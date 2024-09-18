İzmir'de bugün(18 Eylül Çarşamba) nöbetçi olan eczaneler aşağıda sıralanmakta. Hangi eczaneler 18 Eylül'de nöbetçi olacak? İzmir merkez ve diğer ilçelerinde hangi eczanelere ulaşabilirsiniz? İzmir'de 18 Eylül Çarşamba günü nöbetçi olan eczaneler sırasıyla:
BERKAY ECZANESİ - ALİAĞA
KÜLTÜR MAH. ATATÜRK CAD. NO:68/A
HÜKÜMET KONAĞI CD. TIBMED YANI
02326161311
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AYŞE GÜÇLÜ ECZANESİ - ALSANCAK
KÜLTÜR MAH. TALATPAŞA BULVARI NO:6/B
02324210329
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VEGA ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE
HALKAPINAR MAH. 1558/1 SOK. NO:4N
FOLKART VEGA B BLOK 0546 609 46 70
02325029848
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ECE SARI ECZANESİ - ALTINDAĞ
* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
BİRLİK MH. 4202/2 SK. NO:58/A ALTINDAĞ
KOŞUKAVAK 3 NOLU ASM KARŞISI
02324337033
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ÖZEPIK ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ
* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
OSMANGAZI MAH. 597 SOK. NO:34/A
2323713756
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ARTI ECZANESİ - AYRANCILAR
INÖNÜ MAH. 129 SOKAK. NO:6/A
02328548088
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ERAY ECZANESİ - BALÇOVA
TELEFERİK MH.ATA CD. NO:182/C
BALÇOVA BELEDİYE YUKARISI ORHANGAZI ILKOKULU KARSISI
02329350958
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SİTE ECZANESİ - BASIN SİTESİ
177/5 SK. NO:11/A
DEVLET HAST. KARŞISI
02322314767
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BAYINDIR PINAR ECZANESİ - BAYINDIR
MITHATPASA MAH.HASTANE CAD.NO:16 BAYINDIR
2325814404
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KENDIRCI ECZANESİ - BAYRAKLI
2091 SOKAK NO:17 BAYRAKLI
1 NOLU SO KARŞISI
2323454637
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ŞAFAK ECZANESİ - BERGAMA
ZAFER MAH.HASTANE YOKUSU CAD.NO:2/C BERGAMA/IZMIR
02326310706
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AKTEPE ECZANESİ - BEYDAĞ
* (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
CUMHURIYET MAH.ULUS MEYDANI NO:20/A BEYDAG
05548989987-05324708919
02325927649
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ÜMİT ECZANESİ - BORNOVA 1
ERZENE MAH. 75 SOK. NO:16/A
02323881769
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BAŞARAN ECZANESİ - BORNOVA 2
KAZIM DİRİK MAH. 186 SOK. NO:32/A
YENİ ÖZKANLAR PAZARI YANI, EGE ÜNİ. HAST. KARŞISI
02323884222
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ECZANE NATUREL ECZANESİ - BORNOVA 3
KAZIM DIRIK MAH. MUSTAFA KEMAL CAD.121/1-D BORNOVA
2323436061
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ÖKKAN ECZANESİ - BORNOVA 4
* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
DOGANLAR MAH.1440 SOKAK NO:3/A BORNOVA
02324797511
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KANTARCIOĞLU ECZANESİ - BOZYAKA
ÇALIKUŞU MAH. ESKİ İZMİR CAD. NO:165
02324830305
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KILIÇER ECZANESİ - BUCA 1
MENDERES MAH. MENDERES CAD. NO:74/C
BELEDİYE/GÜRMAR ÇAPRAZI VE BP YOLU LAMBALAR
02322757868
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VİTAMİN ECZANESİ - BUCA 2
KURUÇEŞME MAH. 205 SOK. NO:28/A Özel Tınaztepe Hastane Karşısı
ÖZEL TINAZTEPE HASTANESİ ACİL KARŞISI
02324530777
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PROTEİN ECZANESİ - ÇAMDİBİ
KAZIM DİRİK MH. 408 SK. NO:1
02324616538
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OKYANUS ECZANESİ - ÇANDARLI
ÇANDARLI MH.BERGAMA CD. NO:1/C
02326732026
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RÜZGAR ECZANESİ - ÇEŞME
ALAÇATI MH. ALAÇATI ATATÜRK CD. NO:23/A
02327160828
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DURU SU ECZANESİ - ÇİĞLİ
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
UĞUR MUMCU MAH. 8968 SOK. NO:11/A
