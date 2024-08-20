BARIN ECZANESİ - ALİAĞA
ATATÜRK MAHALLESİ GÜNEŞ SOKAK NO:6/B
02326162699
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LIMAN ECZANESİ - ALSANCAK
KÜLTÜR MH.ALIÇETINKAYA BULVARI NO:39/B
02324636895
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AKTUĞ ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE
İSMET KAPTAN MAH. FEVZİPAŞA BULVARI NO:151/B
02324899969
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NEHIR ECZANESİ - ALTINDAĞ
* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
4209 SK. NO:31/A
3 NOLU KOŞUKAVAK SO YANI
02324619045
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ÖZEPIK ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ
* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
OSMANGAZI MAH. 597 SOK. NO:34/A
2323713756
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TÜRKER ECZANESİ - AYRANCILAR
AYRANCILAR MAH. KOCATEPE CAD. NO:10/A
MEDİFEMA HASTANESİ ACİL KARŞISI
02328548331
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ERAY ECZANESİ - BALÇOVA
TELEFERİK MH.ATA CD. NO:182/C
BALÇOVA BELEDİYE YUKARISI ORHANGAZI ILKOKULU KARSISI
02329350958
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EGE EMRE ECZANESİ - BASIN SİTESİ
VATAN MAH. FARUK AKAR KARASU CAD. NO:17/A
02322327788
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UMUT ECZANESİ - BAYINDIR
MITHATPASA MAH.PARK GEu00c7IDI CAD.NO:16/C BAYINDIR
02325813782
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BARIS SAHIN ECZANESİ - BAYRAKLI
ALPARSLAN MH. 1620/15 SK. NO:9
02323458485
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DENİZ ECZANESİ - BERGAMA
FATİH MAH. TUNA CAD. NO:28/A
02326323636
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AKTEPE ECZANESİ - BEYDAĞ
* (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
CUMHURIYET MAH.ULUS MEYDANI NO:20/A BEYDAG
05548989987-05324708919
02325927649
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MELEK ECZANESİ - BORNOVA 1
KAZIMKARABEKIR CAD. NO:39
ATA DURAĞI GÜRMAR KARŞISI
2323882383
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AKHİSAR ECZANESİ - BORNOVA 2
KAZIM DİRİK MH.ANKARA CD.NO:241
BORNOVA EGE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ KARŞISI
02323390011
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SEÇKIN ECZANESİ - BORNOVA 3
273 SOK.NO:10/C BAYRAKLI
ÖZKANLAR POLİS KARAKOLU KARŞISI
02323481083
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AÇIKYOL ECZANESİ - BORNOVA 4
* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
MEVLANA MAH. 1754 SOKAK NO:34/1 BORNOVA
2323746249
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SAGOL ECZANESİ - BOZYAKA
BOZYAKA MH. COŞKUNKALE SK. NO:20/A
02322274155
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SUDEM ECZANESİ - BUCA 1
ÖZMEN CAD. NO:118/B
2324870818
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HAYAT ECZANESİ - BUCA 2
ATATÜRK MAH. 206/13 SOK. NO:7
BUCA DOĞUM EVİ HAST. KARŞISI
02324535453
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YENİ ÖZER ECZANESİ - ÇAMDİBİ
ABDİ İPEKÇİ CD. 173 SK. NO:70/A
YEŞİLOVA ESKİ SON DURAĞI
02324354596
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DAĞDELEN ECZANESİ - ÇANDARLI
ÇANDARLI MH.HÜRRİYET MEYD.NO:16
02326733046
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MARİNA ECZANESİ - ÇEŞME
MUSALLA MAH. 1016 SOK. NO:49/A
02327128392
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HARMANDALI ECZANESİ - ÇİĞLİ
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
INÖNÜ MAH.HALILKUYUSU CAD.NO:12/AHARMANDALI
05334847567
2328390266
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ÇİĞLİ DEVA ECZANESİ - ÇİĞLİ
YENİMAHALLE MAH. 8764/3 SOK. NO:4/1A
Çiğli Eğitim ve Araştırma Hast. Ata Sanayi Tarafında Otobüs Cebinde0552 780 59 92
02323292255
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ÇİĞLİ EGE ECZANESİ - ÇİĞLİ
ATAŞEHİR MH. 8258/2 SK. NO:2AB
