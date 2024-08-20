BARIN ECZANESİ - ALİAĞA

 ATATÜRK MAHALLESİ GÜNEŞ SOKAK NO:6/B
 02326162699
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 LIMAN ECZANESİ - ALSANCAK

 KÜLTÜR MH.ALIÇETINKAYA BULVARI NO:39/B
 02324636895
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 AKTUĞ ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE

 İSMET KAPTAN MAH. FEVZİPAŞA BULVARI NO:151/B
 02324899969
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 NEHIR ECZANESİ - ALTINDAĞ

 * (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 4209 SK. NO:31/A
 3 NOLU KOŞUKAVAK SO YANI
 02324619045
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 ÖZEPIK ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ

 * (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 OSMANGAZI MAH. 597 SOK. NO:34/A
 2323713756
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 TÜRKER ECZANESİ - AYRANCILAR

 AYRANCILAR MAH. KOCATEPE CAD. NO:10/A
 MEDİFEMA HASTANESİ ACİL KARŞISI
 02328548331
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 ERAY ECZANESİ - BALÇOVA

 TELEFERİK MH.ATA CD. NO:182/C
 BALÇOVA BELEDİYE YUKARISI ORHANGAZI ILKOKULU KARSISI
 02329350958
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 EGE EMRE ECZANESİ - BASIN SİTESİ

 VATAN MAH. FARUK AKAR KARASU CAD. NO:17/A
 02322327788
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 UMUT ECZANESİ - BAYINDIR

 MITHATPASA MAH.PARK GEu00c7IDI CAD.NO:16/C BAYINDIR
 02325813782
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 BARIS SAHIN ECZANESİ - BAYRAKLI

 ALPARSLAN MH. 1620/15 SK. NO:9
 02323458485
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 DENİZ ECZANESİ - BERGAMA

 FATİH MAH. TUNA CAD. NO:28/A
 02326323636
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 AKTEPE ECZANESİ - BEYDAĞ

 * (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 CUMHURIYET MAH.ULUS MEYDANI NO:20/A BEYDAG
 05548989987-05324708919
 02325927649
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 MELEK ECZANESİ - BORNOVA 1

 KAZIMKARABEKIR CAD. NO:39
 ATA DURAĞI GÜRMAR KARŞISI
 2323882383
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 AKHİSAR ECZANESİ - BORNOVA 2

 KAZIM DİRİK MH.ANKARA CD.NO:241
 BORNOVA EGE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ KARŞISI
 02323390011
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 SEÇKIN ECZANESİ - BORNOVA 3

 273 SOK.NO:10/C BAYRAKLI
 ÖZKANLAR POLİS KARAKOLU KARŞISI
 02323481083
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 AÇIKYOL ECZANESİ - BORNOVA 4

 * (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MEVLANA MAH. 1754 SOKAK NO:34/1 BORNOVA
 2323746249
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 SAGOL ECZANESİ - BOZYAKA

 BOZYAKA MH. COŞKUNKALE SK. NO:20/A
 02322274155
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 SUDEM ECZANESİ - BUCA 1

 ÖZMEN CAD. NO:118/B
 2324870818
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 HAYAT ECZANESİ - BUCA 2

 ATATÜRK MAH. 206/13 SOK. NO:7
 BUCA DOĞUM EVİ HAST. KARŞISI
 02324535453
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 YENİ ÖZER ECZANESİ - ÇAMDİBİ

 ABDİ İPEKÇİ CD. 173 SK. NO:70/A
 YEŞİLOVA ESKİ SON DURAĞI
 02324354596
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 DAĞDELEN ECZANESİ - ÇANDARLI

 ÇANDARLI MH.HÜRRİYET MEYD.NO:16
 02326733046
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 MARİNA ECZANESİ - ÇEŞME

 MUSALLA MAH. 1016 SOK. NO:49/A
 02327128392
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 HARMANDALI ECZANESİ - ÇİĞLİ

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 INÖNÜ MAH.HALILKUYUSU CAD.NO:12/AHARMANDALI
 05334847567
 2328390266
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 ÇİĞLİ DEVA ECZANESİ - ÇİĞLİ

 YENİMAHALLE MAH. 8764/3 SOK. NO:4/1A
 Çiğli Eğitim ve Araştırma Hast. Ata Sanayi Tarafında Otobüs Cebinde0552 780 59 92
 02323292255
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 ÇİĞLİ EGE ECZANESİ - ÇİĞLİ

