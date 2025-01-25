İzmir'de 25 Ocak Cumartesi günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İzmir'de 25 Ocak su kesintileri resmi sitesinde an an güncelliyor. Gün içerisinde değişiklik gösterebilen bu listede an itibarı ile 8 ilçenin su kesintisi paylaşılmakta.

İzmir'de su kesintisi planı, su hattı yenileme ve altyapı çalışmaları nedeniyle zorunlu olarak yapılacak. İZSU, kesintiden etkilenecek olan ilçelerin listesini yayınladı.

Arıza Bilgileri

İLÇE MAHALLELER KESİNTİ SÜRESİ BERGAMA BAHÇELİEVLER 23.01.2025 saat 16:45 ile 17:45 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. ÇEŞME GERMİYAN 24.01.2025 saat 20:30 ile 25.01.2025 saat 12:00 arasında yaklaşık 15 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. ÇEŞME ARDIÇ 25.01.2025 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. ÇİĞLİ CUMHURİYET 25.01.2025 saat 09:45 ile 10:45 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. KARABAĞLAR ÇALIKUŞU, BOZYAKA, GENERAL ASIM GÜNDÜZ, CENNETOĞLU, UĞUR MUMCU, YUNUS EMRE 25.01.2025 saat 09:05 ile 11:05 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. KARABAĞLAR SARIYER, KARABAĞLAR, CENNETOĞLU, UĞUR MUMCU, YUNUS EMRE 25.01.2025 saat 09:25 ile 11:25 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. KONAK FERAHLI, İSMET PAŞA, KÜÇÜKADA, LALE, MEHTAP, VEZİRAĞA 25.01.2025 saat 09:10 ile 11:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. ÖDEMİŞ BOZDAĞ, DEMİRCİLİ, TEKKE, BADEMLİ, OVAKENT, KONAKLI, ÜZÜMLÜ, KARADOĞAN, BEBEKLER, TOSUNLAR, ORTAKÖY, KÖSELER 25.01.2025 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır. SEFERİHİSAR BENGİLER 25.01.2025 saat 08:55 ile 09:55 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. URLA SIRA, YELALTI 24.01.2025 saat 17:30 ile 22:00 arasında yaklaşık 4 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

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Vatandaşlar dikkatli olmalı

Su kesintisi nedeniyle bu ilçelerde yaşayan vatandaşların gerekli tedbirleri alması önem taşıyor. İZSU, özellikle su kesintisinden önce su depolama ve kesinti sırasında suyun tasarruflu kullanılması konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca, kesinti sırasında su ihtiyacını karşılamak için çeşitli noktalarda su tankerlerinin hazır bulundurulacağı bildirildi.