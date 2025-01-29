İzmir'de bugün(29 Ocak Çarşamba) nöbetçi olan eczaneler aşağıda sıralandı. Hangi eczaneler 29 Ocak'ta nöbetçi olacak? İzmir merkez ve diğer ilçelerinde hangi eczaneler nerede, nasıl ulaşabilirsiniz? İzmir'de 29 Ocak Çarşamba günü nöbetçi olan eczaneler sırasıyla:

ÇIGDEM ECZANESİ - ALİAĞA

KAZIM DIRIK MAH. CUMHURIYET CAD. NO:3/B

2326164243

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GÖÇEN ECZANESİ - ALSANCAK

KÜLTÜR MAH.1420 SOKAK NO:96/B ALSANCAK KONAK

2324630620

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AŞIKOĞLU ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE

ISMETKAPTAN MAH.GAZI BULVARI NO:102/A KONAK

02324837963

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ECZANE EVREN ECZANESİ - ALTINDAĞ

* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

SERİNTEPE MH. 4321 SK. NO:2/C

02324691762

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YENİ GÜNDOĞDU ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ

* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

INÖNÜ MAH. 784 SOKAK NO:14/A BORNOVA

02323423570

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BİZİM ECZANESİ - AYRANCILAR

AYRANCILAR MAH. 83 SOK. NO:18/B

02328548448

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YENI ÖYKÜ ECZANESİ - BALÇOVA

MITHATPASA CAD. NO:27

ESKİ KARAKOL KARŞISI

2322787506

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KÖKER ECZANESİ - BASIN SİTESİ

BASINSİTESİ MAH. POLAT CAD. NO:88/B

02322327367

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BÜYÜK BAYINDIR ECZANESİ - BAYINDIR

SADIKPASA MAH. ATATÜRK CAD. 104/A

SAĞLIK OCAĞI YANI

2325817516

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KOÇER ECZANESİ - BAYRAKLI

ANADOLU CAD. NO:99/3-C BAYRAKLI

BAYRAKLI BELEDYESİ YANI - BAYRAKLI METRO İST KARŞISI

02323458955

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ÖZGE ECZANESİ - BERGAMA

MALTEPE MAH. BÖBLINGEN CAD. NO:62/A

2326327227

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GÖNEN ECZANESİ - BEYDAĞ

* (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

ATATÜRK MAH. NAZILLI CAD. NO:18

02325926868

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AYLİN ECZANESİ - BORNOVA 1

ERGENE MAH. 454 SOK. NO:10/B

02323395008

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BORNOVA EGE ECZANESİ - BORNOVA 2

KAZIMDIRIK MAH. ÜNIVERSITE CAD. NO:32/B

Ege Üniversitesi Hastanesi Acil Servis karşısı

02323435516

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YENI ISIL ECZANESİ - BORNOVA 3

MANSUROGLU MAH. 266 SOKAK NO:10/C BAYRAKLI

ÖZKANLAR 19 NOLU SAĞLIK BİRİMİ KARŞISI

02323472517

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SÖZERİ ECZANESİ - BORNOVA 4

* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

MEVLANA MAH. 1754 SOK. NO:38

02325028612

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SÜER ECZANESİ - BOZYAKA

SARIYER MH. COŞKUNKALE SK. NO:128/A

02322372075

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NEVIN ECZANESİ - BUCA 1

BASARI CAD. YAYLACIK MAH. NO:69/B

2324407211

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HAYAT ECZANESİ - BUCA 2

ATATÜRK MAH. 206/13 SOK. NO:7

BUCA DOĞUM EVİ HAST. KARŞISI

02324535453

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TAYFUN ECZANESİ - ÇAMDİBİ

5373 SOK.NO:44/A RAFETPASA MAH.

ATATÜRK PARKI YANI - HALI SAHANIN ÇAPRAZI

02324621446

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ORAN ECZANESİ - ÇANDARLI

ISLAM MAH. HÜRRIYET MEYDANI NO:22/2 ÇANDARLI-IZMIR

2326731088

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MARİNA ECZANESİ - ÇEŞME

SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

MUSALLA MAH. 1016 SOK. NO:49/A

02327128392

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ALAÇATI ECZANESİ - ÇEŞME

ALAÇATI MAH. 11003 SOK. NO:4/A

02327167778

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DURU SU ECZANESİ - ÇİĞLİ

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

UĞUR MUMCU MAH. 8968 SOK. NO:11/A

HARMANDALI KOÇTAŞIN ARKASI

02328390004

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DEMİR ECZANESİ - ÇİĞLİ

ATAŞEHİR MAH. 8229/1 SOK. NO:11/A(KENT ACIBADEM HASTANE KARŞISI )

