İzmir'de bugün(29 Ocak Çarşamba) nöbetçi olan eczaneler aşağıda sıralandı. Hangi eczaneler 29 Ocak'ta nöbetçi olacak? İzmir merkez ve diğer ilçelerinde hangi eczaneler nerede, nasıl ulaşabilirsiniz? İzmir'de 29 Ocak Çarşamba günü nöbetçi olan eczaneler sırasıyla:

ÇIGDEM ECZANESİ - ALİAĞA

 KAZIM DIRIK MAH. CUMHURIYET CAD. NO:3/B
 2326164243
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 GÖÇEN ECZANESİ - ALSANCAK

 KÜLTÜR MAH.1420 SOKAK NO:96/B ALSANCAK KONAK
 2324630620
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 AŞIKOĞLU ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE

 ISMETKAPTAN MAH.GAZI BULVARI NO:102/A KONAK
 02324837963
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 ECZANE EVREN ECZANESİ - ALTINDAĞ

 * (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SERİNTEPE MH. 4321 SK. NO:2/C
 02324691762
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 YENİ GÜNDOĞDU ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ

 * (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 INÖNÜ MAH. 784 SOKAK NO:14/A BORNOVA
 02323423570
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 BİZİM ECZANESİ - AYRANCILAR

 AYRANCILAR MAH. 83 SOK. NO:18/B
 02328548448
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 YENI ÖYKÜ ECZANESİ - BALÇOVA

 MITHATPASA CAD. NO:27
 ESKİ KARAKOL KARŞISI
 2322787506
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 KÖKER ECZANESİ - BASIN SİTESİ

 BASINSİTESİ MAH. POLAT CAD. NO:88/B
 02322327367
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 BÜYÜK BAYINDIR ECZANESİ - BAYINDIR

 SADIKPASA MAH. ATATÜRK CAD. 104/A
 SAĞLIK OCAĞI YANI
 2325817516
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 KOÇER ECZANESİ - BAYRAKLI

 ANADOLU CAD. NO:99/3-C BAYRAKLI
 BAYRAKLI BELEDYESİ YANI - BAYRAKLI METRO İST KARŞISI
 02323458955
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 ÖZGE ECZANESİ - BERGAMA

 MALTEPE MAH. BÖBLINGEN CAD. NO:62/A
 2326327227
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 GÖNEN ECZANESİ - BEYDAĞ

 * (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 ATATÜRK MAH. NAZILLI CAD. NO:18
 02325926868
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 AYLİN ECZANESİ - BORNOVA 1

 ERGENE MAH. 454 SOK. NO:10/B
 02323395008
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 BORNOVA EGE ECZANESİ - BORNOVA 2

 KAZIMDIRIK MAH. ÜNIVERSITE CAD. NO:32/B
 Ege Üniversitesi Hastanesi Acil Servis karşısı
 02323435516
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 YENI ISIL ECZANESİ - BORNOVA 3

 MANSUROGLU MAH. 266 SOKAK NO:10/C BAYRAKLI
 ÖZKANLAR 19 NOLU SAĞLIK BİRİMİ KARŞISI
 02323472517
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 SÖZERİ ECZANESİ - BORNOVA 4

 * (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MEVLANA MAH. 1754 SOK. NO:38
 02325028612
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 SÜER ECZANESİ - BOZYAKA

 SARIYER MH. COŞKUNKALE SK. NO:128/A
 02322372075
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 NEVIN ECZANESİ - BUCA 1

 BASARI CAD. YAYLACIK MAH. NO:69/B
 2324407211
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 HAYAT ECZANESİ - BUCA 2

 ATATÜRK MAH. 206/13 SOK. NO:7
 BUCA DOĞUM EVİ HAST. KARŞISI
 02324535453
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 TAYFUN ECZANESİ - ÇAMDİBİ

 5373 SOK.NO:44/A RAFETPASA MAH.
 ATATÜRK PARKI YANI - HALI SAHANIN ÇAPRAZI
 02324621446
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 ORAN ECZANESİ - ÇANDARLI

 ISLAM MAH. HÜRRIYET MEYDANI NO:22/2 ÇANDARLI-IZMIR
 2326731088
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 MARİNA ECZANESİ - ÇEŞME

 SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MUSALLA MAH. 1016 SOK. NO:49/A
 02327128392
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 ALAÇATI ECZANESİ - ÇEŞME

 ALAÇATI MAH. 11003 SOK. NO:4/A
 02327167778
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 DURU SU ECZANESİ - ÇİĞLİ

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 UĞUR MUMCU MAH. 8968 SOK. NO:11/A
 HARMANDALI KOÇTAŞIN ARKASI
 02328390004
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 DEMİR ECZANESİ - ÇİĞLİ

 ATAŞEHİR MAH. 8229/1 SOK. NO:11/A(KENT ACIBADEM HASTANE KARŞISI )
 02323860607
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 ZEYNEP EMRE ECZANESİ - ÇİĞLİ

 YENİ MAHALLE MAH. 8200/4 SOK. NO:1/J
 PARK YAŞAM ATAŞEHİR SİTESİ HASTANE TARAFI
 05456279742
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 ÇAVDAR ECZANESİ - DİKİLİ

 SALİM BEY MH. ATATÜRK CD. NO:14/E
 02326714114
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 BEGÜM ECZANESİ - ESKİ FOÇA

 ATATÜRK MAH. 115 SOK. NO:32
 02328126035
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 SABIR ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME

