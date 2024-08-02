 DENIZ ECZANESİ - ALİAĞA

 SİTELER MAHALLESİ ARİF BALAMİR CADDESİ NO:5/A E BLOK
 02326163338
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 KOZMOS ECZANESİ - ALSANCAK

 ALSANCAK MAH. TALATPAŞA BULVARI NO:47/B
 02324211213
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 YUNUS ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE

 KAHRAMANLAR MAH. AKINCILAR CAD. NO:40/A
 KÜLTÜR PARK (ESKİ İZMİR FUARI) CUMHURİYET KAPISI KARŞISI
 02324253540
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 EGEM ECZANESİ - ALTINDAĞ

 * (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 KEMALPASA CAD. NO:110/C
 KARAKOL YANI FİNANSBANK KARŞISI
 02324580410
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 ASLAN ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ

 * (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 İNÖNÜ MAH. TURGUTREİS CAD. NO:47/A
 (5010804901
 02323514901
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 BİZİM ECZANESİ - AYRANCILAR

 AYRANCILAR MAH. 83 SOK. NO:18/B
 02328548448
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 YEŞİLDERE ECZANESİ - BALÇOVA

 ONUR MAH.MANOLYA SOK. NO.42
 0543 279 22 42
 02322792242
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 ÖZGÜVENLI ECZANESİ - BASIN SİTESİ

 HASAN TAHSIN CAD. NO:135/B BASINSITESI
 2322432440
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 BAYINDIR PINAR ECZANESİ - BAYINDIR

 MITHATPASA MAH.HASTANE CAD.NO:16 BAYINDIR
 2325814404
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 BAYRAKLI ECZANESİ - BAYRAKLI

 BAYRAKLI MAH. ORD. PROF. DR. EKREM AKURGAL SOK. NO:34/A
 SEVGİYOLU ÖZŞANAL'IN YANI
 02323717140
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 MOLVALI ECZANESİ - BERGAMA

 MALTEPE MAH. KAYMAKAM KEMALBEY CAD. NO:29/B
 02326311057
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 İNCİR ECZANESİ - BEYDAĞ

 * (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 ATATÜRK MAH. YUSUF DOĞAN CAD. NO:21
 02325929810
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 BORNOVA EMEK ECZANESİ - BORNOVA 1

 ERGENE MAH. 454/1 SOK. NO:4/1B
 02323422122
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 PLATİN ECZANESİ - BORNOVA 2

 KAZIM DİRİK MH. 367/7 SK. NO:14/I
 ENTO KBB KARŞISI-AVCILAR EFFECT ÇARŞISI
 02324633737
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 TAN ECZANESİ - BORNOVA 3

 ADALET MAH. 1586/17 SOK. NO:4/D
 02323711819
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 BAYSAL ECZANESİ - BORNOVA 4

 * (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 BORNOVA MEVLANA MAHALLESİ 1751 SOKAK NO:9
 02323393321
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 BOZYAKA SERDAR ECZANESİ - BOZYAKA

 SAIM ÇIKRIKÇI CAD. NO:108
 BOZYAKA HASTANESİ POLİNİKLİNİK KAPISI KARŞISI
 02322560118
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 MURAT ECZANESİ - BUCA 1

 VALİ RAHMİ BEY MH. ÖZMEN CD. NO:114/B
 SEYFİ DEMİRSOY HASTANESİ KARŞISI
 02324388802
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 BUCA YILDIZ ECZANESİ - BUCA 2

 YILDIZ MAH. 206/5 SOK. NO:91/B
 02324535025
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 YEŞİLOVA CADDE ECZANESİ - ÇAMDİBİ

 RAFET PAŞA MH. ABDİ İPEKÇİ CD. NO:199/A
 YEŞİLOVA VAKIFBANK YANI
 02324350090
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 ORAN ECZANESİ - ÇANDARLI

 ISLAM MAH. HÜRRIYET MEYDANI NO:22/2 ÇANDARLI-IZMIR
 2326731088
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 ÖZKAN ECZANESİ - ÇEŞME

 ÇEŞME İLÇESİ MUSALLA MAHALLESİ 2122 SOK 88/B
 ÇEŞME MERKEZ OTOGAR KARŞISI
 02327120071
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 NEFES ECZANESİ - ÇİĞLİ

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 BALATÇIK MAH. 8791 SOK. NO:22/A
 02323290919
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 YENİ MERKEZ ECZANESİ - ÇİĞLİ

 ATAŞEHİR MAH. ESKİ HAVAALANI CAD. NO:39/C
 05451003500
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 MAVİ ECZANESİ - ÇİĞLİ

