İzmir'de bugün(25 Ocak Cumartesi) nöbetçi olan eczaneler aşağıda sıralandı. Hangi eczaneler 25 Ocak'ta nöbetçi olacak? İzmir merkez ve diğer ilçelerinde hangi eczaneler nerede, nasıl ulaşabilirsiniz? İzmir'de 25 Ocak Cumartesi günü nöbetçi olan eczaneler sırasıyla:

MELEK ECZANESİ - ALİAĞA

 KÜLTÜR MAH. ISTIKLAL CAD. NO:64/B ALIAGA/ IZMIR
 02326161058
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 ALSANCAK AKAY ECZANESİ - ALSANCAK

 KÜLTÜR MH. ALİ ÇETİNKAYA CD. NO:33/C
 ALSANCAK DEVL.HASTANESİ KARŞISI
 02324214648
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 AKTUĞ ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE

 İSMET KAPTAN MAH. FEVZİPAŞA BULVARI NO:151/B
 02324899969
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 KARAKAŞ ECZANESİ - ALTINDAĞ

 * (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SERINTEPE MAH. 4310 SOKAK NO:22/A
 02324496151
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 ÖZEPIK ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ

 * (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 OSMANGAZI MAH. 597 SOK. NO:34/A
 2323713756
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 ARTI ECZANESİ - AYRANCILAR

 INÖNÜ MAH. 129 SOKAK. NO:6/A
 02328548088
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 ERAY ECZANESİ - BALÇOVA

 TELEFERİK MH.ATA CD. NO:182/C
 BALÇOVA BELEDİYE YUKARISI ORHANGAZI ILKOKULU KARSISI 0232 259 23 45
 02329350958
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 KOÇAK ECZANESİ - BASIN SİTESİ

 POLAT CAD. NO:99/B
 YEŞİLYURT DEVLET HASTANESİ ZİYARETÇİ KAPISI KARŞISI
 02322442255
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 BAYINDIR PINAR ECZANESİ - BAYINDIR

 MITHATPASA MAH.HASTANE CAD.NO:16 BAYINDIR
 2325814404
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 KARADAĞ ECZANESİ - BAYRAKLI

 ÇAY MAH. 2108/1 SOK. NO:7/A
 Sancak Camii Arkası
 02323419490
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 MOLVALI ECZANESİ - BERGAMA

 MALTEPE MAH. KAYMAKAM KEMALBEY CAD. NO:29/B
 02326311057
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 AKTEPE ECZANESİ - BEYDAĞ

 * (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 CUMHURIYET MAH.ULUS MEYDANI NO:20/A BEYDAG
 05548989987-05324708919
 02325927649
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 HALİL ECZANESİ - BORNOVA 1

 KIZILAY MH. 491/1 SK. NO:1/1A
 MALAZGİRT İÖO ARKASI
 02323736074
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 TARIMCI ECZANESİ - BORNOVA 2

 KAZIMDIRIK MAH. ÜNIVERSITE CAD. NO:18/A
 EGE ÜNİVERSİTESİ ACİL SERVİS KARŞISI TEL:342 98 88
 2323420504
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 SEMA ECZANESİ - BORNOVA 3

 MANAVKUYU MAH. 250 SOK. NO:8/D
 02323434918
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 ERMAN ECZANESİ - BORNOVA 4

 * (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 DOĞANLAR MAH. 1497 SOK. NO:58/A
 02324797007
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 EĞİTİM ECZANESİ - BOZYAKA

 SAIM ÇIKRIKÇI CAD. NO:102/A BAHÇELIEVLER
 BOZYAKA EĞT HAST POL KARŞISI
 02322616150
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 POLATOĞLU ECZANESİ - BUCA 1

 ÖZMEN CAD. NO:120/B
 SEYFİ DEMİRSOY DEVLET HAST. KARŞISI
 02324876646
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 AKSU ECZANESİ - BUCA 2

 YENİGÜN MH. 222/14 SK. NO:3/A
 02322761770
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 KURTULUŞ ECZANESİ - ÇAMDİBİ

 FATİH CD. NO:3/A ÇAMDİBİ
 2.NOTER YANI-STADYUM METRO DURAĞI GELMEDEN
 02324651262
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 OKYANUS ECZANESİ - ÇANDARLI

 ÇANDARLI MH.BERGAMA CD. NO:1/C
 02326732026
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 RÜZGAR ECZANESİ - ÇEŞME

 SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ALAÇATI MH. ALAÇATI ATATÜRK CD. NO:23/A
 02327160828
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 ASLI ECZANESİ - ÇEŞME

