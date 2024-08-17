BÜYÜK ECZANESİ - ALİAĞA
YENI MAH.600 SOK.NO:2/A ALIAGA/IZMIR
02326160111
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
YUSUF ECZANESİ - ALSANCAK
MİMAR SİNAN MAH. 1420 SOK. NO:100/D
02324630894
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
YENI DÖNERTAS ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE
ANAFARTALAR CAD. NO:754 BASMANE KONAK
02324842448
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
ECZANE EVREN ECZANESİ - ALTINDAĞ
* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
SERİNTEPE MH. 4321 SK. NO:2/C
02324691762
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
ASLAN ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ
* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
İNÖNÜ MAH. TURGUTREİS CAD. NO:47/A
(5010804901
02323514901
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
TÜRKMENKÖY ECZANESİ - AYRANCILAR
TÜRKMENKÖY MH. 209 SK. NO:36/A
02328541657
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
SERAP ECZANESİ - BALÇOVA
B.ATA CD. NO:194
02322775150
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
SİTE ECZANESİ - BASIN SİTESİ
177/5 SK. NO:11/A
DEVLET HAST. KARŞISI
02322314767
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
SAGLIK ECZANESİ - BAYINDIR
MITHATPASA MAH.HASTANE CAD.NO:24/A
02325813113
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
ILKEGE ECZANESİ - BAYRAKLI
1612 SOKAK NO:30/A BAYRAKLI
AYDIN KAYNAK SO SIRASI
2323458270
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
ALPER ECZANESİ - BERGAMA
MALTEPE MAH. 418 SOK. NO:2/A
02326320001
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
GÖNEN ECZANESİ - BEYDAĞ
* (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
ATATÜRK MAH. NAZILLI CAD. NO:18
02325926868
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
ÜMİT ECZANESİ - BORNOVA 1
ERZENE MAH. 75 SOK. NO:16/A
02323881769
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
ANKARA ECZANESİ - BORNOVA 2
KAZIM DİRİK MAH. SANAYİ CAD. NO:12/B
Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi Ek Bina (Eski Şifa Karşısı)
02323882218
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
ÖVÜNÇ ECZANESİ - BORNOVA 3
MANSUROĞLU MAH. 286/10 SOK. NO:15/B
02323440434
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
YAZGAN ECZANESİ - BORNOVA 3
KAZIM DİRİK MAH. SAKARYA CAD. NO:1/1C
ÖZKANLAR MİGROS KARŞISI
02323440003
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
DEMİRKAN ECZANESİ - BORNOVA 4
* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
EVKA-3 MAH.129. SOK.NO:1/A
TÜRKAN ÖZİLHAN HASTANESİ YANI
02323755247
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
ÇALIKUSU ECZANESİ - BOZYAKA
ESKİ İZMİR CD. NO:122
ZİRAAT BANKASI KARŞISI
02322562622
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
ERIM ECZANESİ - BUCA 1
127 SOK. NO:40/B
SSK BUCA HAST.CAD.
02324260210
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
KURUÇEŞME ECZANESİ - BUCA 2
KURUÇEŞME MAH. HOCA AHMET YESEVİ CAD. NO:174
02324530639
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
DİVA ECZANESİ - ÇAMDİBİ
RAFET PAŞA MAH. YILDIRIM BEYAZIT CAD. NO:217/D
02323735668
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
OKYANUS ECZANESİ - ÇANDARLI
ÇANDARLI MH.BERGAMA CD. NO:1/C
02326732026
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
ÖZKAN ECZANESİ - ÇEŞME
ÇEŞME İLÇESİ MUSALLA MAHALLESİ 2122 SOK 88/B
ÇEŞME MERKEZ OTOGAR KARŞISI
02327120071
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
BEGÜL ECZANESİ - ÇİĞLİ
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
8791 SOKAK NO:9 BALATÇIK
02323762395
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
ÇÖREKOTU ECZANESİ - ÇİĞLİ
ATAŞEHİR MH. 8019/11 SK. NO:38/C
11 NOLU AİLE SAĞLIK MERKEZİ KARŞISI
02329350919
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
CANAN ECZANESİ - ÇİĞLİ
YENİMAHALLE MAH. 1671/1 SOK. NO:863/A
ATA SANAYİ İZBAN DURAĞI KARŞISI
05050210940
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
MELTEM ECZANESİ - DİKİLİ
SALİMBEY MAH. 19 SOK. NO:2/A
Ziraat Bankası Karşısı
05455902595