 ATAŞEHİR MH. 8258/2 SK. NO:2AB
 çiğli 11 nolu sağlık ocağı yanı
 02329998199
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 DAGLI ECZANESİ - DİKİLİ

 İSMETPAŞA MH. ADNAN MENDERES CD. 9 SK. NO:31/B
 02326718188
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 BEGÜM ECZANESİ - ESKİ FOÇA

 ATATÜRK MAH. 115 SOK. NO:32
 02328126035
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 ECZANE YENİ ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME

 * (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 GAZİ MH. ESKİİZMİR CD. NO:662/A ESKİİZMİR
 02322711099
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 BURKAY ECZANESİ - EŞREFPAŞA

 ATİLA MH. 464 SK.NO.41
 02322623491
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 YENI SANLI ECZANESİ - EVKA 1

 * (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 UFUK MAH.885 SOK.NO:8 BUCA-IZMIR
 2324527378
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 YENIEGE ECZANESİ - GAZİEMİR

 GAZIKENT MAH. 73 SOK.A7/7A
 BLOK HAVA LOJMANLARI KARŞISI
 2322744536
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 BODUR ECZANESİ - GEDİZ

 * (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )

 FIRAT MAH. 289 SK. NO:37/2A
 02322766090
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 CAN ATA ECZANESİ - GÜLTEPE

 * (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MİLLET MAH. HIZIRREİS CAD. NO:66/A
 MERSİN PINAR SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
 02324562577
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 YENİ CEREN ECZANESİ - GÜMÜŞPALA

 * (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ONUR MAH. 7371 SOK. NO:46/A
 KURTULUŞ İPEK İŞERİ İÖ.OKULU ÇAPRAZI (05526674992)
 02323630006
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 ŞAHAN ECZANESİ - GÜZELBAHÇE

 ŞEHİT KEMAL CD. NO:128/A GÜZELBAHÇE
 02322348081
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 NEHİR ECZANESİ - HATAY

 MUAMMER AKAR MAH. 15 SOK. NO:53/A (İZMİR İNCİSİ FIRIN YANI)
 02322478524
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 ILICA ECZANESİ - İNCİRALTI

 KORUTÜRK MAH. ÖZAGAÇ SOK. 12/A
 2322595917
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 ÖZ DEVA ECZANESİ - KARABAĞLAR

 SARIYER MAH. 5714/1 SOK. NO:21/A
 02322374892
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 YENI KARABURUN ECZANESİ - KARABURUN

 * (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MERKEZ MAH.NO:1 KARABURUN
 02327312403
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 ESEN ECZANESİ - KARŞIYAKA 1

 DONANMACI MAH. 1728 SOK. (KLİSE SOKAK) NO:44/B
 02323647484
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Bornova'da üreticiye büyük destek! 120 bin sebze fidesi dağıtıldı Bornova'da üreticiye büyük destek! 120 bin sebze fidesi dağıtıldı

 YENI AKYÜZ ECZANESİ - KARŞIYAKA 2

 ORHAN SAIK GÖKYAY CAD.1834 SOK.NO:20/A
 KİM MARKET KARŞI SOKAĞI
 2323822303
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 ERASLAN ECZANESİ - KARŞIYAKA 3

 CENGIZ TOPEL CD.NO.48/C BOSTANLI
 2323620068
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 MERTOĞLU ECZANESİ - KARŞIYAKA 4

 DEMİRKÖPRÜ MAH. ŞEHİT P.ER TURABİ KARAGÖZ SK. NO:109/A
 02323302713
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 KARTAL ECZANESİ - KEMALPAŞA

 MEHMET AKİF ERSOY MH. 157 SK. NO:41/A
 02328788090
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 SAVRAN ECZANESİ - KINIK

 TÜRKCEDIT MAH. ATAÜRK CAD. NO:142/E KINIK/IZMIR
 02326871097
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 BUSE ECZANESİ - KİRAZ

 CUMHURİYET MAH. SABİT ARLI CAD. NO:22/C
 02325723242
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 AYYILDIZ ECZANESİ - MENDERES

 KEMALPASA MAH.ATATÜRK CAD.NO:96/A
 2327827335
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 UTKU ECZANESİ - MENEMEN

 UĞUR MUMCU MAH. 1249 SK. NO:14/3
 MENEMEN DEVLET HAST. ANA KAPISI ARKASI
 02328321905
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 DEFNE SU ECZANESİ - MENEMEN 2