02323860607

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ZEYNEP EMRE ECZANESİ - ÇİĞLİ

YENİ MAHALLE MAH. 8200/4 SOK. NO:1/J

PARK YAŞAM ATAŞEHİR SİTESİ HASTANE TARAFI

05456279742

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ÇAVDAR ECZANESİ - DİKİLİ

SALİM BEY MH. ATATÜRK CD. NO:14/E

02326714114

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BEGÜM ECZANESİ - ESKİ FOÇA

ATATÜRK MAH. 115 SOK. NO:32

02328126035

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SABIR ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME

* (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

UMUT MAH.ESKIIZMIR CAD.NO.644/A KARABAGLAR-IZMIR

UMUT SAĞLIK OCAĞI GİRİŞİ

2322713550

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AYDA ECZANESİ - EŞREFPAŞA

GÜNEŞLİ MH. 526 SK. NO:18/C

02324640404

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BUCA SUDE ECZANESİ - EVKA 1

* (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

UFUK MAH. 1003 SOK. NO:19

02324489945

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ÜLKER ECZANESİ - GAZİEMİR

GAZİ MAH. ÖNDER CAD. NO:23/D

02322517270

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ÜMRAN ECZANESİ - GEDİZ

* (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )

GÖKSU MH. GAZATECİ YAZAR İSMAİL SİVRİ BULV. NO:356/A

GEDİZ İŞ BANKASI VE OPET KARŞISI

02322758600

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FERAHLI ECZANESİ - GÜLTEPE

* (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

3480 SK. 128/1-A FERAHLI LEVENT SON DURAK

02324332764

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REY ECZANESİ - GÜMÜŞPALA

* (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

ONUR MH. 7371/2 SK. NO:26/A GÜMÜŞPALA/İZMİR

BAYRAKLI TÜNELLERİ ONUR MAH. ÇIKIŞI 16. NO LU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI

02323636464

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RİTİM ECZANESİ - GÜZELBAHÇE

KAHRAMANDERE MAH. ATA CAD. NO:52/C GÜZELBAHÇE

02322033742

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BERİL SAĞLIK ECZANESİ - HATAY

POLİGON MAH. İNÖNÜ CAD. NO:707/B

02322461879

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GAYE ECZANESİ - İNCİRALTI

KORUTÜRK MAH. SIMSEK SOK. NO:68 B-C

2322776133

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YENI MERT ECZANESİ - KARABAĞLAR

Yunus Emre Mah. 4156 SOK. NO:33/A

CUMHURİYET LİSESİ SOKAĞI

02322379542

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YENI KARABURUN ECZANESİ - KARABURUN

* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

MERKEZ MAH.NO:1 KARABURUN

02327312403

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ALİ ECZANESİ - KARŞIYAKA 1

1713 SOKAK NO:56 KARSIYAKA/IZMIR

KARŞIYAKA DEVLET TİYATROSU KARŞISI

02323647059

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KARSIYAKA ILKE ECZANESİ - KARŞIYAKA 2

BAHRİYE ÜÇOK MH. LATİF HN. SK. NO:19/A KARSIYAKA/IZMIR

KARŞIYAKA DOLMUŞ SON DURAKLARI-FORS AVM YANI

02323696730

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GÜNEŞ ECZANESİ - KARŞIYAKA 3

BOSTANLI MH. 1735 SK. NO:177/A

2 NOLU BOSTANLI SAĞLIK OCAĞI YANI

02323369944

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FATOŞ ECZANESİ - KARŞIYAKA 4

DEMİRKÖPRÜ MAH. 6182 SOK. NO:2/A

DEMİRKÖPRÜ İZBAN DURAGI KARŞIŞI

02323361155

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KEMALPASA TUNA ECZANESİ - KEMALPAŞA

MEHMET AKIF ERSOY MAH. ISMET INÖNÜ CAD. NO:81/B

2328782788

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YAZGAN ECZANESİ - KINIK

FATIH MAH. M.AKIF ERSOY CAD. NO:29/A KINIK-IZMIR

02326880607

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ÖZYILMAZ ECZANESİ - KİRAZ

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02325723549

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ATA ECZANESİ - MENDERES

KEMALPAŞA MAH. 102 SOK. NO:8/A

02322616165

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MENEMEN DILEK ECZANESİ - MENEMEN