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
TALATPASA ECZANESİ - ESKİ FOÇA
FEVZIPASA MAH. 210 SOKAK NO:22/A
2328127700
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
DORUK ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME
* (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
3965 SOK. NO:1 UZUNDERE
UZUNDERE SON DURAK
2322721676
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
ECE EREN ECZANESİ - EŞREFPAŞA
KOCATEPE MAH. EŞREFPAŞA CAD. NO:387
02322610620
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
YENİ HANDAN ECZANESİ - EVKA 1
* (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
YAYLACIK MH. GAZİOSMANPAŞA CD.NO:128/B
Evka 1 Diyo Sitesi Karşısı
02324400205
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
AREN ECZANESİ - GAZİEMİR
GAZİ MH. 14 SK. NO:4/A
02322522637
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
GÜLÜM ECZANESİ - GEDİZ
* (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )
FIRAT MH. 647/8 SK. NO:24/A
02329660115
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
FERAHLI ECZANESİ - GÜLTEPE
* (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
3480 SK. 128/1-A FERAHLI LEVENT SON DURAK
02324332764
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
ÖZDERE MERKEZ ECZANESİ - ÖZDERE
ÇUKURALTI MAH. MUSTAFA KEMAL PAŞA BULVARI NO:83/J ÖZDERE
0553 708 35 53
05537083553
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
BAGDATOGLU ECZANESİ - GÜMÜŞPALA
* (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
EMEK MAH. 7226 SOKAK NO:41/A BAYRAKLI
2323671940
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
RİTİM ECZANESİ - GÜZELBAHÇE
KAHRAMANDERE MAH. ATA CAD. NO:52/C GÜZELBAHÇE
02322033742
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
ÜÇKUYULAR ECZANESİ - HATAY
SAAT 19:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
ÜÇKUYULAR MAH. MEHMETÇİK BULVARI NO:23/C
02322482031
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
BERİL SAĞLIK ECZANESİ - HATAY
SAAT 19:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
POLİGON MAH. İNÖNÜ CAD. NO:707/B
02322461879
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
TAÇ ECZANESİ - HATAY
SAAT 19:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
İNÖNÜ CADDESİ GÜRSEL AKSEL BULVARI NO:22/1A ÜÇKUYULAR
GÖZTEPE STADYUM KARŞISI ÜNİVERSİTE SOKAĞI
02322859985
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
OPAL ECZANESİ - HATAY
GÖZTEPE MH. 100/1 SK. NO:15/A
02322447051
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
SEVGÜL ECZANESİ - İNCİRALTI
KORUTÜRK MH.ŞİMŞEK SOK. NO. 62/B
02322774725
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
PORTAKAL ECZANESİ - KARABAĞLAR
GÜNALTAY MAH. 4811 SOK. NO:29
02322106070
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
SAADET ECZANESİ - KARABURUN
* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR
İSKELE MH. KEPEZ CD. NO:19/A
5077069791
02327313397
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
FURKAN KUZNEK ECZANESİ - KARŞIYAKA 1
AKSOY MH.1671 SK. NO:117/5 (0554 434 05 15)
KARŞIYAKA İZBAN-GİRNE CD. ARASI // SEVGİ YOLU(METRO HATTI) ÜZERİ
02323233589
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
SERDAROGLU ECZANESİ - KARŞIYAKA 2
BAHARIYE MAH. YAŞAR AKSOY SOKAK NO:18/A
TİCARET LİSESİ SOKAĞI
02323828339
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
PALMIYE ECZANESİ - KARŞIYAKA 3
YALI MAH.6436 SOKAK NO:2/D KARSIYAKA/IZMIR
2323366586
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
MERCAN ECZANESİ - KARŞIYAKA 4
İMBATLI MAH. 6070 SOK. NO:1
MEDİCAL PARK ACİL ÇIKIŞI KARŞISI
02323663819
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
ÖZEN ECZANESİ - KEMALPAŞA
SOĞUKPINAR MAH. 256 SOK. NO:12/A
2 NOLU SAĞLIK OCAĞI YANI
02328781001
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
ÖZÇIMENLI ECZANESİ - KINIK
TÜRKCEDIT MAH. ATATÜRK CAD. NO:144/AKINIK/IZMIR
2326874342
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
ÇATALOĞLU ECZANESİ - KİRAZ
CUMHURİYET MAH. SABİT ARLI CAD. NO:12
Cataloglu eczanesi
02325723278
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
AYYILDIZ ECZANESİ - MENDERES
KEMALPASA MAH.ATATÜRK CAD.NO:96/A
2327827335
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
