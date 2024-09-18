İzmir'de bugün(18 Eylül Çarşamba) nöbetçi olan eczaneler aşağıda sıralanmakta. Hangi eczaneler 18 Eylül'de nöbetçi olacak? İzmir merkez ve diğer ilçelerinde hangi eczanelere ulaşabilirsiniz? İzmir'de 18 Eylül Çarşamba günü nöbetçi olan eczaneler sırasıyla:

BERKAY ECZANESİ - ALİAĞA

KÜLTÜR MAH. ATATÜRK CAD. NO:68/A

HÜKÜMET KONAĞI CD. TIBMED YANI

02326161311

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AYŞE GÜÇLÜ ECZANESİ - ALSANCAK

KÜLTÜR MAH. TALATPAŞA BULVARI NO:6/B

02324210329

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VEGA ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE

HALKAPINAR MAH. 1558/1 SOK. NO:4N

FOLKART VEGA B BLOK 0546 609 46 70

02325029848

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ECE SARI ECZANESİ - ALTINDAĞ

* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

BİRLİK MH. 4202/2 SK. NO:58/A ALTINDAĞ

KOŞUKAVAK 3 NOLU ASM KARŞISI

02324337033

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ÖZEPIK ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ

* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

OSMANGAZI MAH. 597 SOK. NO:34/A

2323713756

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ARTI ECZANESİ - AYRANCILAR

INÖNÜ MAH. 129 SOKAK. NO:6/A

02328548088

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ERAY ECZANESİ - BALÇOVA

TELEFERİK MH.ATA CD. NO:182/C

BALÇOVA BELEDİYE YUKARISI ORHANGAZI ILKOKULU KARSISI

02329350958

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SİTE ECZANESİ - BASIN SİTESİ

177/5 SK. NO:11/A

DEVLET HAST. KARŞISI

02322314767

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BAYINDIR PINAR ECZANESİ - BAYINDIR

MITHATPASA MAH.HASTANE CAD.NO:16 BAYINDIR

2325814404

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KENDIRCI ECZANESİ - BAYRAKLI

2091 SOKAK NO:17 BAYRAKLI

1 NOLU SO KARŞISI

2323454637

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ŞAFAK ECZANESİ - BERGAMA

ZAFER MAH.HASTANE YOKUSU CAD.NO:2/C BERGAMA/IZMIR

02326310706

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AKTEPE ECZANESİ - BEYDAĞ

* (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

CUMHURIYET MAH.ULUS MEYDANI NO:20/A BEYDAG

05548989987-05324708919

02325927649

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ÜMİT ECZANESİ - BORNOVA 1

ERZENE MAH. 75 SOK. NO:16/A

02323881769

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BAŞARAN ECZANESİ - BORNOVA 2

KAZIM DİRİK MAH. 186 SOK. NO:32/A

YENİ ÖZKANLAR PAZARI YANI, EGE ÜNİ. HAST. KARŞISI

02323884222

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ECZANE NATUREL ECZANESİ - BORNOVA 3

KAZIM DIRIK MAH. MUSTAFA KEMAL CAD.121/1-D BORNOVA

2323436061

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ÖKKAN ECZANESİ - BORNOVA 4

* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

DOGANLAR MAH.1440 SOKAK NO:3/A BORNOVA

02324797511

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KANTARCIOĞLU ECZANESİ - BOZYAKA

