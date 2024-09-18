İzmir'de bugün(18 Eylül Çarşamba) nöbetçi olan eczaneler aşağıda sıralanmakta. Hangi eczaneler 18 Eylül'de nöbetçi olacak? İzmir merkez ve diğer ilçelerinde hangi eczanelere ulaşabilirsiniz? İzmir'de 18 Eylül Çarşamba günü nöbetçi olan eczaneler sırasıyla:

BERKAY ECZANESİ - ALİAĞA

 KÜLTÜR MAH. ATATÜRK CAD. NO:68/A
 HÜKÜMET KONAĞI CD. TIBMED YANI
 02326161311
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 AYŞE GÜÇLÜ ECZANESİ - ALSANCAK

 KÜLTÜR MAH. TALATPAŞA BULVARI NO:6/B
 02324210329
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 VEGA ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE

 HALKAPINAR MAH. 1558/1 SOK. NO:4N
 FOLKART VEGA B BLOK 0546 609 46 70
 02325029848
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 ECE SARI ECZANESİ - ALTINDAĞ

 * (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 BİRLİK MH. 4202/2 SK. NO:58/A ALTINDAĞ
 KOŞUKAVAK 3 NOLU ASM KARŞISI
 02324337033
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 ÖZEPIK ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ

 * (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 OSMANGAZI MAH. 597 SOK. NO:34/A
 2323713756
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 ARTI ECZANESİ - AYRANCILAR

 INÖNÜ MAH. 129 SOKAK. NO:6/A
 02328548088
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 ERAY ECZANESİ - BALÇOVA

 TELEFERİK MH.ATA CD. NO:182/C
 BALÇOVA BELEDİYE YUKARISI ORHANGAZI ILKOKULU KARSISI
 02329350958
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 SİTE ECZANESİ - BASIN SİTESİ

 177/5 SK. NO:11/A
 DEVLET HAST. KARŞISI
 02322314767
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 BAYINDIR PINAR ECZANESİ - BAYINDIR

 MITHATPASA MAH.HASTANE CAD.NO:16 BAYINDIR
 2325814404
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 KENDIRCI ECZANESİ - BAYRAKLI

 2091 SOKAK NO:17 BAYRAKLI
 1 NOLU SO KARŞISI
 2323454637
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 ŞAFAK ECZANESİ - BERGAMA

 ZAFER MAH.HASTANE YOKUSU CAD.NO:2/C BERGAMA/IZMIR
 02326310706
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 AKTEPE ECZANESİ - BEYDAĞ

 * (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 CUMHURIYET MAH.ULUS MEYDANI NO:20/A BEYDAG
 05548989987-05324708919
 02325927649
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 ÜMİT ECZANESİ - BORNOVA 1

 ERZENE MAH. 75 SOK. NO:16/A
 02323881769
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 BAŞARAN ECZANESİ - BORNOVA 2

 KAZIM DİRİK MAH. 186 SOK. NO:32/A
 YENİ ÖZKANLAR PAZARI YANI, EGE ÜNİ. HAST. KARŞISI
 02323884222
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 ECZANE NATUREL ECZANESİ - BORNOVA 3

 KAZIM DIRIK MAH. MUSTAFA KEMAL CAD.121/1-D BORNOVA
 2323436061
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 ÖKKAN ECZANESİ - BORNOVA 4

 * (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 DOGANLAR MAH.1440 SOKAK NO:3/A BORNOVA
 02324797511
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 KANTARCIOĞLU ECZANESİ - BOZYAKA

 ÇALIKUŞU MAH. ESKİ İZMİR CAD. NO:165
 02324830305
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 KILIÇER ECZANESİ - BUCA 1

 MENDERES MAH. MENDERES CAD. NO:74/C
 BELEDİYE/GÜRMAR ÇAPRAZI VE BP YOLU LAMBALAR
 02322757868
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 VİTAMİN ECZANESİ - BUCA 2

 KURUÇEŞME MAH. 205 SOK. NO:28/A Özel Tınaztepe Hastane Karşısı
 ÖZEL TINAZTEPE HASTANESİ ACİL KARŞISI
 02324530777
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 PROTEİN ECZANESİ - ÇAMDİBİ

 KAZIM DİRİK MH. 408 SK. NO:1
 02324616538
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 OKYANUS ECZANESİ - ÇANDARLI

 ÇANDARLI MH.BERGAMA CD. NO:1/C
 02326732026
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 RÜZGAR ECZANESİ - ÇEŞME

