BÜYÜK ECZANESİ - ALİAĞA

 YENI MAH.600 SOK.NO:2/A ALIAGA/IZMIR
 02326160111
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 YUSUF ECZANESİ - ALSANCAK

 MİMAR SİNAN MAH. 1420 SOK. NO:100/D
 02324630894
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 YENI DÖNERTAS ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE

 ANAFARTALAR CAD. NO:754 BASMANE KONAK
 02324842448
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 ECZANE EVREN ECZANESİ - ALTINDAĞ

 * (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SERİNTEPE MH. 4321 SK. NO:2/C
 02324691762
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 ASLAN ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ

 * (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 İNÖNÜ MAH. TURGUTREİS CAD. NO:47/A
 (5010804901
 02323514901
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 TÜRKMENKÖY ECZANESİ - AYRANCILAR

 TÜRKMENKÖY MH. 209 SK. NO:36/A
 02328541657
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 SERAP ECZANESİ - BALÇOVA

 B.ATA CD. NO:194
 02322775150
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 SİTE ECZANESİ - BASIN SİTESİ

 177/5 SK. NO:11/A
 DEVLET HAST. KARŞISI
 02322314767
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 SAGLIK ECZANESİ - BAYINDIR

 MITHATPASA MAH.HASTANE CAD.NO:24/A
 02325813113
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 ILKEGE ECZANESİ - BAYRAKLI

 1612 SOKAK NO:30/A BAYRAKLI
 AYDIN KAYNAK SO SIRASI
 2323458270
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 ALPER ECZANESİ - BERGAMA

 MALTEPE MAH. 418 SOK. NO:2/A
 02326320001
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 GÖNEN ECZANESİ - BEYDAĞ

 * (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 ATATÜRK MAH. NAZILLI CAD. NO:18
 02325926868
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 ÜMİT ECZANESİ - BORNOVA 1

 ERZENE MAH. 75 SOK. NO:16/A
 02323881769
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 ANKARA ECZANESİ - BORNOVA 2

 KAZIM DİRİK MAH. SANAYİ CAD. NO:12/B
 Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi Ek Bina (Eski Şifa Karşısı)
 02323882218
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 ÖVÜNÇ ECZANESİ - BORNOVA 3

 MANSUROĞLU MAH. 286/10 SOK. NO:15/B
 02323440434
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 YAZGAN ECZANESİ - BORNOVA 3

 KAZIM DİRİK MAH. SAKARYA CAD. NO:1/1C
 ÖZKANLAR MİGROS KARŞISI
 02323440003
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 DEMİRKAN ECZANESİ - BORNOVA 4

 * (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 EVKA-3 MAH.129. SOK.NO:1/A
 TÜRKAN ÖZİLHAN HASTANESİ YANI
 02323755247
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 ÇALIKUSU ECZANESİ - BOZYAKA

 ESKİ İZMİR CD. NO:122
 ZİRAAT BANKASI KARŞISI
 02322562622
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 ERIM ECZANESİ - BUCA 1

 127 SOK. NO:40/B
 SSK BUCA HAST.CAD.
 02324260210
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 KURUÇEŞME ECZANESİ - BUCA 2

 KURUÇEŞME MAH. HOCA AHMET YESEVİ CAD. NO:174
 02324530639
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 DİVA ECZANESİ - ÇAMDİBİ

 RAFET PAŞA MAH. YILDIRIM BEYAZIT CAD. NO:217/D
 02323735668
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 OKYANUS ECZANESİ - ÇANDARLI

 ÇANDARLI MH.BERGAMA CD. NO:1/C
 02326732026
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 ÖZKAN ECZANESİ - ÇEŞME

 ÇEŞME İLÇESİ MUSALLA MAHALLESİ 2122 SOK 88/B
 ÇEŞME MERKEZ OTOGAR KARŞISI
 02327120071
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 BEGÜL ECZANESİ - ÇİĞLİ

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 8791 SOKAK NO:9 BALATÇIK
 02323762395
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 ÇÖREKOTU ECZANESİ - ÇİĞLİ

 ATAŞEHİR MH. 8019/11 SK. NO:38/C
 11 NOLU AİLE SAĞLIK MERKEZİ KARŞISI
 02329350919
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 CANAN ECZANESİ - ÇİĞLİ

 YENİMAHALLE MAH. 1671/1 SOK. NO:863/A
 ATA SANAYİ İZBAN DURAĞI KARŞISI
 05050210940
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 MELTEM ECZANESİ - DİKİLİ

 SALİMBEY MAH. 19 SOK. NO:2/A
 Ziraat Bankası Karşısı
 05455902595
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 TALATPASA ECZANESİ - ESKİ FOÇA