ÇALIKUŞU MAH. ESKİ İZMİR CAD. NO:165

02324830305

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KILIÇER ECZANESİ - BUCA 1

MENDERES MAH. MENDERES CAD. NO:74/C

BELEDİYE/GÜRMAR ÇAPRAZI VE BP YOLU LAMBALAR

02322757868

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VİTAMİN ECZANESİ - BUCA 2

KURUÇEŞME MAH. 205 SOK. NO:28/A Özel Tınaztepe Hastane Karşısı

ÖZEL TINAZTEPE HASTANESİ ACİL KARŞISI

02324530777

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PROTEİN ECZANESİ - ÇAMDİBİ

KAZIM DİRİK MH. 408 SK. NO:1

02324616538

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OKYANUS ECZANESİ - ÇANDARLI

ÇANDARLI MH.BERGAMA CD. NO:1/C

02326732026

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RÜZGAR ECZANESİ - ÇEŞME

ALAÇATI MH. ALAÇATI ATATÜRK CD. NO:23/A

02327160828

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DURU SU ECZANESİ - ÇİĞLİ

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

UĞUR MUMCU MAH. 8968 SOK. NO:11/A

HARMANDALI KOÇTAŞIN ARKASI

02328390004

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FESLEĞEN ECZANESİ - ÇİĞLİ

ATAŞEHİR MAH. 8211/8 SOK. NO:21/B

ÖZEL ÇİĞLİ KENT HASTANESİ KARŞISI

02325032034

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CANAN ECZANESİ - ÇİĞLİ

YENİMAHALLE MAH. 1671/1 SOK. NO:863/A

ATA SANAYİ İZBAN DURAĞI KARŞISI

05050210940

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DAGLI ECZANESİ - DİKİLİ

İSMETPAŞA MH. ADNAN MENDERES CD. 9 SK. NO:31/B

02326718188

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SUDE ECZANESİ - ESKİ FOÇA

ATATÜRK MAH. REHA MIDILLI CAD. NO:17/A FOÇA

2328127219

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ÖZİREM ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME

* (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

ALİ FUAT CEBESOY MAH. 9135/4 SOK. NO:13/B ESKİİZMİR

EGE YAŞAM HAST. KARŞISI

02322262699

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İPEKGÜL ECZANESİ - EŞREFPAŞA

ESREFPASA CAD.NO.266/A ESREFPASA KONAK-IZMIR

PEHLİVANOĞLU YANI

02322509525

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KÖŞE BUCA ECZANESİ - EVKA 1

* (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

ADATEPE MAH. 3 SOK. NO:39/A

02326833238

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ÜLKER ECZANESİ - GAZİEMİR

GAZİ MAH. ÖNDER CAD. NO:23/D

02322517270

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YENİ LOKMAN HEKİM ECZANESİ - GEDİZ

* (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )

GÖKSU MH.692/3 SK.NO:20/A

02322761733

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ESİN ECZANESİ - GÜLTEPE

* (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

ATAMER MAH. 2580 SOK. NO:52/A

02324560057

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ORTAKÖY ECZANESİ - ÖZDERE

ORTA MH. MUSTAFA KEMAL PAŞA CD. NO:450/B

5339163129

02322855862

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BEYZA ECZANESİ - GÜMÜŞPALA

* (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

SOĞUKKUYU MH. 1595 SK. NO:10/B

ÖZEL METROPOL KARŞIYAKA SOKAĞI (ESKİ PARK TIP MERKEZİ)

02324616148

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RİTİM ECZANESİ - GÜZELBAHÇE

KAHRAMANDERE MAH. ATA CAD. NO:52/C GÜZELBAHÇE

02322033742

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TAÇ ECZANESİ - HATAY

İNÖNÜ CADDESİ GÜRSEL AKSEL BULVARI NO:22/1A ÜÇKUYULAR

GÖZTEPE STADYUM KARŞISI ÜNİVERSİTE SOKAĞI

02322859985

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DALGIÇ ECZANESİ - İNCİRALTI

KORUTÜRK MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:285/1B

02322784070

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BADE ECZANESİ - KARABAĞLAR

SARIYER MH. 5757 SK. NO:78/1

ÇİTLENBİK SAĞLIK OCAĞI KARŞISI

02322655544

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YENI KARABURUN ECZANESİ - KARABURUN

* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

MERKEZ MAH.NO:1 KARABURUN

02327312403

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SAHİL ECZANESİ - KARŞIYAKA 1

DONANMACI MAH. YALI BULVARI NO:270

02323684671

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AKUT ECZANESİ - KARŞIYAKA 2

ORHAN ŞAİK GÖKYAY CD.1834 SK. NO:38/B

02323822300

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AYŞEN SÜYECE ECZANESİ - KARŞIYAKA 3

BOSTANLI MAH. GİRNE BULVARI NO:29/B

02323236561

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FATOŞ ECZANESİ - KARŞIYAKA 4

