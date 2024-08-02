DENIZ ECZANESİ - ALİAĞA
SİTELER MAHALLESİ ARİF BALAMİR CADDESİ NO:5/A E BLOK
02326163338
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KOZMOS ECZANESİ - ALSANCAK
ALSANCAK MAH. TALATPAŞA BULVARI NO:47/B
02324211213
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YUNUS ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE
KAHRAMANLAR MAH. AKINCILAR CAD. NO:40/A
KÜLTÜR PARK (ESKİ İZMİR FUARI) CUMHURİYET KAPISI KARŞISI
02324253540
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EGEM ECZANESİ - ALTINDAĞ
* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
KEMALPASA CAD. NO:110/C
KARAKOL YANI FİNANSBANK KARŞISI
02324580410
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ASLAN ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ
* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
İNÖNÜ MAH. TURGUTREİS CAD. NO:47/A
(5010804901
02323514901
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BİZİM ECZANESİ - AYRANCILAR
AYRANCILAR MAH. 83 SOK. NO:18/B
02328548448
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YEŞİLDERE ECZANESİ - BALÇOVA
ONUR MAH.MANOLYA SOK. NO.42
0543 279 22 42
02322792242
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ÖZGÜVENLI ECZANESİ - BASIN SİTESİ
HASAN TAHSIN CAD. NO:135/B BASINSITESI
2322432440
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BAYINDIR PINAR ECZANESİ - BAYINDIR
MITHATPASA MAH.HASTANE CAD.NO:16 BAYINDIR
2325814404
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BAYRAKLI ECZANESİ - BAYRAKLI
BAYRAKLI MAH. ORD. PROF. DR. EKREM AKURGAL SOK. NO:34/A
SEVGİYOLU ÖZŞANAL'IN YANI
02323717140
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MOLVALI ECZANESİ - BERGAMA
MALTEPE MAH. KAYMAKAM KEMALBEY CAD. NO:29/B
02326311057
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İNCİR ECZANESİ - BEYDAĞ
* (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
ATATÜRK MAH. YUSUF DOĞAN CAD. NO:21
02325929810
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BORNOVA EMEK ECZANESİ - BORNOVA 1
ERGENE MAH. 454/1 SOK. NO:4/1B
02323422122
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PLATİN ECZANESİ - BORNOVA 2
KAZIM DİRİK MH. 367/7 SK. NO:14/I
ENTO KBB KARŞISI-AVCILAR EFFECT ÇARŞISI
02324633737
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TAN ECZANESİ - BORNOVA 3
ADALET MAH. 1586/17 SOK. NO:4/D
02323711819
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BAYSAL ECZANESİ - BORNOVA 4
* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
BORNOVA MEVLANA MAHALLESİ 1751 SOKAK NO:9
02323393321
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BOZYAKA SERDAR ECZANESİ - BOZYAKA
SAIM ÇIKRIKÇI CAD. NO:108
BOZYAKA HASTANESİ POLİNİKLİNİK KAPISI KARŞISI
02322560118
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MURAT ECZANESİ - BUCA 1
VALİ RAHMİ BEY MH. ÖZMEN CD. NO:114/B
SEYFİ DEMİRSOY HASTANESİ KARŞISI
02324388802
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BUCA YILDIZ ECZANESİ - BUCA 2
YILDIZ MAH. 206/5 SOK. NO:91/B
02324535025
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YEŞİLOVA CADDE ECZANESİ - ÇAMDİBİ
RAFET PAŞA MH. ABDİ İPEKÇİ CD. NO:199/A
YEŞİLOVA VAKIFBANK YANI
02324350090
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ORAN ECZANESİ - ÇANDARLI
ISLAM MAH. HÜRRIYET MEYDANI NO:22/2 ÇANDARLI-IZMIR
2326731088
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ÖZKAN ECZANESİ - ÇEŞME
ÇEŞME İLÇESİ MUSALLA MAHALLESİ 2122 SOK 88/B
ÇEŞME MERKEZ OTOGAR KARŞISI
02327120071
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NEFES ECZANESİ - ÇİĞLİ
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
BALATÇIK MAH. 8791 SOK. NO:22/A
02323290919
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YENİ MERKEZ ECZANESİ - ÇİĞLİ
ATAŞEHİR MAH. ESKİ HAVAALANI CAD. NO:39/C
05451003500
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MAVİ ECZANESİ - ÇİĞLİ
ATAŞEHİR MAH. 8211/9 SOK. NO:11/1B
NAZIM HİKMET RAN BULVARI TRANVAY YOLU ÜZERİNDE