 FEVZIPASA MAH. 210 SOKAK NO:22/A
 2328127700
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 DORUK ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME

 * (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 3965 SOK. NO:1 UZUNDERE
 UZUNDERE SON DURAK
 2322721676
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 ECE EREN ECZANESİ - EŞREFPAŞA

 KOCATEPE MAH. EŞREFPAŞA CAD. NO:387
 02322610620
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 YENİ HANDAN ECZANESİ - EVKA 1

 * (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 YAYLACIK MH. GAZİOSMANPAŞA CD.NO:128/B
 Evka 1 Diyo Sitesi Karşısı
 02324400205
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 AREN ECZANESİ - GAZİEMİR

 GAZİ MH. 14 SK. NO:4/A
 02322522637
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 GÜLÜM ECZANESİ - GEDİZ

 * (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )

 FIRAT MH. 647/8 SK. NO:24/A
 02329660115
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 FERAHLI ECZANESİ - GÜLTEPE

 * (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 3480 SK. 128/1-A FERAHLI LEVENT SON DURAK
 02324332764
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

İzmir Karşıyaka'daki yangın neden çıktı, nasıl hızla yayıldı? İşte tüm detaylar... İzmir Karşıyaka'daki yangın neden çıktı, nasıl hızla yayıldı? İşte tüm detaylar...

 ÖZDERE MERKEZ ECZANESİ - ÖZDERE

 ÇUKURALTI MAH. MUSTAFA KEMAL PAŞA BULVARI NO:83/J ÖZDERE
 0553 708 35 53
 05537083553
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 BAGDATOGLU ECZANESİ - GÜMÜŞPALA

 * (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 EMEK MAH. 7226 SOKAK NO:41/A BAYRAKLI
 2323671940
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 RİTİM ECZANESİ - GÜZELBAHÇE

 KAHRAMANDERE MAH. ATA CAD. NO:52/C GÜZELBAHÇE
 02322033742
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 ÜÇKUYULAR ECZANESİ - HATAY

 SAAT 19:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ÜÇKUYULAR MAH. MEHMETÇİK BULVARI NO:23/C
 02322482031
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 BERİL SAĞLIK ECZANESİ - HATAY

 SAAT 19:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 POLİGON MAH. İNÖNÜ CAD. NO:707/B
 02322461879
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 TAÇ ECZANESİ - HATAY

 SAAT 19:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 İNÖNÜ CADDESİ GÜRSEL AKSEL BULVARI NO:22/1A ÜÇKUYULAR
 GÖZTEPE STADYUM KARŞISI ÜNİVERSİTE SOKAĞI
 02322859985
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 OPAL ECZANESİ - HATAY

 GÖZTEPE MH. 100/1 SK. NO:15/A
 02322447051
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 SEVGÜL ECZANESİ - İNCİRALTI

 KORUTÜRK MH.ŞİMŞEK SOK. NO. 62/B
 02322774725
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 PORTAKAL ECZANESİ - KARABAĞLAR

 GÜNALTAY MAH. 4811 SOK. NO:29
 02322106070
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 SAADET ECZANESİ - KARABURUN

 * (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

 İSKELE MH. KEPEZ CD. NO:19/A
 5077069791
 02327313397
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 FURKAN KUZNEK ECZANESİ - KARŞIYAKA 1

 AKSOY MH.1671 SK. NO:117/5 (0554 434 05 15)
 KARŞIYAKA İZBAN-GİRNE CD. ARASI // SEVGİ YOLU(METRO HATTI) ÜZERİ
 02323233589
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 SERDAROGLU ECZANESİ - KARŞIYAKA 2

 BAHARIYE MAH. YAŞAR AKSOY SOKAK NO:18/A
 TİCARET LİSESİ SOKAĞI
 02323828339
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 PALMIYE ECZANESİ - KARŞIYAKA 3

 YALI MAH.6436 SOKAK NO:2/D KARSIYAKA/IZMIR
 2323366586
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 MERCAN ECZANESİ - KARŞIYAKA 4

 İMBATLI MAH. 6070 SOK. NO:1
 MEDİCAL PARK ACİL ÇIKIŞI KARŞISI
 02323663819
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 ÖZEN ECZANESİ - KEMALPAŞA

 SOĞUKPINAR MAH. 256 SOK. NO:12/A
 2 NOLU SAĞLIK OCAĞI YANI
 02328781001
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 ÖZÇIMENLI ECZANESİ - KINIK

 TÜRKCEDIT MAH. ATATÜRK CAD. NO:144/AKINIK/IZMIR
 2326874342
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 ÇATALOĞLU ECZANESİ - KİRAZ