DEMİRKÖPRÜ MAH. 6182 SOK. NO:2/A

DEMİRKÖPRÜ İZBAN DURAGI KARŞIŞI

02323361155

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KURUN ECZANESİ - KEMALPAŞA

8 EYLÜL MH.110/1 SK. NO:46/A

02328783102

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ÖZÇIMENLI ECZANESİ - KINIK

TÜRKCEDIT MAH. ATATÜRK CAD. NO:144/AKINIK/IZMIR

2326874342

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DEVA ECZANESİ - KİRAZ

HOCA IBRAHIM CD.3

2325723162

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NUR ECZANESİ - MENDERES

KEMALPASA MH. ATATÜRK CAD. NO. 94/3-B MENDERES

02327822200

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TİMAÇ ECZANESİ - MENEMEN

ESAT PAŞA MH. ÇANAKKALE ASFALTI NO:169

ÖZEL SADA HASTANESİ YANI

05468312291

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AKMAN ECZANESİ - MENEMEN 2

* (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

ULUS MAH. 7503 SOK. NO:11/A

05441708918

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YENİ ÇİĞDEM ECZANESİ - MİTHATPAŞA

34 SOK. NO:7/A GÜZELYALI

02322248215

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BARAN ECZANESİ - MORDOĞAN

* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

FATIH CD.NO.2/B MORDOGAN

05307689698

2327378744

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KÖPRÜBASI ECZANESİ - NARLIDERE

MITHATPASA CAD.244/A

02322383607

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ERLER ECZANESİ - ÖDEMİŞ

ZAFER MH. ŞEHİT TURAN EMEKSİZ CD. NO:40/A

02325091818

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TOPRAK ECZANESİ - PINARBAŞI

* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

KEMALPASA MAH. PINAR CAD. 3/A PINARBASI

2324790609

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YENİ MELİKE ECZANESİ - SARNIÇ

* (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

B.MENDERES CAD. 121/F SARNIÇ

02322811492

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İLKCAN ECZANESİ - SEFERİHİSAR

TURABİYE MAH. 52/4 SOK. NO:39/B

02327432323

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TUĞÇE ECZANESİ - SELÇUK

İSABEY MH. ATATÜRK CD. NO:103/A SELÇUK

02328926349

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YENI ÜNAL ECZANESİ - ŞİRİNYER

YİĞİTLER MH..MENDERES CAD. NO:188/A

TEKNOSA SIRASI ROSMAN YANI

02324876395

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GÜNER ECZANESİ - TİRE

ATATÜRK MH.ISTASYON CAD.86/1B BLOK NO:1

02325112598

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DİLAN ECZANESİ - TORBALI

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

ATATÜRK MH. 1551 SK. NO:22/A

3 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI

02322506006

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TORBALI DEVA ECZANESİ - TORBALI

MURATBEY MH.DOGAN BURSALIOGLU CD.NO.22/6

2328569595

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ZEYTİNALANI ECZANESİ - ZEYTİNALANI

* (22:00'DEN SONRA- URLA )

SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

ISMET INÖNÜ CAD.NO:4/2 ZEYTINALANI MAH.

02327664043

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AHMETOĞLU ECZANESİ - URLA

YELALTI MH. 75. YIL CUMHURİYET CD. NO:18

02327626465

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TEOS ECZANESİ - SIĞACIK

* (23:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )

SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

SIGACIK MAH. AKKUM CAD NO 35/A

02327457648

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ILKE ECZANESİ - ÇEŞMEALTI-İSKELE

* (23:00'DEN SONRA- URLA )

SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

ATATÜRK MAH. M.FEVZI ÇAKMAK CAD. NO:292/B

2327522728

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SEDEF ECZANESİ - ÜÇYOL

PIRIREIS MAH.269 SOKAK NO:93/D KONAK/IZMIR

ASKERİ HASTANE KARŞISI

02322501314

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YAGMUR ECZANESİ - YENİ FOÇA

* (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

ATATÜRK MAH. IZMIR CAD. NO:87/D

2328148615

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YENİ ŞAKRAN ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN

* (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)

SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

SAYFIYE MAH. N.KEMAL CAD. NO:79/B

5323340779

02326288828

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ZEYTINLIK SIFA ECZANESİ - YENİŞEHİR

GÜNEY MAH.ZEYTINLIK CAD.NO.74/B

2324595595

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UMUT ECZANESİ - YEŞİLYURT

* (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

DOĞANAY MAH. ULUÖNDER CAD. NO:83/A

02322567074

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