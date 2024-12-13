Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, İzmir'de 13 Aralık 2024 Cuma günü parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gün içerisinde sıcaklık değerleri 7°C ile 15°C arasında değişiklik gösterecek. Sabah saatlerinde 11°C olan sıcaklık, öğle saatlerinde 15°C'ye kadar çıkacak. Akşam saatlerinden itibaren ise sıcaklık hızla düşerek gece 7°C'ye kadar inecek.

Nem oranı gün boyunca %54 ile %79 arasında seyrederken, rüzgar saatte 9 ila 27 kilometre hızla esecek. Özellikle öğleden sonra maksimum rüzgar hızının 27 km/saate ulaşması bekleniyor. Vatandaşların, rüzgarlı hava koşullarına karşı tedbirli olması öneriliyor.

İzmir 5 günlük hava tahmini

İzmir'de açık havada plan yapacaklar için sabah ve öğle saatleri sıcaklık açısından daha uygun gözüküyor. Akşam saatlerinde ise soğuk hava etkisini artıracak.

Havanın serinlemesiyle birlikte trafik ve açık hava aktivitelerinde dikkatli olunması tavsiye ediliyor.