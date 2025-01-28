İzmir'de bugün(25 Ocak Cumartesi) nöbetçi olan eczaneler aşağıda sıralandı. Hangi eczaneler 25 Ocak'ta nöbetçi olacak? İzmir merkez ve diğer ilçelerinde hangi eczaneler nerede, nasıl ulaşabilirsiniz? İzmir'de 25 Ocak Cumartesi günü nöbetçi olan eczaneler sırasıyla:

MELEK ECZANESİ - ALİAĞA

KÜLTÜR MAH. ISTIKLAL CAD. NO:64/B ALIAGA/ IZMIR

02326161058

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ALSANCAK AKAY ECZANESİ - ALSANCAK

KÜLTÜR MH. ALİ ÇETİNKAYA CD. NO:33/C

ALSANCAK DEVL.HASTANESİ KARŞISI

02324214648

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AKTUĞ ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE

İSMET KAPTAN MAH. FEVZİPAŞA BULVARI NO:151/B

02324899969

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KARAKAŞ ECZANESİ - ALTINDAĞ

* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

SERINTEPE MAH. 4310 SOKAK NO:22/A

02324496151

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ÖZEPIK ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ

* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

OSMANGAZI MAH. 597 SOK. NO:34/A

2323713756

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ARTI ECZANESİ - AYRANCILAR

INÖNÜ MAH. 129 SOKAK. NO:6/A

02328548088

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ERAY ECZANESİ - BALÇOVA

TELEFERİK MH.ATA CD. NO:182/C

BALÇOVA BELEDİYE YUKARISI ORHANGAZI ILKOKULU KARSISI 0232 259 23 45

02329350958

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KOÇAK ECZANESİ - BASIN SİTESİ

POLAT CAD. NO:99/B

YEŞİLYURT DEVLET HASTANESİ ZİYARETÇİ KAPISI KARŞISI

02322442255

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BAYINDIR PINAR ECZANESİ - BAYINDIR

MITHATPASA MAH.HASTANE CAD.NO:16 BAYINDIR

2325814404

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KARADAĞ ECZANESİ - BAYRAKLI

ÇAY MAH. 2108/1 SOK. NO:7/A

Sancak Camii Arkası

02323419490

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MOLVALI ECZANESİ - BERGAMA

MALTEPE MAH. KAYMAKAM KEMALBEY CAD. NO:29/B

02326311057

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AKTEPE ECZANESİ - BEYDAĞ

* (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

CUMHURIYET MAH.ULUS MEYDANI NO:20/A BEYDAG

05548989987-05324708919

02325927649

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HALİL ECZANESİ - BORNOVA 1

KIZILAY MH. 491/1 SK. NO:1/1A

MALAZGİRT İÖO ARKASI

02323736074

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TARIMCI ECZANESİ - BORNOVA 2