 ALAÇATI MH. ALAÇATI ATATÜRK CD. NO:23/A
 02327160828
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 DURU SU ECZANESİ - ÇİĞLİ

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 UĞUR MUMCU MAH. 8968 SOK. NO:11/A
 HARMANDALI KOÇTAŞIN ARKASI
 02328390004
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 FESLEĞEN ECZANESİ - ÇİĞLİ

 ATAŞEHİR MAH. 8211/8 SOK. NO:21/B
 ÖZEL ÇİĞLİ KENT HASTANESİ KARŞISI
 02325032034
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 CANAN ECZANESİ - ÇİĞLİ

 YENİMAHALLE MAH. 1671/1 SOK. NO:863/A
 ATA SANAYİ İZBAN DURAĞI KARŞISI
 05050210940
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 DAGLI ECZANESİ - DİKİLİ

 İSMETPAŞA MH. ADNAN MENDERES CD. 9 SK. NO:31/B
 02326718188
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 SUDE ECZANESİ - ESKİ FOÇA

 ATATÜRK MAH. REHA MIDILLI CAD. NO:17/A FOÇA
 2328127219
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 ÖZİREM ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME

 * (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ALİ FUAT CEBESOY MAH. 9135/4 SOK. NO:13/B ESKİİZMİR
 EGE YAŞAM HAST. KARŞISI
 02322262699
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 İPEKGÜL ECZANESİ - EŞREFPAŞA

 ESREFPASA CAD.NO.266/A ESREFPASA KONAK-IZMIR
 PEHLİVANOĞLU YANI
 02322509525
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 KÖŞE BUCA ECZANESİ - EVKA 1

 * (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ADATEPE MAH. 3 SOK. NO:39/A
 02326833238
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 ÜLKER ECZANESİ - GAZİEMİR

 GAZİ MAH. ÖNDER CAD. NO:23/D
 02322517270
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 YENİ LOKMAN HEKİM ECZANESİ - GEDİZ

 * (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )

 GÖKSU MH.692/3 SK.NO:20/A
 02322761733
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 ESİN ECZANESİ - GÜLTEPE

 * (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ATAMER MAH. 2580 SOK. NO:52/A
 02324560057
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 ORTAKÖY ECZANESİ - ÖZDERE

 ORTA MH. MUSTAFA KEMAL PAŞA CD. NO:450/B
 5339163129
 02322855862
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 BEYZA ECZANESİ - GÜMÜŞPALA

 * (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SOĞUKKUYU MH. 1595 SK. NO:10/B
 ÖZEL METROPOL KARŞIYAKA SOKAĞI (ESKİ PARK TIP MERKEZİ)
 02324616148
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 RİTİM ECZANESİ - GÜZELBAHÇE

 KAHRAMANDERE MAH. ATA CAD. NO:52/C GÜZELBAHÇE
 02322033742
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 TAÇ ECZANESİ - HATAY

 İNÖNÜ CADDESİ GÜRSEL AKSEL BULVARI NO:22/1A ÜÇKUYULAR
 GÖZTEPE STADYUM KARŞISI ÜNİVERSİTE SOKAĞI
 02322859985
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 DALGIÇ ECZANESİ - İNCİRALTI

 KORUTÜRK MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:285/1B
 02322784070
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 BADE ECZANESİ - KARABAĞLAR

 SARIYER MH. 5757 SK. NO:78/1
 ÇİTLENBİK SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
 02322655544
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 YENI KARABURUN ECZANESİ - KARABURUN

 * (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MERKEZ MAH.NO:1 KARABURUN
 02327312403
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 SAHİL ECZANESİ - KARŞIYAKA 1

 DONANMACI MAH. YALI BULVARI NO:270
 02323684671
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 AKUT ECZANESİ - KARŞIYAKA 2

 ORHAN ŞAİK GÖKYAY CD.1834 SK. NO:38/B
 02323822300
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 AYŞEN SÜYECE ECZANESİ - KARŞIYAKA 3

 BOSTANLI MAH. GİRNE BULVARI NO:29/B
 02323236561
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 FATOŞ ECZANESİ - KARŞIYAKA 4

 DEMİRKÖPRÜ MAH. 6182 SOK. NO:2/A
 DEMİRKÖPRÜ İZBAN DURAGI KARŞIŞI
 02323361155
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 KURUN ECZANESİ - KEMALPAŞA

 8 EYLÜL MH.110/1 SK. NO:46/A
 02328783102
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 ÖZÇIMENLI ECZANESİ - KINIK

