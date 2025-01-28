İzmir'de bugün(25 Ocak Cumartesi) nöbetçi olan eczaneler aşağıda sıralandı. Hangi eczaneler 25 Ocak'ta nöbetçi olacak? İzmir merkez ve diğer ilçelerinde hangi eczaneler nerede, nasıl ulaşabilirsiniz? İzmir'de 25 Ocak Cumartesi günü nöbetçi olan eczaneler sırasıyla:
MELEK ECZANESİ - ALİAĞA
KÜLTÜR MAH. ISTIKLAL CAD. NO:64/B ALIAGA/ IZMIR
02326161058
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
ALSANCAK AKAY ECZANESİ - ALSANCAK
KÜLTÜR MH. ALİ ÇETİNKAYA CD. NO:33/C
ALSANCAK DEVL.HASTANESİ KARŞISI
02324214648
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
AKTUĞ ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE
İSMET KAPTAN MAH. FEVZİPAŞA BULVARI NO:151/B
02324899969
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
KARAKAŞ ECZANESİ - ALTINDAĞ
* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
SERINTEPE MAH. 4310 SOKAK NO:22/A
02324496151
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
ÖZEPIK ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ
* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
OSMANGAZI MAH. 597 SOK. NO:34/A
2323713756
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
ARTI ECZANESİ - AYRANCILAR
INÖNÜ MAH. 129 SOKAK. NO:6/A
02328548088
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
ERAY ECZANESİ - BALÇOVA
TELEFERİK MH.ATA CD. NO:182/C
BALÇOVA BELEDİYE YUKARISI ORHANGAZI ILKOKULU KARSISI 0232 259 23 45
02329350958
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
KOÇAK ECZANESİ - BASIN SİTESİ
POLAT CAD. NO:99/B
YEŞİLYURT DEVLET HASTANESİ ZİYARETÇİ KAPISI KARŞISI
02322442255
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
BAYINDIR PINAR ECZANESİ - BAYINDIR
MITHATPASA MAH.HASTANE CAD.NO:16 BAYINDIR
2325814404
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
KARADAĞ ECZANESİ - BAYRAKLI
ÇAY MAH. 2108/1 SOK. NO:7/A
Sancak Camii Arkası
02323419490
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
MOLVALI ECZANESİ - BERGAMA
MALTEPE MAH. KAYMAKAM KEMALBEY CAD. NO:29/B
02326311057
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
AKTEPE ECZANESİ - BEYDAĞ
* (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
CUMHURIYET MAH.ULUS MEYDANI NO:20/A BEYDAG
05548989987-05324708919
02325927649
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
HALİL ECZANESİ - BORNOVA 1
KIZILAY MH. 491/1 SK. NO:1/1A
MALAZGİRT İÖO ARKASI
02323736074
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
TARIMCI ECZANESİ - BORNOVA 2
KAZIMDIRIK MAH. ÜNIVERSITE CAD. NO:18/A
EGE ÜNİVERSİTESİ ACİL SERVİS KARŞISI TEL:342 98 88
2323420504
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
SEMA ECZANESİ - BORNOVA 3
MANAVKUYU MAH. 250 SOK. NO:8/D
02323434918
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
ERMAN ECZANESİ - BORNOVA 4
* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
DOĞANLAR MAH. 1497 SOK. NO:58/A
02324797007
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
EĞİTİM ECZANESİ - BOZYAKA
SAIM ÇIKRIKÇI CAD. NO:102/A BAHÇELIEVLER
BOZYAKA EĞT HAST POL KARŞISI
02322616150
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
POLATOĞLU ECZANESİ - BUCA 1
ÖZMEN CAD. NO:120/B
SEYFİ DEMİRSOY DEVLET HAST. KARŞISI
02324876646
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
AKSU ECZANESİ - BUCA 2
YENİGÜN MH. 222/14 SK. NO:3/A
02322761770
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
KURTULUŞ ECZANESİ - ÇAMDİBİ
FATİH CD. NO:3/A ÇAMDİBİ
2.NOTER YANI-STADYUM METRO DURAĞI GELMEDEN
02324651262
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
OKYANUS ECZANESİ - ÇANDARLI
ÇANDARLI MH.BERGAMA CD. NO:1/C
02326732026
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
RÜZGAR ECZANESİ - ÇEŞME
SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
ALAÇATI MH. ALAÇATI ATATÜRK CD. NO:23/A
02327160828
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
ASLI ECZANESİ - ÇEŞME
DALYAN MAH. 4218 SOK. NO:1/A
05322532135
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
BEGÜM ECZANESİ - ÇİĞLİ