KAZIMDIRIK MAH. ÜNIVERSITE CAD. NO:18/A

EGE ÜNİVERSİTESİ ACİL SERVİS KARŞISI TEL:342 98 88

2323420504

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SEMA ECZANESİ - BORNOVA 3

MANAVKUYU MAH. 250 SOK. NO:8/D

02323434918

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ERMAN ECZANESİ - BORNOVA 4

* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

DOĞANLAR MAH. 1497 SOK. NO:58/A

02324797007

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EĞİTİM ECZANESİ - BOZYAKA

SAIM ÇIKRIKÇI CAD. NO:102/A BAHÇELIEVLER

BOZYAKA EĞT HAST POL KARŞISI

02322616150

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POLATOĞLU ECZANESİ - BUCA 1

ÖZMEN CAD. NO:120/B

SEYFİ DEMİRSOY DEVLET HAST. KARŞISI

02324876646

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AKSU ECZANESİ - BUCA 2

YENİGÜN MH. 222/14 SK. NO:3/A

02322761770

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KURTULUŞ ECZANESİ - ÇAMDİBİ

FATİH CD. NO:3/A ÇAMDİBİ

2.NOTER YANI-STADYUM METRO DURAĞI GELMEDEN

02324651262

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OKYANUS ECZANESİ - ÇANDARLI

ÇANDARLI MH.BERGAMA CD. NO:1/C

02326732026

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RÜZGAR ECZANESİ - ÇEŞME

SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

ALAÇATI MH. ALAÇATI ATATÜRK CD. NO:23/A

02327160828

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ASLI ECZANESİ - ÇEŞME

DALYAN MAH. 4218 SOK. NO:1/A

05322532135

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BEGÜM ECZANESİ - ÇİĞLİ

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

UĞUR MUMCU MH. 8968/1 SK. NO:1/A

HARMANDALI KOÇTAŞIN ARKASI

02328392233

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ATADENIZ ECZANESİ - ÇİĞLİ

MALTEPE MAH. 8104 SOKAK NO:16/A ÇIGLI

2323624818

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YENİ MERKEZ ECZANESİ - ÇİĞLİ

ATAŞEHİR MAH. ESKİ HAVAALANI CAD. NO:39/C

05451003500

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YENI DERYA ECZANESİ - DİKİLİ

SALIM BEY MAH.42/1 SOK.NO:9

2326718475

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AYŞIN ECZANESİ - ESKİ FOÇA

ATATÜRK MAH. 99 SK. NO:28/75

YENİ DEVLET HASTANESİ KARŞISI

02328127071

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ECZANE YENİ ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME

* (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

GAZİ MH. ESKİİZMİR CD. NO:662/A ESKİİZMİR

02322711099

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ZAFERTEPE ECZANESİ - EŞREFPAŞA

GÜNEŞLİ MH. 526 SK. NO:11/A

02322615959

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MEHTAP ECZANESİ - EVKA 1

* (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

YEDİGÖLLER İŞ MERKEZİ TANSAŞ ÜSTÜ NO:125/1

02324405305

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ÖDÜL ECZANESİ - GAZİEMİR

YEŞİL MAH. ABDULLAH ARDA MEYDANI NO:10

02322510185

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GÖKSU USLU ECZANESİ - GEDİZ

* (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )

YEŞİLBAĞLAR MAH. 289/48 SOK. NO:51/B-C

02322751111

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IRMAK ECZANESİ - GÜLTEPE

* (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

ZEYBEK MAH. 2388 SOK. NO:4/A

02324578080

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ÜNAL ECZANESİ - ÖZDERE

29 EKİM CAD.577/D ÖZDERE

02327987374

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MERVE ECZANESİ - GÜMÜŞPALA

* (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

SOĞUKKUYU MAH. 1847/26 SOK. NO:5/F(GERBAY SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)

02323636833

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GÜZELBAHÇE SAGLIK ECZANESİ - GÜZELBAHÇE

YALI MAH. MITHATPASA CAD.NO:126/B GÜZELBAHÇE/IZMIR

02322341713

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ÜÇKUYULAR ECZANESİ - HATAY

ÜÇKUYULAR MAH. MEHMETÇİK BULVARI NO:23/C

02322482031

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DALGIÇ ECZANESİ - İNCİRALTI

KORUTÜRK MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:285/1B

02322784070

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EGEMEN ECZANESİ - KARABAĞLAR

AYDIN MAH. 4284 SOK. NO:11/1B

02322530001

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SAADET ECZANESİ - KARABURUN

* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

İSKELE MH. KEPEZ CD. NO:19/A

5077069791

02327313397

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BAGCI ECZANESİ - KARŞIYAKA 1

TERSANE MAH. ŞEHİT ASIM AKSOY CAD.NO:50/A

ALAYBEY ÇARŞISI

02323675719

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TANSELİ ECZANESİ - KARŞIYAKA 2

BAHÇELİEVLER MAH. YAŞAR AKSOY SOK. NO:121/D

02323727574

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BAL ECZANESİ - KARŞIYAKA 3

YALI MAH. 6439 SOK. NO:62/B

02323308992

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ÖYKÜM ECZANESİ - KARŞIYAKA 4

