Eylül'de nöbetçi olacak? İzmir merkez ve diğer ilçelerinde hangi eczanelere ulaşabilirsiniz? İzmir'de 10 Eylül Salı günü nöbetçi olan eczaneler sırasıyla:

ÇIGDEM ECZANESİ - ALİAĞA

KAZIM DIRIK MAH. CUMHURIYET CAD. NO:3/B

2326164243

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PALANDUZ ECZANESİ - ALSANCAK

VASIF ÇINAR BULVARI NO:15/B ALSANCAK KONAK

2324649323

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BELEN ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE

HURŞİDİYE MAH. FEVZİPAŞA BULV. NO:168/1A

02324417356

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EGEM ECZANESİ - ALTINDAĞ

* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

KEMALPASA CAD. NO:110/C

KARAKOL YANI FİNANSBANK KARŞISI

02324580410

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BELGİN ÖZTÜRK ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ

* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

İNÖNÜ MAH. TURGUT REİS CAD. NO:61/A

02323393920

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TÜRKMENKÖY ECZANESİ - AYRANCILAR

TÜRKMENKÖY MH. 209 SK. NO:36/A

02328541657

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ALPER AKIN ECZANESİ - BALÇOVA

EĞİTİM MAH. ATA CAD. NO:51/A

02322787035

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KÖKER ECZANESİ - BASIN SİTESİ

BASINSİTESİ MAH. POLAT CAD. NO:88/B

02322327367

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BAYINDIR ECZANESİ - BAYINDIR

MİTHATPAŞA MAH. PARK GEÇİDİ CAD.NO 15

02325813206

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GÜNDOĞDU ECZANESİ - BAYRAKLI

ALPASLAN MAH. 1620/15 SOK. NO:11/A

02323717739

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GALIP ECZANESİ - BERGAMA

GAZIOSMANPASA MAH. HASAN ÇELEBI CAD. NO:35/A

2326321825

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AKTEPE ECZANESİ - BEYDAĞ

* (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

CUMHURIYET MAH.ULUS MEYDANI NO:20/A BEYDAG

05548989987-05324708919

02325927649

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MÜRDÜM ECZANESİ - BORNOVA 1

KIZILAY MAHALLESİ 491/1 SOKAK NO:7/A BORNOVA

MALAZGİRT İLKÖĞRETİM OKULU YANI

02323431452

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ANKARA ECZANESİ - BORNOVA 2

KAZIM DİRİK MAH. SANAYİ CAD. NO:12/B

Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi Ek Bina (Eski Şifa Karşısı)