 * (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ULUS MH. 7503 SK. NO:15/A
 4 nolu Koyundere Sağlık Ocağı yan sokağında
 02328462323
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 DILSEN ECZANESİ - MİTHATPAŞA

 211 SOKAK NO:5/C KÜÇÜKYALI
 2322311987
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 MORDOGAN EGE ECZANESİ - MORDOĞAN

 * (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MORDOĞAN MH. FATİH CD. NO:10
 05077073220
 02327375520
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 BAYRAM ECZANESİ - NARLIDERE

 ÇAMTEPE MAH. MITHATPASA CAD.241/A
 ZİRAAT BANKASI YANI
 2322394939
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 BALCI ECZANESİ - ÖDEMİŞ

 ATATÜRK MH.SARAÇOGLU CD.12
 ÖĞRETMEN EVİ YANI
 2325445577
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 KARADENİZ ECZANESİ - PINARBAŞI

 * (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 GÜRPINAR MAH. 7058 SOK. NO:14A PINARBAŞI
 02324786606
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 EYLÜL ECZANESİ - SARNIÇ

 * (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ATATÜRK MAH. 1045/1 SOK. NO:7/A SARNIÇ
 02322811718
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 AKKAYA ECZANESİ - SEFERİHİSAR

 CAMİKEBİR MH. 50 SK. NO:1/A SEFERİHİSAR İZMİR
 SEFERİHİSAR MERKEZDE İŞBANKASI KARŞISINDAKİ ATATÜRK PARKININ KARŞISINDA ( YANIMDA DÖNER35 VAR)
 02327434678
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 KESKIN ECZANESİ - SELÇUK

 ATATÜRK MH. KIZILAY CD.22/B
 02328926275
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 AYLIN ECZANESİ - ŞİRİNYER

 358/3 SOK. NO:17/B SIRINYER
 FORBES SAĞLIK OCAĞI SOKAĞI
 02324386090
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 ÖYKÜ BERIL ECZANESİ - TİRE

 ATATÜRK MAH.SAMANYOLU SOK.NO.2/C
 TİRE DEVLET HASTANESİ DOĞUSU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ KARŞISI
 02325124581
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 İNCEOĞLU ECZANESİ - TORBALI

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ERTUĞRUL MAH. SADIK İLERİ BULVARI NO:36/A
 02328561037
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 TORBALI MERKEZ ECZANESİ - TORBALI

 TEPEKÖY MAH. HÜKÜMET CAD. NO:5/A
 02328561022
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 ILKE ECZANESİ - İSKELE

 * (22:00'DEN SONRA- URLA )

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ATATÜRK MAH. M.FEVZI ÇAKMAK CAD. NO:292/B
 2327522728
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 UMUT ECZANESİ - ÇEŞMEALTI

 * (22:00'DEN SONRA- URLA )

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 DENİZLİ MAH. 113 SOK. NO:6/A
 02327554279
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 ZEYTİNALANI ECZANESİ - ZEYTİNALANI

 * (22:00'DEN SONRA- URLA )

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ISMET INÖNÜ CAD.NO:4/2 ZEYTINALANI MAH.
 02327664043
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 TUNA ECZANESİ - URLA

 YENIMAHALLE ZAFER CAD. 36
 2327541047
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 TASKIN ECZANESİ - GÜMÜLDÜR - ÜRKMEZ

 ATATÜRK CD.157/B GÜMÜLDÜR
 2327933858
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 SIĞACIK ECZANESİ - SIĞACIK

 * (23:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )

 SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SIĞACIK MAH. AKKUM CAD. NO:9/C
 02327432233
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 ATAR ECZANESİ - ÜÇYOL

 502/2 SOK. NO:45/A ÜÇYOL
 02322551128
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 YENICE ECZANESİ - YENİ FOÇA

 * (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ORUÇ REIS CAD. NO:218/1 YENIFOÇA
 05340398408
 2328147146
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 YENİ ŞAKRAN ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN

 * (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SAYFIYE MAH. N.KEMAL CAD. NO:79/B
 5323340779
 02326288828
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 SATIROGLU ECZANESİ - YENİŞEHİR

 GAZILER CAD. NO:460 YENISEHIR KONAK
 2324335654
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 DÜNYA ECZANESİ - YEŞİLYURT

 * (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ESENLİK MAH. ORDU CAD. NO:102/C YEŞİLYURT
 02322612044
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Editör: Engin Keskin