çiğli 11 nolu sağlık ocağı yanı
02329998199
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DAGLI ECZANESİ - DİKİLİ
İSMETPAŞA MH. ADNAN MENDERES CD. 9 SK. NO:31/B
02326718188
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BEGÜM ECZANESİ - ESKİ FOÇA
ATATÜRK MAH. 115 SOK. NO:32
02328126035
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ECZANE YENİ ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME
* (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
GAZİ MH. ESKİİZMİR CD. NO:662/A ESKİİZMİR
02322711099
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BURKAY ECZANESİ - EŞREFPAŞA
ATİLA MH. 464 SK.NO.41
02322623491
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YENI SANLI ECZANESİ - EVKA 1
* (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
UFUK MAH.885 SOK.NO:8 BUCA-IZMIR
2324527378
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YENIEGE ECZANESİ - GAZİEMİR
GAZIKENT MAH. 73 SOK.A7/7A
BLOK HAVA LOJMANLARI KARŞISI
2322744536
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BODUR ECZANESİ - GEDİZ
* (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )
FIRAT MAH. 289 SK. NO:37/2A
02322766090
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CAN ATA ECZANESİ - GÜLTEPE
* (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
MİLLET MAH. HIZIRREİS CAD. NO:66/A
MERSİN PINAR SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
02324562577
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YENİ CEREN ECZANESİ - GÜMÜŞPALA
* (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ONUR MAH. 7371 SOK. NO:46/A
KURTULUŞ İPEK İŞERİ İÖ.OKULU ÇAPRAZI (05526674992)
02323630006
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ŞAHAN ECZANESİ - GÜZELBAHÇE
ŞEHİT KEMAL CD. NO:128/A GÜZELBAHÇE
02322348081
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NEHİR ECZANESİ - HATAY
MUAMMER AKAR MAH. 15 SOK. NO:53/A (İZMİR İNCİSİ FIRIN YANI)
02322478524
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ILICA ECZANESİ - İNCİRALTI
KORUTÜRK MAH. ÖZAGAÇ SOK. 12/A
2322595917
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ÖZ DEVA ECZANESİ - KARABAĞLAR
SARIYER MAH. 5714/1 SOK. NO:21/A
02322374892
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YENI KARABURUN ECZANESİ - KARABURUN
* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR
MERKEZ MAH.NO:1 KARABURUN
02327312403
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ESEN ECZANESİ - KARŞIYAKA 1
DONANMACI MAH. 1728 SOK. (KLİSE SOKAK) NO:44/B
02323647484
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YENI AKYÜZ ECZANESİ - KARŞIYAKA 2
ORHAN SAIK GÖKYAY CAD.1834 SOK.NO:20/A
KİM MARKET KARŞI SOKAĞI
2323822303
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ERASLAN ECZANESİ - KARŞIYAKA 3
CENGIZ TOPEL CD.NO.48/C BOSTANLI
2323620068
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MERTOĞLU ECZANESİ - KARŞIYAKA 4
DEMİRKÖPRÜ MAH. ŞEHİT P.ER TURABİ KARAGÖZ SK. NO:109/A
02323302713
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KARTAL ECZANESİ - KEMALPAŞA
MEHMET AKİF ERSOY MH. 157 SK. NO:41/A
02328788090
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SAVRAN ECZANESİ - KINIK
TÜRKCEDIT MAH. ATAÜRK CAD. NO:142/E KINIK/IZMIR
02326871097
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BUSE ECZANESİ - KİRAZ
CUMHURİYET MAH. SABİT ARLI CAD. NO:22/C
02325723242
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AYYILDIZ ECZANESİ - MENDERES
KEMALPASA MAH.ATATÜRK CAD.NO:96/A
2327827335
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UTKU ECZANESİ - MENEMEN
UĞUR MUMCU MAH. 1249 SK. NO:14/3
MENEMEN DEVLET HAST. ANA KAPISI ARKASI
02328321905
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DEFNE SU ECZANESİ - MENEMEN 2
* (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ULUS MH. 7503 SK. NO:15/A
4 nolu Koyundere Sağlık Ocağı yan sokağında
02328462323
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DILSEN ECZANESİ - MİTHATPAŞA