 ATAŞEHİR MAH. 8211/9 SOK. NO:11/1B
 NAZIM HİKMET RAN BULVARI TRANVAY YOLU ÜZERİNDE
 05423622498
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 ÇAVDAR ECZANESİ - DİKİLİ

 SALİM BEY MH. ATATÜRK CD. NO:14/E
 02326714114
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 BEGÜM ECZANESİ - ESKİ FOÇA

 ATATÜRK MAH. 115 SOK. NO:32
 02328126035
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 ÖZİREM ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME

 * (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ALİ FUAT CEBESOY MAH. 9135/4 SOK. NO:13/B ESKİİZMİR
 EGE YAŞAM HAST. KARŞISI
 02322262699
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 ALİCAN ECZANESİ - EŞREFPAŞA

 ZAFERTEPE MAH. YEŞİLLİK CAD. NO:105 KONAK
 02322275419
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 TOPRAĞIN ECZANESİ - EVKA 1

 * (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 GAZİLER MAH. GAZİOSMANPAŞA CAD. NO:173/A
 02324202821
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 MUSTAFA FİDAN ECZANESİ - GAZİEMİR

 DOKUZEYLÜL MAH. HAVACILAR CAD. NO:3/H
 2 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
 02322520064
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 YENİ LOKMAN HEKİM ECZANESİ - GEDİZ

 * (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )

 GÖKSU MH.692/3 SK.NO:20/A
 02322761733
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 DOGANGÜN ECZANESİ - GÜLTEPE

 * (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ZEYBEK MAH. GAZIPASA CAD. NO:129/C GÜLTEPE
 DOĞANGÜN ECZANESİ
 02324572550
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 MERVE POLAT ECZANESİ - GÜMÜŞPALA

 * (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 EMEK MH. 7233 SK. NO:38/A
 05452337563
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 YALI ECZANESİ - GÜZELBAHÇE

 YALI MAH. İSTİKBAL CAD. NO:28/A
 02322340734
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 BALIN ECZANESİ - HATAY

 INÖNÜ CAD. NO:697/1-A POLIGON
 POLİGON METRO ÇIKIŞI
 2322483435
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 SEVGÜL ECZANESİ - İNCİRALTI

 KORUTÜRK MH.ŞİMŞEK SOK. NO. 62/B
 02322774725
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 BÜŞRA ECZANESİ - KARABAĞLAR

 KARABAĞLAR İLÇESİ YUNUS EMRE MAH. 4229 SOK. NO:46/A
 ÇAMLIK SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
 02322375887
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 SAADET ECZANESİ - KARABURUN

 * (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

 İSKELE MH. KEPEZ CD. NO:19/A
 5077069791
 02327313397
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 AK ECZANESİ - KARŞIYAKA 1

 1728 SOKAK NO:1/C KARSIYAKA/IZMIR
 1728 SOK NO:1-C KİLİSE SOKAĞI GİRİŞİ
 02323683534
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 CANDAN ECZANESİ - KARŞIYAKA 2

 BAHRİYE ÜÇOK MAH. DOÇ. DR. BAHRİYE ÜÇOK BULVARI NO:21/B
 02323661212
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 ÖZGÖREN ECZANESİ - KARŞIYAKA 3

 YALI MAH. 6440/3 SOK. NO:4/D
 02323308363
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 KARŞIYAKA PINAR ECZANESİ - KARŞIYAKA 4

 6120 SOK. NO:8/D
 02323654645
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Egepol Hastaneleri obezite ameliyatında başarısını konuşturdu Egepol Hastaneleri obezite ameliyatında başarısını konuşturdu

 NAR ECZANESİ - KEMALPAŞA

 SEKİZ EYLÜL MAH. 110/1 SOK. NO:39/B
 hastane yolu
 02329995504
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 ÇALIKUŞU ECZANESİ - KINIK

 POYRACIK MAH. BERGAMA CAD. NO:19/A
 02326880030
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 ÖZYILMAZ ECZANESİ - KİRAZ

 u0130STu0130KLAL MAHALLEu0130 SABu0130T ARLI CADDESu0130 NO 57 Ku0130RAZ u0130ZMu0130R
 02325722081
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 ÖZGE ECZANESİ - MENDERES

 CÜNEYTBEY MAH. 683 SOK. NO:3AA
 02325028584
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 EMIRALEM ECZANESİ - MENEMEN

 ESATPASA MAH.ATATÜRK CAD.NO:144 MENEMEN/IZMIR
 2328321433
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 ŞEN ECZANESİ - MENEMEN 2

