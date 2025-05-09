İzmir'in Menderes ilçesinde, sahte evcil hayvan maması üretimi yapılan bir depoya düzenlenen jandarma operasyonunda 15 tonun üzerinde taklit ürün ele geçirildi. Ele geçirilen sahte kedi ve köpek mamalarının piyasa değerinin yaklaşık 4 milyon 300 bin TL olduğu belirtildi. Olayla ilgili bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Jandarma Develi'de depoya baskın düzenledi

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Menderes ilçesi Develi Mahallesi'nde bir depoda sahte evcil hayvan maması üretildiği yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı. Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde adrese operasyon düzenleyen ekipler, büyük miktarda taklit ürünü ortaya çıkardı.

15 ton mama, 17 bin ambalaj ve üretim ekipmanı ele geçirildi

Depoda yapılan aramalarda; çeşitli markalara ait 15 tonun üzerinde sahte kedi ve köpek maması, 1.000 litre sahte kedi kumu, 17 bin 510 adet sahte ambalaj, baskı makineleri, hassas teraziler ve üretimde kullanılan çok sayıda ekipman ele geçirildi. Yapılan ilk incelemede ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 4 milyon 300 bin TL olduğu tespit edildi.

Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında işlem başlatıldı

Operasyon sırasında depoda bulunan bir şüpheli hakkında, taklit ürün üretimi ve markalara zarar verici faaliyetler nedeniyle Sınai Mülkiyet Kanunu'na muhalefetten adli işlem başlatıldı.