HARMANDALI KOÇTAŞIN ARKASI
02328390004
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FESLEĞEN ECZANESİ - ÇİĞLİ
ATAŞEHİR MAH. 8211/8 SOK. NO:21/B
ÖZEL ÇİĞLİ KENT HASTANESİ KARŞISI
02325032034
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CANAN ECZANESİ - ÇİĞLİ
YENİMAHALLE MAH. 1671/1 SOK. NO:863/A
ATA SANAYİ İZBAN DURAĞI KARŞISI
05050210940
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DAGLI ECZANESİ - DİKİLİ
İSMETPAŞA MH. ADNAN MENDERES CD. 9 SK. NO:31/B
02326718188
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SUDE ECZANESİ - ESKİ FOÇA
ATATÜRK MAH. REHA MIDILLI CAD. NO:17/A FOÇA
2328127219
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ÖZİREM ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME
* (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ALİ FUAT CEBESOY MAH. 9135/4 SOK. NO:13/B ESKİİZMİR
EGE YAŞAM HAST. KARŞISI
02322262699
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İPEKGÜL ECZANESİ - EŞREFPAŞA
ESREFPASA CAD.NO.266/A ESREFPASA KONAK-IZMIR
PEHLİVANOĞLU YANI
02322509525
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KÖŞE BUCA ECZANESİ - EVKA 1
* (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ADATEPE MAH. 3 SOK. NO:39/A
02326833238
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ÜLKER ECZANESİ - GAZİEMİR
GAZİ MAH. ÖNDER CAD. NO:23/D
02322517270
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YENİ LOKMAN HEKİM ECZANESİ - GEDİZ
* (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )
GÖKSU MH.692/3 SK.NO:20/A
02322761733
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ESİN ECZANESİ - GÜLTEPE
* (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ATAMER MAH. 2580 SOK. NO:52/A
02324560057
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ORTAKÖY ECZANESİ - ÖZDERE
ORTA MH. MUSTAFA KEMAL PAŞA CD. NO:450/B
5339163129
02322855862
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BEYZA ECZANESİ - GÜMÜŞPALA
* (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
SOĞUKKUYU MH. 1595 SK. NO:10/B
ÖZEL METROPOL KARŞIYAKA SOKAĞI (ESKİ PARK TIP MERKEZİ)
02324616148
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RİTİM ECZANESİ - GÜZELBAHÇE
KAHRAMANDERE MAH. ATA CAD. NO:52/C GÜZELBAHÇE
02322033742
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TAÇ ECZANESİ - HATAY
İNÖNÜ CADDESİ GÜRSEL AKSEL BULVARI NO:22/1A ÜÇKUYULAR
GÖZTEPE STADYUM KARŞISI ÜNİVERSİTE SOKAĞI
02322859985
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DALGIÇ ECZANESİ - İNCİRALTI
KORUTÜRK MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:285/1B
02322784070
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BADE ECZANESİ - KARABAĞLAR
SARIYER MH. 5757 SK. NO:78/1
ÇİTLENBİK SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
02322655544
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YENI KARABURUN ECZANESİ - KARABURUN
* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR
MERKEZ MAH.NO:1 KARABURUN
02327312403
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SAHİL ECZANESİ - KARŞIYAKA 1
DONANMACI MAH. YALI BULVARI NO:270
02323684671
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AKUT ECZANESİ - KARŞIYAKA 2
ORHAN ŞAİK GÖKYAY CD.1834 SK. NO:38/B
02323822300
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AYŞEN SÜYECE ECZANESİ - KARŞIYAKA 3
BOSTANLI MAH. GİRNE BULVARI NO:29/B
02323236561
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FATOŞ ECZANESİ - KARŞIYAKA 4
DEMİRKÖPRÜ MAH. 6182 SOK. NO:2/A
DEMİRKÖPRÜ İZBAN DURAGI KARŞIŞI
02323361155
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KURUN ECZANESİ - KEMALPAŞA
8 EYLÜL MH.110/1 SK. NO:46/A
02328783102
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ÖZÇIMENLI ECZANESİ - KINIK
TÜRKCEDIT MAH. ATATÜRK CAD. NO:144/AKINIK/IZMIR
2326874342
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DEVA ECZANESİ - KİRAZ
HOCA IBRAHIM CD.3
2325723162
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NUR ECZANESİ - MENDERES