05423622498
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ÇAVDAR ECZANESİ - DİKİLİ
SALİM BEY MH. ATATÜRK CD. NO:14/E
02326714114
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BEGÜM ECZANESİ - ESKİ FOÇA
ATATÜRK MAH. 115 SOK. NO:32
02328126035
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ÖZİREM ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME
* (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ALİ FUAT CEBESOY MAH. 9135/4 SOK. NO:13/B ESKİİZMİR
EGE YAŞAM HAST. KARŞISI
02322262699
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ALİCAN ECZANESİ - EŞREFPAŞA
ZAFERTEPE MAH. YEŞİLLİK CAD. NO:105 KONAK
02322275419
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TOPRAĞIN ECZANESİ - EVKA 1
* (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
GAZİLER MAH. GAZİOSMANPAŞA CAD. NO:173/A
02324202821
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MUSTAFA FİDAN ECZANESİ - GAZİEMİR
DOKUZEYLÜL MAH. HAVACILAR CAD. NO:3/H
2 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
02322520064
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YENİ LOKMAN HEKİM ECZANESİ - GEDİZ
* (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )
GÖKSU MH.692/3 SK.NO:20/A
02322761733
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DOGANGÜN ECZANESİ - GÜLTEPE
* (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ZEYBEK MAH. GAZIPASA CAD. NO:129/C GÜLTEPE
DOĞANGÜN ECZANESİ
02324572550
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MERVE POLAT ECZANESİ - GÜMÜŞPALA
* (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
EMEK MH. 7233 SK. NO:38/A
05452337563
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YALI ECZANESİ - GÜZELBAHÇE
YALI MAH. İSTİKBAL CAD. NO:28/A
02322340734
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BALIN ECZANESİ - HATAY
INÖNÜ CAD. NO:697/1-A POLIGON
POLİGON METRO ÇIKIŞI
2322483435
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SEVGÜL ECZANESİ - İNCİRALTI
KORUTÜRK MH.ŞİMŞEK SOK. NO. 62/B
02322774725
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BÜŞRA ECZANESİ - KARABAĞLAR
KARABAĞLAR İLÇESİ YUNUS EMRE MAH. 4229 SOK. NO:46/A
ÇAMLIK SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
02322375887
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SAADET ECZANESİ - KARABURUN
* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR
İSKELE MH. KEPEZ CD. NO:19/A
5077069791
02327313397
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AK ECZANESİ - KARŞIYAKA 1
1728 SOKAK NO:1/C KARSIYAKA/IZMIR
1728 SOK NO:1-C KİLİSE SOKAĞI GİRİŞİ
02323683534
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CANDAN ECZANESİ - KARŞIYAKA 2
BAHRİYE ÜÇOK MAH. DOÇ. DR. BAHRİYE ÜÇOK BULVARI NO:21/B
02323661212
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ÖZGÖREN ECZANESİ - KARŞIYAKA 3
YALI MAH. 6440/3 SOK. NO:4/D
02323308363
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KARŞIYAKA PINAR ECZANESİ - KARŞIYAKA 4
6120 SOK. NO:8/D
02323654645
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NAR ECZANESİ - KEMALPAŞA
SEKİZ EYLÜL MAH. 110/1 SOK. NO:39/B
hastane yolu
02329995504
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ÇALIKUŞU ECZANESİ - KINIK
POYRACIK MAH. BERGAMA CAD. NO:19/A
02326880030
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ÖZYILMAZ ECZANESİ - KİRAZ
u0130STu0130KLAL MAHALLEu0130 SABu0130T ARLI CADDESu0130 NO 57 Ku0130RAZ u0130ZMu0130R
02325722081
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ÖZGE ECZANESİ - MENDERES
CÜNEYTBEY MAH. 683 SOK. NO:3AA
02325028584
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EMIRALEM ECZANESİ - MENEMEN
ESATPASA MAH.ATATÜRK CAD.NO:144 MENEMEN/IZMIR
2328321433
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ŞEN ECZANESİ - MENEMEN 2
* (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
30 AĞUSTOS MAH. 4. CAD. NO:11/B
Perla Süpermarket Yanı
02329997395
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MİTHATPAŞA ECZANESİ - MİTHATPAŞA
GÖZTEPE MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:897/D