 * (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 30 AĞUSTOS MAH. 4. CAD. NO:11/B
 Perla Süpermarket Yanı
 02329997395
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 MİTHATPAŞA ECZANESİ - MİTHATPAŞA

 GÖZTEPE MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:897/D
 02322483332
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 YARIMADA ILGIN ECZANESİ - MORDOĞAN

 * (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MORDOĞAN MAH. 194 SOK. NO:29/1
 0536 721 87 87
 02327378383
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 SEZER ECZANESİ - NARLIDERE

 AÇELYA SOK.1/1A
 HUZUR MH. EMNİYET MD ARKASI
 2322386957
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 DUYGU ECZANESİ - ÖDEMİŞ

 ÜÇ EYLÜL MAH. 2021 SOK. NO:4/A
 02325998010
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 KARADENİZ ECZANESİ - PINARBAŞI

 * (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 GÜRPINAR MAH. 7058 SOK. NO:14A PINARBAŞI
 02324786606
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 NESRİN ECZANESİ - SARNIÇ

 * (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 FATİH MAH. 1099 SOK. NO:70/B SARNIÇ
 02322813808
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 MELİKE ECZANESİ - SEFERİHİSAR

 TURABİYE MAH. 52/4 SOK. NO:64/B
 02327432520
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 ÇUKUROVA ECZANESİ - SELÇUK

 ATATÜRK MAH. KIZILAY CAD. NO:24
 2328928115
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 POZİTİF ECZANESİ - ŞİRİNYER

 VALİ RAHMİ BEY MAH. MENDERES CAD. NO:91/B
 ESKİ BUCA CEZAEVİ KARŞISI
 02324489656
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 DUYGU ECZANESİ - TİRE

 YENİ MAH. ATATÜRK CAD. NO:21/A
 02325111920
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 ERSEK ECZANESİ - TORBALI

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 CUMHURİYET MAH. HALUK ALPSU BULVARI C BLOK NO:43/35F
 02328560094
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 BAŞAR ECZANESİ - TORBALI

 TEPEKÖY MAH. İSMET PAŞA CAD. NO:80/A
 ESKİ GARAJ KARŞISI
 02328554932
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 ILKE ECZANESİ - İSKELE

 * (22:00'DEN SONRA- URLA )

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ATATÜRK MAH. M.FEVZI ÇAKMAK CAD. NO:292/B
 2327522728
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 MEHMETÇİK ECZANESİ - ÇEŞMEALTI

 * (22:00'DEN SONRA- URLA )

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 DENİZLİ MAH. 113 SK NO: 3/B
 Çeşmealtı Sağlık Ocağı Karşısı
 02327554027
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 HAYATİ BEY ECZANESİ - ZEYTİNALANI

 * (22:00'DEN SONRA- URLA )

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK MAH. İSMET İNÖNÜ BULV. NO:13/A
 02327663005
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 ÇINAR ECZANESİ - URLA

 YENİCE MH. MUSTAFA KEMAL PAŞA CD. NO:19/A
 02327541935
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 GÜLCE ECZANESİ - GÜMÜLDÜR - ÜRKMEZ

 CUMHURIYET MH.NO.70/B ÜRKMEZ
 02327421677
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 SIĞACIK ECZANESİ - SIĞACIK

 * (23:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )

 SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SIĞACIK MAH. AKKUM CAD. NO:9/C
 02327432233
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 ZEYTİN ECZANESİ - ÜÇYOL

 PİRİ REİS MH. 269 SK. NO:91/C
 PETROL OFİSİ ARA SOKAĞI ESKİ ASKERİ HASTANE KARŞISI
 02322505035
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 YENICE ECZANESİ - YENİ FOÇA

 * (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ORUÇ REIS CAD. NO:218/1 YENIFOÇA
 05340398408
 2328147146
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 YAZAL ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN

 * (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SAYFIYE MAH. KAZIM DIRIK CAD.NO:58/AYENI SAKRAN-ALIAGA/IZMIR
 05322000488
 02326287143
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 DOĞA ECZANESİ - YENİŞEHİR

 YENİDOĞAN MH. 1138/1 SK. NO:3/A YENİŞEHİR
 ADALET BAKANLIĞI DENETİMLİ SERBESLİK BİNASI YANI TEPECİK PAZAR YERİ GİRİŞİ ESKİ KOCAMAN DENİZ HASTANESİ ALTI
 02324698585
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 UMUT ECZANESİ - YEŞİLYURT

 * (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 DOĞANAY MAH. ULUÖNDER CAD. NO:83/A
 02322567074

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Editör: Engin Keskin