211 SOKAK NO:5/C KÜÇÜKYALI
2322311987
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MORDOGAN EGE ECZANESİ - MORDOĞAN
* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR
MORDOĞAN MH. FATİH CD. NO:10
05077073220
02327375520
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BAYRAM ECZANESİ - NARLIDERE
ÇAMTEPE MAH. MITHATPASA CAD.241/A
ZİRAAT BANKASI YANI
2322394939
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BALCI ECZANESİ - ÖDEMİŞ
ATATÜRK MH.SARAÇOGLU CD.12
ÖĞRETMEN EVİ YANI
2325445577
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KARADENİZ ECZANESİ - PINARBAŞI
* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
GÜRPINAR MAH. 7058 SOK. NO:14A PINARBAŞI
02324786606
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EYLÜL ECZANESİ - SARNIÇ
* (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ATATÜRK MAH. 1045/1 SOK. NO:7/A SARNIÇ
02322811718
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AKKAYA ECZANESİ - SEFERİHİSAR
CAMİKEBİR MH. 50 SK. NO:1/A SEFERİHİSAR İZMİR
SEFERİHİSAR MERKEZDE İŞBANKASI KARŞISINDAKİ ATATÜRK PARKININ KARŞISINDA ( YANIMDA DÖNER35 VAR)
02327434678
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KESKIN ECZANESİ - SELÇUK
ATATÜRK MH. KIZILAY CD.22/B
02328926275
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AYLIN ECZANESİ - ŞİRİNYER
358/3 SOK. NO:17/B SIRINYER
FORBES SAĞLIK OCAĞI SOKAĞI
02324386090
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ÖYKÜ BERIL ECZANESİ - TİRE
ATATÜRK MAH.SAMANYOLU SOK.NO.2/C
TİRE DEVLET HASTANESİ DOĞUSU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ KARŞISI
02325124581
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İNCEOĞLU ECZANESİ - TORBALI
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ERTUĞRUL MAH. SADIK İLERİ BULVARI NO:36/A
02328561037
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TORBALI MERKEZ ECZANESİ - TORBALI
TEPEKÖY MAH. HÜKÜMET CAD. NO:5/A
02328561022
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ILKE ECZANESİ - İSKELE
* (22:00'DEN SONRA- URLA )
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
ATATÜRK MAH. M.FEVZI ÇAKMAK CAD. NO:292/B
2327522728
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UMUT ECZANESİ - ÇEŞMEALTI
* (22:00'DEN SONRA- URLA )
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
DENİZLİ MAH. 113 SOK. NO:6/A
02327554279
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ZEYTİNALANI ECZANESİ - ZEYTİNALANI
* (22:00'DEN SONRA- URLA )
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
ISMET INÖNÜ CAD.NO:4/2 ZEYTINALANI MAH.
02327664043
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TUNA ECZANESİ - URLA
YENIMAHALLE ZAFER CAD. 36
2327541047
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TASKIN ECZANESİ - GÜMÜLDÜR - ÜRKMEZ
ATATÜRK CD.157/B GÜMÜLDÜR
2327933858
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SIĞACIK ECZANESİ - SIĞACIK
* (23:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )
SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
SIĞACIK MAH. AKKUM CAD. NO:9/C
02327432233
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ATAR ECZANESİ - ÜÇYOL
502/2 SOK. NO:45/A ÜÇYOL
02322551128
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YENICE ECZANESİ - YENİ FOÇA
* (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ORUÇ REIS CAD. NO:218/1 YENIFOÇA
05340398408
2328147146
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YENİ ŞAKRAN ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN
* (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
SAYFIYE MAH. N.KEMAL CAD. NO:79/B
5323340779
02326288828
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SATIROGLU ECZANESİ - YENİŞEHİR
GAZILER CAD. NO:460 YENISEHIR KONAK
2324335654
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DÜNYA ECZANESİ - YEŞİLYURT
* (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ESENLİK MAH. ORDU CAD. NO:102/C YEŞİLYURT
02322612044
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