02322483332
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YARIMADA ILGIN ECZANESİ - MORDOĞAN
* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR
MORDOĞAN MAH. 194 SOK. NO:29/1
0536 721 87 87
02327378383
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SEZER ECZANESİ - NARLIDERE
AÇELYA SOK.1/1A
HUZUR MH. EMNİYET MD ARKASI
2322386957
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DUYGU ECZANESİ - ÖDEMİŞ
ÜÇ EYLÜL MAH. 2021 SOK. NO:4/A
02325998010
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KARADENİZ ECZANESİ - PINARBAŞI
* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
GÜRPINAR MAH. 7058 SOK. NO:14A PINARBAŞI
02324786606
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NESRİN ECZANESİ - SARNIÇ
* (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
FATİH MAH. 1099 SOK. NO:70/B SARNIÇ
02322813808
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MELİKE ECZANESİ - SEFERİHİSAR
TURABİYE MAH. 52/4 SOK. NO:64/B
02327432520
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ÇUKUROVA ECZANESİ - SELÇUK
ATATÜRK MAH. KIZILAY CAD. NO:24
2328928115
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POZİTİF ECZANESİ - ŞİRİNYER
VALİ RAHMİ BEY MAH. MENDERES CAD. NO:91/B
ESKİ BUCA CEZAEVİ KARŞISI
02324489656
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DUYGU ECZANESİ - TİRE
YENİ MAH. ATATÜRK CAD. NO:21/A
02325111920
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ERSEK ECZANESİ - TORBALI
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
CUMHURİYET MAH. HALUK ALPSU BULVARI C BLOK NO:43/35F
02328560094
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BAŞAR ECZANESİ - TORBALI
TEPEKÖY MAH. İSMET PAŞA CAD. NO:80/A
ESKİ GARAJ KARŞISI
02328554932
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ILKE ECZANESİ - İSKELE
* (22:00'DEN SONRA- URLA )
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
ATATÜRK MAH. M.FEVZI ÇAKMAK CAD. NO:292/B
2327522728
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MEHMETÇİK ECZANESİ - ÇEŞMEALTI
* (22:00'DEN SONRA- URLA )
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
DENİZLİ MAH. 113 SK NO: 3/B
Çeşmealtı Sağlık Ocağı Karşısı
02327554027
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HAYATİ BEY ECZANESİ - ZEYTİNALANI
* (22:00'DEN SONRA- URLA )
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK MAH. İSMET İNÖNÜ BULV. NO:13/A
02327663005
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ÇINAR ECZANESİ - URLA
YENİCE MH. MUSTAFA KEMAL PAŞA CD. NO:19/A
02327541935
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GÜLCE ECZANESİ - GÜMÜLDÜR - ÜRKMEZ
CUMHURIYET MH.NO.70/B ÜRKMEZ
02327421677
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SIĞACIK ECZANESİ - SIĞACIK
* (23:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )
SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
SIĞACIK MAH. AKKUM CAD. NO:9/C
02327432233
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ZEYTİN ECZANESİ - ÜÇYOL
PİRİ REİS MH. 269 SK. NO:91/C
PETROL OFİSİ ARA SOKAĞI ESKİ ASKERİ HASTANE KARŞISI
02322505035
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YENICE ECZANESİ - YENİ FOÇA
* (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ORUÇ REIS CAD. NO:218/1 YENIFOÇA
05340398408
2328147146
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YAZAL ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN
* (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
SAYFIYE MAH. KAZIM DIRIK CAD.NO:58/AYENI SAKRAN-ALIAGA/IZMIR
05322000488
02326287143
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DOĞA ECZANESİ - YENİŞEHİR
YENİDOĞAN MH. 1138/1 SK. NO:3/A YENİŞEHİR
ADALET BAKANLIĞI DENETİMLİ SERBESLİK BİNASI YANI TEPECİK PAZAR YERİ GİRİŞİ ESKİ KOCAMAN DENİZ HASTANESİ ALTI
02324698585
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UMUT ECZANESİ - YEŞİLYURT
* (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
DOĞANAY MAH. ULUÖNDER CAD. NO:83/A
02322567074
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