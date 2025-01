İzmir'de 28 Ocak Salı günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İzmir'de 28 Ocak su kesintileri resmi sitesinde an an güncelliyor. Gün içerisinde değişiklik gösterebilen bu listede an itibarı ile 9 ilçenin su kesintisi paylaşılmakta.

İzmir'de su kesintisi planı, su hattı yenileme ve altyapı çalışmaları nedeniyle zorunlu olarak yapılacak. İZSU, kesintiden etkilenecek olan ilçelerin listesini yayınladı.

Arıza Bilgileri

İLÇE MAHALLELER KESİNTİ SÜRESİ FOÇA CUMHURİYET 28.01.2025 saat 09:45 ile 16:00 arasında yaklaşık 6 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır. KARABAĞLAR ESENTEPE, KARABAĞLAR, GENERAL KAZIM ÖZALP, MUAMMER AKAR 28.01.2025 saat 09:35 ile 16:00 arasında yaklaşık 6 saat 25 dakika su kesintisi olacaktır. KINIK FATİH 27.01.2025 saat 14:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. KONAK LEVENT, BOĞAZİÇİ 28.01.2025 saat 09:30 ile 16:00 arasında yaklaşık 6 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. MENDERES DEVELİ 28.01.2025 saat 10:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. MENEMEN FATİH 28.01.2025 saat 09:20 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır. SEFERİHİSAR ORHANLI 26.01.2025 saat 18:00 ile 19:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. SEFERİHİSAR SIĞACIK 28.01.2025 saat 09:55 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 5 dakika su kesintisi olacaktır. TORBALI ERTUĞRUL, TEPEKÖY 28.01.2025 saat 09:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. URLA CAMİATİK, YENİ, SIRA 28.01.2025 saat 10:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

Vatandaşlar dikkatli olmalı

Su kesintisi nedeniyle bu ilçelerde yaşayan vatandaşların gerekli tedbirleri alması önem taşıyor. İZSU, özellikle su kesintisinden önce su depolama ve kesinti sırasında suyun tasarruflu kullanılması konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca, kesinti sırasında su ihtiyacını karşılamak için çeşitli noktalarda su tankerlerinin hazır bulundurulacağı bildirildi.