KEMALPASA MH. ATATÜRK CAD. NO. 94/3-B MENDERES
02327822200
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TİMAÇ ECZANESİ - MENEMEN
ESAT PAŞA MH. ÇANAKKALE ASFALTI NO:169
ÖZEL SADA HASTANESİ YANI
05468312291
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AKMAN ECZANESİ - MENEMEN 2
* (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ULUS MAH. 7503 SOK. NO:11/A
05441708918
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YENİ ÇİĞDEM ECZANESİ - MİTHATPAŞA
34 SOK. NO:7/A GÜZELYALI
02322248215
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BARAN ECZANESİ - MORDOĞAN
* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR
FATIH CD.NO.2/B MORDOGAN
05307689698
2327378744
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KÖPRÜBASI ECZANESİ - NARLIDERE
MITHATPASA CAD.244/A
02322383607
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ERLER ECZANESİ - ÖDEMİŞ
ZAFER MH. ŞEHİT TURAN EMEKSİZ CD. NO:40/A
02325091818
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TOPRAK ECZANESİ - PINARBAŞI
* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
KEMALPASA MAH. PINAR CAD. 3/A PINARBASI
2324790609
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YENİ MELİKE ECZANESİ - SARNIÇ
* (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
B.MENDERES CAD. 121/F SARNIÇ
02322811492
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İLKCAN ECZANESİ - SEFERİHİSAR
TURABİYE MAH. 52/4 SOK. NO:39/B
02327432323
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TUĞÇE ECZANESİ - SELÇUK
İSABEY MH. ATATÜRK CD. NO:103/A SELÇUK
02328926349
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YENI ÜNAL ECZANESİ - ŞİRİNYER
YİĞİTLER MH..MENDERES CAD. NO:188/A
TEKNOSA SIRASI ROSMAN YANI
02324876395
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GÜNER ECZANESİ - TİRE
ATATÜRK MH.ISTASYON CAD.86/1B BLOK NO:1
02325112598
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DİLAN ECZANESİ - TORBALI
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ATATÜRK MH. 1551 SK. NO:22/A
3 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
02322506006
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TORBALI DEVA ECZANESİ - TORBALI
MURATBEY MH.DOGAN BURSALIOGLU CD.NO.22/6
2328569595
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ZEYTİNALANI ECZANESİ - ZEYTİNALANI
* (22:00'DEN SONRA- URLA )
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
ISMET INÖNÜ CAD.NO:4/2 ZEYTINALANI MAH.
02327664043
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AHMETOĞLU ECZANESİ - URLA
YELALTI MH. 75. YIL CUMHURİYET CD. NO:18
02327626465
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TEOS ECZANESİ - SIĞACIK
* (23:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )
SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
SIGACIK MAH. AKKUM CAD NO 35/A
02327457648
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ILKE ECZANESİ - ÇEŞMEALTI-İSKELE
* (23:00'DEN SONRA- URLA )
SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
ATATÜRK MAH. M.FEVZI ÇAKMAK CAD. NO:292/B
2327522728
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SEDEF ECZANESİ - ÜÇYOL
PIRIREIS MAH.269 SOKAK NO:93/D KONAK/IZMIR
ASKERİ HASTANE KARŞISI
02322501314
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YAGMUR ECZANESİ - YENİ FOÇA
* (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ATATÜRK MAH. IZMIR CAD. NO:87/D
2328148615
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YENİ ŞAKRAN ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN
* (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
SAYFIYE MAH. N.KEMAL CAD. NO:79/B
5323340779
02326288828
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ZEYTINLIK SIFA ECZANESİ - YENİŞEHİR
GÜNEY MAH.ZEYTINLIK CAD.NO.74/B
2324595595
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UMUT ECZANESİ - YEŞİLYURT
* (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
DOĞANAY MAH. ULUÖNDER CAD. NO:83/A
02322567074
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