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
UĞUR MUMCU MH. 8968/1 SK. NO:1/A
HARMANDALI KOÇTAŞIN ARKASI
02328392233
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
ATADENIZ ECZANESİ - ÇİĞLİ
MALTEPE MAH. 8104 SOKAK NO:16/A ÇIGLI
2323624818
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
YENİ MERKEZ ECZANESİ - ÇİĞLİ
ATAŞEHİR MAH. ESKİ HAVAALANI CAD. NO:39/C
05451003500
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
YENI DERYA ECZANESİ - DİKİLİ
SALIM BEY MAH.42/1 SOK.NO:9
2326718475
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
AYŞIN ECZANESİ - ESKİ FOÇA
ATATÜRK MAH. 99 SK. NO:28/75
YENİ DEVLET HASTANESİ KARŞISI
02328127071
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
ECZANE YENİ ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME
* (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
GAZİ MH. ESKİİZMİR CD. NO:662/A ESKİİZMİR
02322711099
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
ZAFERTEPE ECZANESİ - EŞREFPAŞA
GÜNEŞLİ MH. 526 SK. NO:11/A
02322615959
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
MEHTAP ECZANESİ - EVKA 1
* (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
YEDİGÖLLER İŞ MERKEZİ TANSAŞ ÜSTÜ NO:125/1
02324405305
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
ÖDÜL ECZANESİ - GAZİEMİR
YEŞİL MAH. ABDULLAH ARDA MEYDANI NO:10
02322510185
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
GÖKSU USLU ECZANESİ - GEDİZ
* (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )
YEŞİLBAĞLAR MAH. 289/48 SOK. NO:51/B-C
02322751111
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
IRMAK ECZANESİ - GÜLTEPE
* (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ZEYBEK MAH. 2388 SOK. NO:4/A
02324578080
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
ÜNAL ECZANESİ - ÖZDERE
29 EKİM CAD.577/D ÖZDERE
02327987374
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
MERVE ECZANESİ - GÜMÜŞPALA
* (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
SOĞUKKUYU MAH. 1847/26 SOK. NO:5/F(GERBAY SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
02323636833
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
GÜZELBAHÇE SAGLIK ECZANESİ - GÜZELBAHÇE
YALI MAH. MITHATPASA CAD.NO:126/B GÜZELBAHÇE/IZMIR
02322341713
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
ÜÇKUYULAR ECZANESİ - HATAY
ÜÇKUYULAR MAH. MEHMETÇİK BULVARI NO:23/C
02322482031
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
DALGIÇ ECZANESİ - İNCİRALTI
KORUTÜRK MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:285/1B
02322784070
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
EGEMEN ECZANESİ - KARABAĞLAR
AYDIN MAH. 4284 SOK. NO:11/1B
02322530001
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
SAADET ECZANESİ - KARABURUN
* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR
İSKELE MH. KEPEZ CD. NO:19/A
5077069791
02327313397
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
BAGCI ECZANESİ - KARŞIYAKA 1
TERSANE MAH. ŞEHİT ASIM AKSOY CAD.NO:50/A
ALAYBEY ÇARŞISI
02323675719
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
TANSELİ ECZANESİ - KARŞIYAKA 2
BAHÇELİEVLER MAH. YAŞAR AKSOY SOK. NO:121/D
02323727574
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
BAL ECZANESİ - KARŞIYAKA 3
YALI MAH. 6439 SOK. NO:62/B
02323308992
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
ÖYKÜM ECZANESİ - KARŞIYAKA 4
DEDEBAŞI MAH. ORDU BULVARI NO:95/D
02329993536
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
YENİ HASTANE YAZARLAR ECZANESİ - KEMALPAŞA
SEKİZ EYLÜL MH. KIROVASI KÜME EVLERİ NO:79/A
02328789199
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
TANSU ECZANESİ - KINIK
TÜRKCEDİT MAH. ECZ. MUAMMER KAYA CAD. NO:1/E
02326872612
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
ORHANLAR ECZANESİ - KİRAZ
CUMHURu0130YET MH.SABIT ARLI CAD. 46B
02325724366
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
ANIL ECZANESİ - MENDERES
GAZİ PAŞA MH. 725 SK. NO:17/B
02327823033
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
ACUN ECZANESİ - MENEMEN
UGUR MUMCU MAH.1249 SOKAK NO:9/B MENEMEN
MENEMEN DEVLET HAST. KARŞISI
