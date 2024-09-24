İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Konak ve Karabağlar ilçelerinde bulunan toplam 15 taşınmazı ihale yoluyla satışa çıkaracağını duyurdu. Satıştan elde edilmesi beklenen toplam gelirin yaklaşık 44 milyon TL olduğu bildirildi.

Satışa sunulacak taşınmazlar arasında Konak ilçesinde yer alan 14 mülk ve Karabağlar Basınsitesi'ndeki bir taşınmaz bulunuyor. Konak'taki 12 taşınmaz, 3. Karataş Mahallesi’nde yer alırken, diğer 2 taşınmaz ise Göztepe Mahallesi’nde konumlanmış durumda. Karabağlar’daki taşınmaz ise Basınsitesi semtinde yer alıyor.

İhale detayları ve tarihi

İhaleler, 9 Ekim 2024 tarihinde sabah saat 09.30’da başlayacak ve 15’er dakika aralıklarla devam edecek. Son ihale saat 13.00’te tamamlanacak. İhaleler, İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün Bayraklı’daki Ana Hizmet Binası’nın ihale salonunda gerçekleştirilecek.

Satış ihalelerine katılmak isteyenler için taşınmazlara ait şartname ve ekleri, Konak Emlak Müdürlüğü’nde ücretsiz olarak incelenebilecek. İhale sürecine katılmayı planlayan yatırımcılar, bu şartnameleri önceden gözden geçirme imkânına sahip olacak.

Satışa çıkarılan taşınmazlardan İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, yaklaşık 44 milyon TL'lik bir gelir elde etmeyi hedefliyor.