02323882218

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PARK ECZANESİ - BORNOVA 3

MANSUROGLU MAH. 273/4 SOKAK NO:8/B BAYRAKLI

ÖZKANLAR POLİS KARAKOLU KARŞISI

02323488585

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AYBÜKE ECZANESİ - BORNOVA 4

* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

PINAR CAD. NO:120/B PINARBASI

2324798891

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ÖZHAYAT ECZANESİ - BOZYAKA

ESKIIZMIR CAD. NO:61/F

02322503988

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KAYA ECZANESİ - BUCA 1

KOZAĞAÇ MAH. GAZETECİ YAZAR İSMAİL SİVRİ BULVARI NO:11/1B

05013671335

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ÖZGE ECZANESİ - BUCA 2

KURUÇEŞME MAH. 205 SOK. NO:26/A özel Tınaztepe Hastanesi Acil kapısı karşısı

özel Tınaztepe Hastanesi Acil kapısı karşısı

02324534485

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TUNA ECZANESİ - ÇAMDİBİ

GAZİOSMANPAŞA MAH. 5460 SOK. NO:6

KARTAL BÜFE ARKASI

02324626281

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OKYANUS ECZANESİ - ÇANDARLI

ÇANDARLI MH.BERGAMA CD. NO:1/C

02326732026

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CEYLAN ECZANESİ - ÇEŞME

CELAL BAYAR MAH. 5065 SOK. NO:31/B

02327235311

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DEFNE ECZANESİ - ÇİĞLİ

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

EVKA-5 MAH. 8809/1 SOK. NO:149/B

02329999165

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SEVCAN ECZANESİ - ÇİĞLİ

8821 SK. NO:10/A

EGEKENT SAĞLIK OCAĞI YANI

02323766621

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UZMAN ECZANESİ - ÇİĞLİ

ATAŞEHİR MAH. 8019 11 SOK. NO:10/C

02323860085

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OKUDUR ECZANESİ - DİKİLİ

İSMETPAŞA MAH 9 SOK NO:3/C

02326712211

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AYŞIN ECZANESİ - ESKİ FOÇA

ATATÜRK MAH. 99 SK. NO:28/75

YENİ DEVLET HASTANESİ KARŞISI

02328127071

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SABIR ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME

* (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

UMUT MAH.ESKIIZMIR CAD.NO.644/A KARABAGLAR-IZMIR

UMUT SAĞLIK OCAĞI GİRİŞİ

2322713550

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SAMANLIOĞLU ECZANESİ - EŞREFPAŞA

GÜNEŞLİ MAH. 507 SK. NO:2/A

EGEPOL HAST. KARŞISI

02324531545

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KERVAN ECZANESİ - EVKA 1

* (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

ÇAMLIK MAH. 850 SOK. NO:29/B

02324876626

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MEŞEKALKAN ECZANESİ - GAZİEMİR

DOKUZ EYLÜL MH. HAVACILAR CD. NO:3/D

02329998500

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BODUR ECZANESİ - GEDİZ

* (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )

FIRAT MAH. 289 SK. NO:37/2A

02322766090

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ÇAREM ECZANESİ - GÜLTEPE

* (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

ZEYBEK MH. SELİMİYE CD. NO:34/C

02324570750

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DERİN ECZANESİ - ÖZDERE

ÇUKURALTI MH. MUSTAFA KEMAL PAŞA BULVARI NO:98/B

02327974318

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KIZIL ECZANESİ - GÜMÜŞPALA

* (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

YAMANLAR MH. 7301 SK. NO:64

02323670001

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İSKENDER ECZANESİ - GÜZELBAHÇE

YALI MH. MİTHATPAŞA CD. NO:351/B

02322341412

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DEMİRCİGİL ECZANESİ - HATAY

INÖNÜ CAD.NO:530/APOLIGON

POLİGON METRO ÇIKIŞI

02322854737

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AİLE ECZANESİ - İNCİRALTI

KORUTÜRK MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:285/1A

02322590208

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KARABAĞLAR ECZANESİ - KARABAĞLAR

YUNUS EMRE MAH. 4012 SOK. NO:57

İBNİ SİNA TIP MERKEZİNİN KÖŞESİNDE

02322371163

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YENI KARABURUN ECZANESİ - KARABURUN

* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

MERKEZ MAH.NO:1 KARABURUN

02327312403

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EKICI ECZANESİ - KARŞIYAKA 1

1728 SOKAK NO:66/A

KİLİSE SK SSK DİSPANSERİ KARŞISI

2323683839

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ESMA ECZANESİ - KARŞIYAKA 2

CEVDET BILSAY CAD.1851/5 SOKAK NO:53 KARSIYAKA/IZMIR

2323652620

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FİLİZ ANKA ECZANESİ - KARŞIYAKA 3

YALI MH. 6418 SK. NO:92/C

PEHLİVANOĞLU MARKET KARŞISI ŞEMİKLER GİRİŞİ

02323368881

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İREM ERDEM ECZANESİ - KARŞIYAKA 4

ŞEMİKLER MAH. ORDU BULVARI NO:224/C

AHMET PİRİŞTİNA KÜLTÜR MERKEZİ İLERİSİ

02323623510

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ONURTÜRK ECZANESİ - KEMALPAŞA

SEKIZEYLÜL MAH. 134/1 SOK. NO:57/A KEMALPASA(HASTANE YOLU ÜZERİNDE)

02328780019

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ÖZÇIMENLI ECZANESİ - KINIK

TÜRKCEDIT MAH. ATATÜRK CAD. NO:144/AKINIK/IZMIR

2326874342

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ORHANLAR ECZANESİ - KİRAZ

CUMHURu0130YET MH.SABIT ARLI CAD. 46B

02325724366

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YENI BALCI ECZANESİ - MENDERES