02328328333
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
ÇAĞIL ECZANESİ - MENEMEN 2
* (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
30 AĞUSTOS MAH. 4. CADDE B3 BLOK NO:29/B MENEMEN
02329999406
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
PAKALIN ECZANESİ - MİTHATPAŞA
GÖZTEPE MH.MITHATPASA CAD. NO:759/B VALIKONAGI KONAK
02322445777
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
BARAN ECZANESİ - MORDOĞAN
* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR
FATIH CD.NO.2/B MORDOGAN
5394265839
05543476742
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
YENİKALE ECZANESİ - NARLIDERE
ÇAMTEPE MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:193/B
02322391717
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
DERMAN ECZANESİ - ÖDEMİŞ
SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
ÜÇ EYLÜL MAH. GENÇLİK CAD. NO:2/A
ödemiş ticaret odası binasının altı
02325993849
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
EVIN ECZANESİ - ÖDEMİŞ
EMMİOĞLU MH.HÜRRIYET MEYD.35
İZMİR YOLU ÜZERİNDE TÜRK TELEKOM BİNA KARŞISI
02325431522
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
PAÇACI ECZANESİ - PINARBAŞI
* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
GÜRPINAR MH.7056/1 SK. NO:29/A PINARBAŞI
02324790174
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
NESRİN ECZANESİ - SARNIÇ
* (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
FATİH MAH. 1099 SOK. NO:70/B SARNIÇ
02322813808
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
SILA ECZANESİ - SEFERİHİSAR
CAMİKEBİR MH. 52 SK. NO:1/A
02327434060
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
SELÇUK ECZANESİ - SELÇUK
ATATÜRK MAH.CENGIZ TOPEL CD.12-A
2328926576
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
CİNKAYA ECZANESİ - ŞİRİNYER
EFELER MH. FORBES SK. NO:66/A
02324875606
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
TİRE YENİPARK ECZANESİ - TİRE
HÜRRİYET MAH ORHAN AKSAY CAD NO:10B/5
02325055454
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
SIHHAT ECZANESİ - TORBALI
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
1071 SOK.NO:7/C
ZIRAATBANKASIARKASI
02328562299
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
ÜMİT ECZANESİ - TORBALI
ERTUĞRUL MAH. TORBALI CAD. NO:44/1B
05058960735
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
ZEYTİNALANI ECZANESİ - ZEYTİNALANI
* (22:00'DEN SONRA- URLA )
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
ISMET INÖNÜ CAD.NO:4/2 ZEYTINALANI MAH.
02327664043
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
GÜNEŞ ECZANESİ - URLA
YENİ MAHALLE MAH. ZAFER CAD. NO:38
02327541648
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
SIĞACIK ECZANESİ - SIĞACIK
* (21:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )
SAAT 21:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
SIĞACIK MAH. AKKUM CAD. NO:9/C
02327432233
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
UMUT ECZANESİ - ÇEŞMEALTI-İSKELE
* (23:00'DEN SONRA- URLA )
SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
DENİZLİ MAH. 113 SOK. NO:6/A
02327554279
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
BESTE ECZANESİ - ÜÇYOL
501 SOK.NO:14/A ÜÇYOL KARABAGLAR-IZMIR
BAHÇELİEVLER SO YANI
2322613648
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
YENICE ECZANESİ - YENİ FOÇA
* (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ORUÇ REIS CAD. NO:218/1 YENIFOÇA
05340398404
2328147146
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
YAZAL ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN
* (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
SAYFIYE MAH. KAZIM DIRIK CAD.NO:58/AYENI SAKRAN-ALIAGA/IZMIR
05322000488
02326287143
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
SATIROGLU ECZANESİ - YENİŞEHİR
GAZILER CAD. NO:460 YENISEHIR KONAK
2324335654
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
DÜNYA ECZANESİ - YEŞİLYURT
* (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ESENLİK MAH. ORDU CAD. NO:102/C YEŞİLYURT
02322612044
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...