 CUMHURİYET MAH. SABİT ARLI CAD. NO:12
 Cataloglu eczanesi
 02325723278
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 AYYILDIZ ECZANESİ - MENDERES

 KEMALPASA MAH.ATATÜRK CAD.NO:96/A
 2327827335
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 TİMAÇ ECZANESİ - MENEMEN

 ESAT PAŞA MH. ÇANAKKALE ASFALTI NO:169
 ÖZEL SADA HASTANESİ YANI
 05468312291
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 GÜLİN ECZANESİ - MENEMEN 2

 * (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 30 AĞUSTOS MAH. 7122 SOK. A BLOK NO:7/AL
 02328383525
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 ATA MERT ECZANESİ - MİTHATPAŞA

 GÜZELYALI MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:1176/A
 GÖZTEPE SPOR KULÜBÜ İDARİ BİNASI YANI, GÖZTEPE DEPO DURAĞI
 02322855143
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 BARAN ECZANESİ - MORDOĞAN

 * (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

 FATIH CD.NO.2/B MORDOGAN
 05307689698
 2327378744
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 SEZER ECZANESİ - NARLIDERE

 AÇELYA SOK.1/1A
 HUZUR MH. EMNİYET MD ARKASI
 2322386957
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 SOYUER ECZANESİ - ÖDEMİŞ

 ZAFER MAH. ORTAÇ SOK. NO:13/C
 02325448686
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 TOPRAK ECZANESİ - PINARBAŞI

 * (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 KEMALPASA MAH. PINAR CAD. 3/A PINARBASI
 2324790609
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 AGAH ECZANESİ - SARNIÇ

 * (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MENDERES MAH.BÜYÜK MENDERES CAD.NO.59/B SARNIÇ
 232812219
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 BERKIM ECZANESİ - SEFERİHİSAR

 HIDIRLIK MH. İNÖNÜ CAD. NO:10
 02327434460
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 SIFA ECZANESİ - SELÇUK

 ATAÜRK MAH. TAHSIN BASARANCAD. NO:3/A
 2328926137
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 BELGİN ÇIRAK ECZANESİ - ŞİRİNYER

 HÜRRİYET MAH. MENDERES CAD. NO:311/B
 02329995513
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 TANSU ECZANESİ - TİRE

 ATATÜRK MAH. ISTASYON CAD. NO:86/1 G
 02325112525
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 METROPOL ECZANESİ - TORBALI

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 TORBALI MAH. METROPOLİS BULV. NO:87/A
 02325047237
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 SEHER ECZANESİ - TORBALI

 TEPEKÖY MH.ERDİNÇ TEKERLİ CD. NO:30/
 İŞKUR SOKAĞI
 02328564099
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 URLA ÖZLEM ECZANESİ - İSKELE

 * (22:00'DEN SONRA- URLA )

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 İSKELE MAH. 2124 SOK. NO:1/A
 02327523636
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 BENGİ ECZANESİ - ÇEŞMEALTI

 * (22:00'DEN SONRA- URLA )

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 GÜVENDİK MAH. MEHMET ALİ AYGÜVEN CAD. NO:140/A
 02327552332
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 HAYATİ BEY ECZANESİ - ZEYTİNALANI

 * (22:00'DEN SONRA- URLA )

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK MAH. İSMET İNÖNÜ BULV. NO:13/A
 02327663005
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 MERKEZ ECZANESİ - URLA

 YENİ MAH. ZAFER CAD. NO:43
 02327545171
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 SIĞACIK ECZANESİ - SIĞACIK

 * (23:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )

 SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SIĞACIK MAH. AKKUM CAD. NO:9/C
 02327432233
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 YENI BESTE ECZANESİ - ÜÇYOL

 501 SOK. NO:10/A
 BAHÇELİEVLER SO KARŞISI
 2322275005
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 YAGMUR ECZANESİ - YENİ FOÇA

 * (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ATATÜRK MAH. IZMIR CAD. NO:87/D
 2328148615
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 YENİ ŞAKRAN ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN

 * (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SAYFIYE MAH. N.KEMAL CAD. NO:79/B
 5323340779
 02326288828
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 ÇİNKILIÇ ECZANESİ - YENİŞEHİR

 GAZİLER CD. NO:353/2E
 02322642909
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 MURAT ECZANESİ - YEŞİLYURT

 * (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 REİS MAH. 9097 SOK. NO:18/A YEŞİLYURT
 02322511061
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

Ayrıntılı bilgi için tıklayın.

Kaynak: HABER MERKEZİ