 TÜRKCEDIT MAH. ATATÜRK CAD. NO:144/AKINIK/IZMIR
 2326874342
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 DEVA ECZANESİ - KİRAZ

 HOCA IBRAHIM CD.3
 2325723162
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 NUR ECZANESİ - MENDERES

 KEMALPASA MH. ATATÜRK CAD. NO. 94/3-B MENDERES
 02327822200
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 TİMAÇ ECZANESİ - MENEMEN

 ESAT PAŞA MH. ÇANAKKALE ASFALTI NO:169
 ÖZEL SADA HASTANESİ YANI
 05468312291
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 AKMAN ECZANESİ - MENEMEN 2

 * (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ULUS MAH. 7503 SOK. NO:11/A
 05441708918
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 YENİ ÇİĞDEM ECZANESİ - MİTHATPAŞA

 34 SOK. NO:7/A GÜZELYALI
 02322248215
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 BARAN ECZANESİ - MORDOĞAN

 * (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

EÜ Rektörü Budak: Körfez temizliğinde daha aktif rol almak istiyoruz EÜ Rektörü Budak: Körfez temizliğinde daha aktif rol almak istiyoruz

 SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

 FATIH CD.NO.2/B MORDOGAN
 05307689698
 2327378744
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 KÖPRÜBASI ECZANESİ - NARLIDERE

 MITHATPASA CAD.244/A
 02322383607
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 ERLER ECZANESİ - ÖDEMİŞ

 ZAFER MH. ŞEHİT TURAN EMEKSİZ CD. NO:40/A
 02325091818
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 TOPRAK ECZANESİ - PINARBAŞI

 * (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 KEMALPASA MAH. PINAR CAD. 3/A PINARBASI
 2324790609
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 YENİ MELİKE ECZANESİ - SARNIÇ

 * (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 B.MENDERES CAD. 121/F SARNIÇ
 02322811492
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 İLKCAN ECZANESİ - SEFERİHİSAR

 TURABİYE MAH. 52/4 SOK. NO:39/B
 02327432323
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 TUĞÇE ECZANESİ - SELÇUK

 İSABEY MH. ATATÜRK CD. NO:103/A SELÇUK
 02328926349
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 YENI ÜNAL ECZANESİ - ŞİRİNYER

 YİĞİTLER MH..MENDERES CAD. NO:188/A
 TEKNOSA SIRASI ROSMAN YANI
 02324876395
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 GÜNER ECZANESİ - TİRE

 ATATÜRK MH.ISTASYON CAD.86/1B BLOK NO:1
 02325112598
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 DİLAN ECZANESİ - TORBALI

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ATATÜRK MH. 1551 SK. NO:22/A
 3 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
 02322506006
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 TORBALI DEVA ECZANESİ - TORBALI

 MURATBEY MH.DOGAN BURSALIOGLU CD.NO.22/6
 2328569595
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 ZEYTİNALANI ECZANESİ - ZEYTİNALANI

 * (22:00'DEN SONRA- URLA )

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ISMET INÖNÜ CAD.NO:4/2 ZEYTINALANI MAH.
 02327664043
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 AHMETOĞLU ECZANESİ - URLA

 YELALTI MH. 75. YIL CUMHURİYET CD. NO:18
 02327626465
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 TEOS ECZANESİ - SIĞACIK

 * (23:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )

 SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SIGACIK MAH. AKKUM CAD NO 35/A
 02327457648
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 ILKE ECZANESİ - ÇEŞMEALTI-İSKELE

 * (23:00'DEN SONRA- URLA )

 SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ATATÜRK MAH. M.FEVZI ÇAKMAK CAD. NO:292/B
 2327522728
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 SEDEF ECZANESİ - ÜÇYOL

 PIRIREIS MAH.269 SOKAK NO:93/D KONAK/IZMIR
 ASKERİ HASTANE KARŞISI
 02322501314
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 YAGMUR ECZANESİ - YENİ FOÇA

 * (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ATATÜRK MAH. IZMIR CAD. NO:87/D
 2328148615
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 YENİ ŞAKRAN ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN

 * (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SAYFIYE MAH. N.KEMAL CAD. NO:79/B
 5323340779
 02326288828
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 ZEYTINLIK SIFA ECZANESİ - YENİŞEHİR

 GÜNEY MAH.ZEYTINLIK CAD.NO.74/B
 2324595595
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 UMUT ECZANESİ - YEŞİLYURT

 * (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 DOĞANAY MAH. ULUÖNDER CAD. NO:83/A
 02322567074
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Editör: Engin Keskin