TİMAÇ ECZANESİ - MENEMEN
ESAT PAŞA MH. ÇANAKKALE ASFALTI NO:169
ÖZEL SADA HASTANESİ YANI
05468312291
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
GÜLİN ECZANESİ - MENEMEN 2
* (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
30 AĞUSTOS MAH. 7122 SOK. A BLOK NO:7/AL
02328383525
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
ATA MERT ECZANESİ - MİTHATPAŞA
GÜZELYALI MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:1176/A
GÖZTEPE SPOR KULÜBÜ İDARİ BİNASI YANI, GÖZTEPE DEPO DURAĞI
02322855143
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
BARAN ECZANESİ - MORDOĞAN
* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR
FATIH CD.NO.2/B MORDOGAN
05307689698
2327378744
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
SEZER ECZANESİ - NARLIDERE
AÇELYA SOK.1/1A
HUZUR MH. EMNİYET MD ARKASI
2322386957
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
SOYUER ECZANESİ - ÖDEMİŞ
ZAFER MAH. ORTAÇ SOK. NO:13/C
02325448686
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
TOPRAK ECZANESİ - PINARBAŞI
* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
KEMALPASA MAH. PINAR CAD. 3/A PINARBASI
2324790609
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
AGAH ECZANESİ - SARNIÇ
* (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
MENDERES MAH.BÜYÜK MENDERES CAD.NO.59/B SARNIÇ
232812219
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
BERKIM ECZANESİ - SEFERİHİSAR
HIDIRLIK MH. İNÖNÜ CAD. NO:10
02327434460
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
SIFA ECZANESİ - SELÇUK
ATAÜRK MAH. TAHSIN BASARANCAD. NO:3/A
2328926137
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
BELGİN ÇIRAK ECZANESİ - ŞİRİNYER
HÜRRİYET MAH. MENDERES CAD. NO:311/B
02329995513
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
TANSU ECZANESİ - TİRE
ATATÜRK MAH. ISTASYON CAD. NO:86/1 G
02325112525
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
METROPOL ECZANESİ - TORBALI
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
TORBALI MAH. METROPOLİS BULV. NO:87/A
02325047237
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
SEHER ECZANESİ - TORBALI
TEPEKÖY MH.ERDİNÇ TEKERLİ CD. NO:30/
İŞKUR SOKAĞI
02328564099
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
URLA ÖZLEM ECZANESİ - İSKELE
* (22:00'DEN SONRA- URLA )
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
İSKELE MAH. 2124 SOK. NO:1/A
02327523636
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
BENGİ ECZANESİ - ÇEŞMEALTI
* (22:00'DEN SONRA- URLA )
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
GÜVENDİK MAH. MEHMET ALİ AYGÜVEN CAD. NO:140/A
02327552332
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
HAYATİ BEY ECZANESİ - ZEYTİNALANI
* (22:00'DEN SONRA- URLA )
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK MAH. İSMET İNÖNÜ BULV. NO:13/A
02327663005
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
MERKEZ ECZANESİ - URLA
YENİ MAH. ZAFER CAD. NO:43
02327545171
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
SIĞACIK ECZANESİ - SIĞACIK
* (23:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )
SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
SIĞACIK MAH. AKKUM CAD. NO:9/C
02327432233
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
YENI BESTE ECZANESİ - ÜÇYOL
501 SOK. NO:10/A
BAHÇELİEVLER SO KARŞISI
2322275005
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
YAGMUR ECZANESİ - YENİ FOÇA
* (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ATATÜRK MAH. IZMIR CAD. NO:87/D
2328148615
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
YENİ ŞAKRAN ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN
* (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
SAYFIYE MAH. N.KEMAL CAD. NO:79/B
5323340779
02326288828
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
ÇİNKILIÇ ECZANESİ - YENİŞEHİR
GAZİLER CD. NO:353/2E
02322642909
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
MURAT ECZANESİ - YEŞİLYURT
* (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
REİS MAH. 9097 SOK. NO:18/A YEŞİLYURT
02322511061
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
Ayrıntılı bilgi için tıklayın.