KEMALPASA MAH.HÜKÜMET CD.NO:7

2327824093

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ALTINBILEK ECZANESİ - MENEMEN

ESATPASA MAH. ATATÜRK CAD. NO:100/B

2328320220

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DEFNE SU ECZANESİ - MENEMEN 2

* (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

ULUS MH. 7503 SK. NO:15/A

4 nolu Koyundere Sağlık Ocağı yan sokağında

02328462323

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ÇILER ECZANESİ - MİTHATPAŞA

34 SOKAK NO:20/A GÜZELYALI

DEPO DURAĞI KARŞI SOKAĞI

2322858390

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MORDOGAN EGE ECZANESİ - MORDOĞAN

* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

MORDOĞAN MH. FATİH CD. NO:10

05077073220

02327375520

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YENİ GÜLER ECZANESİ - NARLIDERE

MITHATPASA CAD. 301/C

NARLIDEREDE TURŞUCU HASAN AMCA BİTİŞİĞİ

02322392161

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VATAN ECZANESİ - ÖDEMİŞ

ATATÜRK MH. ATATÜRK CD.NO:43/A

2325443039

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TOPRAK ECZANESİ - PINARBAŞI

* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

KEMALPASA MAH. PINAR CAD. 3/A PINARBASI

2324790609

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NESRİN ECZANESİ - SARNIÇ

* (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

FATİH MAH. 1099 SOK. NO:70/B SARNIÇ

02322813808

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CANSU ECZANESİ - SEFERİHİSAR

HIDIRLIK MH. KURTULUŞ CD. NO:2

02327434331

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SIFA ECZANESİ - SELÇUK

ATAÜRK MAH. TAHSIN BASARANCAD. NO:3/A

2328926137

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ADA ECZANESİ - ŞİRİNYER

AKINCILAR MH. 549 SK. NO:40/B

02324520054

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TIRE ECZANESİ - TİRE

IPEKÇILER MAH. GÖKÇENEFE CAD. 15

2325116162

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GÜLERYÜZ ECZANESİ - TORBALI

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

MURATBEY MAH. ATİLLA SUNAR CAD. NO:51/A

02328561484

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METROPOL ECZANESİ - TORBALI

TORBALI MAH. METROPOLİS BULV. NO:87/A

02325047237

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ZEYTİNALANI ECZANESİ - ZEYTİNALANI

* (22:00'DEN SONRA- URLA )

SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

ISMET INÖNÜ CAD.NO:4/2 ZEYTINALANI MAH.

02327664043

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TUNA ECZANESİ - URLA

YENIMAHALLE ZAFER CAD. 36

2327541047

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SIĞACIK ECZANESİ - SIĞACIK

* (23:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )

SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

SIĞACIK MAH. AKKUM CAD. NO:9/C

02327432233

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URLA BAHAR ECZANESİ - ÇEŞMEALTI-İSKELE

* (23:00'DEN SONRA- URLA )

SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

GÜVENDİK MAH. MEHMET ALİ AYGÜVEN CAD. NO:150/A

02327550102

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ÇABUKOGLU ECZANESİ - ÜÇYOL

INÖNÜ CAD. ALTINTAS MAH. NO:76/C KONAK

ALTINTAŞ TRAFİK IŞIKLARINDA

2322620321

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KIVANÇ ECZANESİ - YENİ FOÇA

* (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

GIRNE CAD. NO:18 YENİ FOÇA

05370342035

02328146031

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YAZAL ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN

* (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)

SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

SAYFIYE MAH. KAZIM DIRIK CAD.NO:58/AYENI SAKRAN-ALIAGA/IZMIR

05322000488

02326287143

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YENI BUDAK ECZANESİ - YENİŞEHİR

ZEYTINLIK MAH. 1140 SOKAK NO:38/A KONAK

2324336975

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FIRAT ECZANESİ - YEŞİLYURT

* (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

KAZIM KARABEKİR MH. 9022 SK. NO:22/A

02322439494

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