UGUR MUMCU MAH. 1347 SOK. NO:17/6

2328326962

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NESRIN ECZANESİ - MENEMEN 2

* (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

ULUKENT 30 AGUSTOS MAH. 7122 SOKAK NO:7/A-H MENEMEN

02328381180

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KIVILCIM ECZANESİ - MİTHATPAŞA

MITHATPASA CAD.1155/A ÜÇKUYULAR

HAVA HAST KARŞISI

2322478348

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MORDOGAN EGE ECZANESİ - MORDOĞAN

* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

MORDOĞAN MH. FATİH CD. NO:10

05077073220

02327375520

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BAYRAM ECZANESİ - NARLIDERE

ÇAMTEPE MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:241/A

02322394939

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GÖKTÜRK ECZANESİ - ÖDEMİŞ

SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

BENGİSU MAH. GAZİ CAD. NO:55

02325446441

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INCI ECZANESİ - ÖDEMİŞ

BENGISU MH. LOZAN MEYD.3

2325431526

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KARADENİZ ECZANESİ - PINARBAŞI

* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

GÜRPINAR MAH. 7058 SOK. NO:14A PINARBAŞI

02324786606

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ÖZGÜR ECZANESİ - SARNIÇ

* (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

ATATÜRK MH. 1045/1 SK. NO:5/1A

02322811839

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HİSAR ECZANESİ - SEFERİHİSAR

TURABİYE MAH. BEYLER CAD. NO:8/A

DEVLET HASTANESİ YANI(05302500041)

05302500041

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ÇUKUROVA ECZANESİ - SELÇUK

ATATÜRK MAH. KIZILAY CAD. NO:24

2328928115

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EKİN ECZANESİ - ŞİRİNYER

İNKILAP MH. 506 SK. NO:6/A

BUCA TIP MERKEZİ YANI

02324875887

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AŞIK ECZANESİ - TİRE

HÜRRİYET MH. SÜLEYMAN ŞAH CD. NO:22/B

şehit albay öğrenci yurdu çaprazı,tirepark avm nin 3 sokak altı

02325051055

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ELİF ECZANESİ - TORBALI

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

ERTUGRUL MAH.TORBALI CAD.NO:10/B

02328566260

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SELİN ECZANESİ - TORBALI

ALPKENT MAH. NACİ TUNCEL CAD. NO:59/A(İZSU YANI İZMİRGAZ KARŞISI)

YENİ PAZAR PAZARIN OLDUĞU CADDE, İZSUNUN YANI

02325028361

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HAYATİ BEY ECZANESİ - ZEYTİNALANI

* (22:00'DEN SONRA- URLA )

SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK MAH. İSMET İNÖNÜ BULV. NO:13/A

02327663005

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TUNA ECZANESİ - URLA

YENIMAHALLE ZAFER CAD. 36

2327541047

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ADA ECZANESİ - GÜMÜLDÜR - ÜRKMEZ

BENGİLER MAH. 6202 SOK. NO:9/A

05057420060

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SIĞACIK ATA ECZANESİ - SIĞACIK

* (21:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )

SAAT 21:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

SIĞACIK MAH. AKKUM CAD. NO:9/E

02327433500

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URLA ÖZLEM ECZANESİ - ÇEŞMEALTI-İSKELE

* (23:00'DEN SONRA- URLA )

SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

İSKELE MAH. 2124 SOK. NO:1/A

02327523636

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YENI YESIM ECZANESİ - ÜÇYOL

KILIÇREİS MH. ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU CD NO:47

02322507985

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YAGMUR ECZANESİ - YENİ FOÇA

* (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

ATATÜRK MAH. IZMIR CAD. NO:87/D

2328148615

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YENİ ŞAKRAN ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN

* (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)

SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

SAYFIYE MAH. N.KEMAL CAD. NO:79/B

5323340779

02326288828

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ÇARE ECZANESİ - YENİŞEHİR

GÜNEY MH. GAZİLER CD. NO:406/A

EŞREFPAŞA HASTANESİ KARŞISI

02324696419

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MURAT ECZANESİ - YEŞİLYURT

* (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

REİS MAH. 9097 SOK. NO:18/A YEŞİLYURT

02322511061

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