 DALYAN MAH. 4218 SOK. NO:1/A
 05322532135
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 BEGÜM ECZANESİ - ÇİĞLİ

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 UĞUR MUMCU MH. 8968/1 SK. NO:1/A
 HARMANDALI KOÇTAŞIN ARKASI
 02328392233
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 ATADENIZ ECZANESİ - ÇİĞLİ

 MALTEPE MAH. 8104 SOKAK NO:16/A ÇIGLI
 2323624818
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 YENİ MERKEZ ECZANESİ - ÇİĞLİ

 ATAŞEHİR MAH. ESKİ HAVAALANI CAD. NO:39/C
 05451003500
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 YENI DERYA ECZANESİ - DİKİLİ

 SALIM BEY MAH.42/1 SOK.NO:9
 2326718475
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 AYŞIN ECZANESİ - ESKİ FOÇA

 ATATÜRK MAH. 99 SK. NO:28/75
 YENİ DEVLET HASTANESİ KARŞISI
 02328127071
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 ECZANE YENİ ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME

 * (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 GAZİ MH. ESKİİZMİR CD. NO:662/A ESKİİZMİR
 02322711099
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 ZAFERTEPE ECZANESİ - EŞREFPAŞA

 GÜNEŞLİ MH. 526 SK. NO:11/A
 02322615959
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 MEHTAP ECZANESİ - EVKA 1

 * (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 YEDİGÖLLER İŞ MERKEZİ TANSAŞ ÜSTÜ NO:125/1
 02324405305
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 ÖDÜL ECZANESİ - GAZİEMİR

 YEŞİL MAH. ABDULLAH ARDA MEYDANI NO:10
 02322510185
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 GÖKSU USLU ECZANESİ - GEDİZ

 * (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )

 YEŞİLBAĞLAR MAH. 289/48 SOK. NO:51/B-C
 02322751111
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 IRMAK ECZANESİ - GÜLTEPE

 * (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ZEYBEK MAH. 2388 SOK. NO:4/A
 02324578080
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 ÜNAL ECZANESİ - ÖZDERE

 29 EKİM CAD.577/D ÖZDERE
 02327987374
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 MERVE ECZANESİ - GÜMÜŞPALA

 * (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SOĞUKKUYU MAH. 1847/26 SOK. NO:5/F(GERBAY SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
 02323636833
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 GÜZELBAHÇE SAGLIK ECZANESİ - GÜZELBAHÇE

 YALI MAH. MITHATPASA CAD.NO:126/B GÜZELBAHÇE/IZMIR
 02322341713
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 ÜÇKUYULAR ECZANESİ - HATAY

 ÜÇKUYULAR MAH. MEHMETÇİK BULVARI NO:23/C
 02322482031
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 DALGIÇ ECZANESİ - İNCİRALTI

 KORUTÜRK MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:285/1B
 02322784070
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 EGEMEN ECZANESİ - KARABAĞLAR

 AYDIN MAH. 4284 SOK. NO:11/1B
 02322530001
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 SAADET ECZANESİ - KARABURUN

 * (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

 İSKELE MH. KEPEZ CD. NO:19/A
 5077069791
 02327313397
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 BAGCI ECZANESİ - KARŞIYAKA 1

 TERSANE MAH. ŞEHİT ASIM AKSOY CAD.NO:50/A
 ALAYBEY ÇARŞISI
 02323675719
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 TANSELİ ECZANESİ - KARŞIYAKA 2

 BAHÇELİEVLER MAH. YAŞAR AKSOY SOK. NO:121/D
 02323727574
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 BAL ECZANESİ - KARŞIYAKA 3

 YALI MAH. 6439 SOK. NO:62/B
 02323308992
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 ÖYKÜM ECZANESİ - KARŞIYAKA 4

 DEDEBAŞI MAH. ORDU BULVARI NO:95/D
 02329993536
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 YENİ HASTANE YAZARLAR ECZANESİ - KEMALPAŞA

 SEKİZ EYLÜL MH. KIROVASI KÜME EVLERİ NO:79/A
 02328789199
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 TANSU ECZANESİ - KINIK

 TÜRKCEDİT MAH. ECZ. MUAMMER KAYA CAD. NO:1/E
 02326872612
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 ORHANLAR ECZANESİ - KİRAZ

 CUMHURu0130YET MH.SABIT ARLI CAD. 46B
 02325724366
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 ANIL ECZANESİ - MENDERES