DEDEBAŞI MAH. ORDU BULVARI NO:95/D

02329993536

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YENİ HASTANE YAZARLAR ECZANESİ - KEMALPAŞA

SEKİZ EYLÜL MH. KIROVASI KÜME EVLERİ NO:79/A

02328789199

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TANSU ECZANESİ - KINIK

TÜRKCEDİT MAH. ECZ. MUAMMER KAYA CAD. NO:1/E

02326872612

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ORHANLAR ECZANESİ - KİRAZ

CUMHURu0130YET MH.SABIT ARLI CAD. 46B

02325724366

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ANIL ECZANESİ - MENDERES

GAZİ PAŞA MH. 725 SK. NO:17/B

02327823033

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ACUN ECZANESİ - MENEMEN

UGUR MUMCU MAH.1249 SOKAK NO:9/B MENEMEN

MENEMEN DEVLET HAST. KARŞISI

02328328333

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ÇAĞIL ECZANESİ - MENEMEN 2

* (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

30 AĞUSTOS MAH. 4. CADDE B3 BLOK NO:29/B MENEMEN

02329999406

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PAKALIN ECZANESİ - MİTHATPAŞA

GÖZTEPE MH.MITHATPASA CAD. NO:759/B VALIKONAGI KONAK

02322445777

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BARAN ECZANESİ - MORDOĞAN

* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

FATIH CD.NO.2/B MORDOGAN

5394265839

05543476742

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YENİKALE ECZANESİ - NARLIDERE

ÇAMTEPE MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:193/B

02322391717

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DERMAN ECZANESİ - ÖDEMİŞ

SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

ÜÇ EYLÜL MAH. GENÇLİK CAD. NO:2/A

ödemiş ticaret odası binasının altı

02325993849

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EVIN ECZANESİ - ÖDEMİŞ

EMMİOĞLU MH.HÜRRIYET MEYD.35

İZMİR YOLU ÜZERİNDE TÜRK TELEKOM BİNA KARŞISI

02325431522

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PAÇACI ECZANESİ - PINARBAŞI

* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

GÜRPINAR MH.7056/1 SK. NO:29/A PINARBAŞI

02324790174

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NESRİN ECZANESİ - SARNIÇ

* (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

FATİH MAH. 1099 SOK. NO:70/B SARNIÇ

02322813808

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SILA ECZANESİ - SEFERİHİSAR

CAMİKEBİR MH. 52 SK. NO:1/A

02327434060

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SELÇUK ECZANESİ - SELÇUK

ATATÜRK MAH.CENGIZ TOPEL CD.12-A

2328926576

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CİNKAYA ECZANESİ - ŞİRİNYER

EFELER MH. FORBES SK. NO:66/A

02324875606

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TİRE YENİPARK ECZANESİ - TİRE

HÜRRİYET MAH ORHAN AKSAY CAD NO:10B/5

02325055454

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SIHHAT ECZANESİ - TORBALI

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

1071 SOK.NO:7/C

ZIRAATBANKASIARKASI

02328562299

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ÜMİT ECZANESİ - TORBALI

ERTUĞRUL MAH. TORBALI CAD. NO:44/1B

05058960735

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ZEYTİNALANI ECZANESİ - ZEYTİNALANI

* (22:00'DEN SONRA- URLA )

SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

ISMET INÖNÜ CAD.NO:4/2 ZEYTINALANI MAH.

02327664043

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GÜNEŞ ECZANESİ - URLA

YENİ MAHALLE MAH. ZAFER CAD. NO:38

02327541648

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SIĞACIK ECZANESİ - SIĞACIK

* (21:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )

SAAT 21:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

SIĞACIK MAH. AKKUM CAD. NO:9/C

02327432233

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UMUT ECZANESİ - ÇEŞMEALTI-İSKELE

* (23:00'DEN SONRA- URLA )

SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

DENİZLİ MAH. 113 SOK. NO:6/A

02327554279

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BESTE ECZANESİ - ÜÇYOL

501 SOK.NO:14/A ÜÇYOL KARABAGLAR-IZMIR

BAHÇELİEVLER SO YANI

2322613648

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YENICE ECZANESİ - YENİ FOÇA

* (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

ORUÇ REIS CAD. NO:218/1 YENIFOÇA

05340398404

2328147146

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YAZAL ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN

* (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)

SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

SAYFIYE MAH. KAZIM DIRIK CAD.NO:58/AYENI SAKRAN-ALIAGA/IZMIR

05322000488

02326287143

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SATIROGLU ECZANESİ - YENİŞEHİR

GAZILER CAD. NO:460 YENISEHIR KONAK

2324335654

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DÜNYA ECZANESİ - YEŞİLYURT

* (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

ESENLİK MAH. ORDU CAD. NO:102/C YEŞİLYURT

02322612044

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