 GAZİ PAŞA MH. 725 SK. NO:17/B
 02327823033
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 ACUN ECZANESİ - MENEMEN

 UGUR MUMCU MAH.1249 SOKAK NO:9/B MENEMEN
 MENEMEN DEVLET HAST. KARŞISI
 02328328333
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 ÇAĞIL ECZANESİ - MENEMEN 2

 * (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 30 AĞUSTOS MAH. 4. CADDE B3 BLOK NO:29/B MENEMEN
 02329999406
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 PAKALIN ECZANESİ - MİTHATPAŞA

 GÖZTEPE MH.MITHATPASA CAD. NO:759/B VALIKONAGI KONAK
 02322445777
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 BARAN ECZANESİ - MORDOĞAN

 * (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

 FATIH CD.NO.2/B MORDOGAN
 5394265839
 05543476742
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 YENİKALE ECZANESİ - NARLIDERE

 ÇAMTEPE MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:193/B
 02322391717
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 DERMAN ECZANESİ - ÖDEMİŞ

 SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ÜÇ EYLÜL MAH. GENÇLİK CAD. NO:2/A
 ödemiş ticaret odası binasının altı
 02325993849
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 EVIN ECZANESİ - ÖDEMİŞ

 EMMİOĞLU MH.HÜRRIYET MEYD.35
 İZMİR YOLU ÜZERİNDE TÜRK TELEKOM BİNA KARŞISI
 02325431522
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 PAÇACI ECZANESİ - PINARBAŞI

 * (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 GÜRPINAR MH.7056/1 SK. NO:29/A PINARBAŞI
 02324790174
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 NESRİN ECZANESİ - SARNIÇ

 * (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)

Narlıdere, İklim Eylem Planını vatandaşlarla birlikte şekillendiriyor Narlıdere, İklim Eylem Planını vatandaşlarla birlikte şekillendiriyor

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 FATİH MAH. 1099 SOK. NO:70/B SARNIÇ
 02322813808
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 SILA ECZANESİ - SEFERİHİSAR

 CAMİKEBİR MH. 52 SK. NO:1/A
 02327434060
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 SELÇUK ECZANESİ - SELÇUK

 ATATÜRK MAH.CENGIZ TOPEL CD.12-A
 2328926576
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 CİNKAYA ECZANESİ - ŞİRİNYER

 EFELER MH. FORBES SK. NO:66/A
 02324875606
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 TİRE YENİPARK ECZANESİ - TİRE

 HÜRRİYET MAH ORHAN AKSAY CAD NO:10B/5
 02325055454
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 SIHHAT ECZANESİ - TORBALI

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 1071 SOK.NO:7/C
 ZIRAATBANKASIARKASI
 02328562299
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 ÜMİT ECZANESİ - TORBALI

 ERTUĞRUL MAH. TORBALI CAD. NO:44/1B
 05058960735
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 ZEYTİNALANI ECZANESİ - ZEYTİNALANI

 * (22:00'DEN SONRA- URLA )

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ISMET INÖNÜ CAD.NO:4/2 ZEYTINALANI MAH.
 02327664043
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 GÜNEŞ ECZANESİ - URLA

 YENİ MAHALLE MAH. ZAFER CAD. NO:38
 02327541648
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 SIĞACIK ECZANESİ - SIĞACIK

 * (21:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )

 SAAT 21:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SIĞACIK MAH. AKKUM CAD. NO:9/C
 02327432233
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 UMUT ECZANESİ - ÇEŞMEALTI-İSKELE

 * (23:00'DEN SONRA- URLA )

 SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 DENİZLİ MAH. 113 SOK. NO:6/A
 02327554279
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 BESTE ECZANESİ - ÜÇYOL

 501 SOK.NO:14/A ÜÇYOL KARABAGLAR-IZMIR
 BAHÇELİEVLER SO YANI
 2322613648
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 YENICE ECZANESİ - YENİ FOÇA

 * (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ORUÇ REIS CAD. NO:218/1 YENIFOÇA
 05340398404
 2328147146
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 YAZAL ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN

 * (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SAYFIYE MAH. KAZIM DIRIK CAD.NO:58/AYENI SAKRAN-ALIAGA/IZMIR
 05322000488
 02326287143
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 SATIROGLU ECZANESİ - YENİŞEHİR

 GAZILER CAD. NO:460 YENISEHIR KONAK
 2324335654
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 DÜNYA ECZANESİ - YEŞİLYURT

 * (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ESENLİK MAH. ORDU CAD. NO:102/C YEŞİLYURT
 02322612044
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Kaynak: HABER MERKEZİ