 * (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 UMUT MAH.ESKIIZMIR CAD.NO.644/A KARABAGLAR-IZMIR
 UMUT SAĞLIK OCAĞI GİRİŞİ
 2322713550
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 AYDA ECZANESİ - EŞREFPAŞA

 GÜNEŞLİ MH. 526 SK. NO:18/C
 02324640404
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 BUCA SUDE ECZANESİ - EVKA 1

 * (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 UFUK MAH. 1003 SOK. NO:19
 02324489945
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 ÜLKER ECZANESİ - GAZİEMİR

 GAZİ MAH. ÖNDER CAD. NO:23/D
 02322517270
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 ÜMRAN ECZANESİ - GEDİZ

 * (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )

 GÖKSU MH. GAZATECİ YAZAR İSMAİL SİVRİ BULV. NO:356/A
 GEDİZ İŞ BANKASI VE OPET KARŞISI
 02322758600
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 FERAHLI ECZANESİ - GÜLTEPE

 * (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 3480 SK. 128/1-A FERAHLI LEVENT SON DURAK
 02324332764
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 REY ECZANESİ - GÜMÜŞPALA

 * (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ONUR MH. 7371/2 SK. NO:26/A GÜMÜŞPALA/İZMİR
 BAYRAKLI TÜNELLERİ ONUR MAH. ÇIKIŞI 16. NO LU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
 02323636464
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 RİTİM ECZANESİ - GÜZELBAHÇE

 KAHRAMANDERE MAH. ATA CAD. NO:52/C GÜZELBAHÇE
 02322033742
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 BERİL SAĞLIK ECZANESİ - HATAY

 POLİGON MAH. İNÖNÜ CAD. NO:707/B
 02322461879
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 GAYE ECZANESİ - İNCİRALTI

 KORUTÜRK MAH. SIMSEK SOK. NO:68 B-C
 2322776133
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 YENI MERT ECZANESİ - KARABAĞLAR

 Yunus Emre Mah. 4156 SOK. NO:33/A
 CUMHURİYET LİSESİ SOKAĞI
 02322379542
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 YENI KARABURUN ECZANESİ - KARABURUN

 * (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MERKEZ MAH.NO:1 KARABURUN
 02327312403
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 ALİ ECZANESİ - KARŞIYAKA 1

 1713 SOKAK NO:56 KARSIYAKA/IZMIR
 KARŞIYAKA DEVLET TİYATROSU KARŞISI
 02323647059
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 KARSIYAKA ILKE ECZANESİ - KARŞIYAKA 2

 BAHRİYE ÜÇOK MH. LATİF HN. SK. NO:19/A KARSIYAKA/IZMIR
 KARŞIYAKA DOLMUŞ SON DURAKLARI-FORS AVM YANI
 02323696730
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 GÜNEŞ ECZANESİ - KARŞIYAKA 3

 BOSTANLI MH. 1735 SK. NO:177/A
 2 NOLU BOSTANLI SAĞLIK OCAĞI YANI
 02323369944
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 FATOŞ ECZANESİ - KARŞIYAKA 4

 DEMİRKÖPRÜ MAH. 6182 SOK. NO:2/A
 DEMİRKÖPRÜ İZBAN DURAGI KARŞIŞI
 02323361155
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 KEMALPASA TUNA ECZANESİ - KEMALPAŞA

 MEHMET AKIF ERSOY MAH. ISMET INÖNÜ CAD. NO:81/B
 2328782788
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 YAZGAN ECZANESİ - KINIK

 FATIH MAH. M.AKIF ERSOY CAD. NO:29/A KINIK-IZMIR
 02326880607
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 ÖZYILMAZ ECZANESİ - KİRAZ

 u0130STu0130KLAL MAHALLEu0130 SABu0130T ARLI CADDESu0130 NO 57 Ku0130RAZ u0130ZMu0130R
 02325723549
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 ATA ECZANESİ - MENDERES

 KEMALPAŞA MAH. 102 SOK. NO:8/A
 02322616165
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 MENEMEN DILEK ECZANESİ - MENEMEN

 UGUR MUMCU MAH. 1347 SOK. NO:17/6
 2328326962
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 NESRIN ECZANESİ - MENEMEN 2

 * (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ULUKENT 30 AGUSTOS MAH. 7122 SOKAK NO:7/A-H MENEMEN
 02328381180
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 KIVILCIM ECZANESİ - MİTHATPAŞA

 MITHATPASA CAD.1155/A ÜÇKUYULAR
 HAVA HAST KARŞISI
 2322478348
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 MORDOGAN EGE ECZANESİ - MORDOĞAN

 * (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MORDOĞAN MH. FATİH CD. NO:10
 05077073220
 02327375520
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 BAYRAM ECZANESİ - NARLIDERE

 ÇAMTEPE MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:241/A
 02322394939
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 GÖKTÜRK ECZANESİ - ÖDEMİŞ

 SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 BENGİSU MAH. GAZİ CAD. NO:55
 02325446441
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 INCI ECZANESİ - ÖDEMİŞ

 BENGISU MH. LOZAN MEYD.3
 2325431526
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 KARADENİZ ECZANESİ - PINARBAŞI

 * (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 GÜRPINAR MAH. 7058 SOK. NO:14A PINARBAŞI
 02324786606
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 ÖZGÜR ECZANESİ - SARNIÇ

 * (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ATATÜRK MH. 1045/1 SK. NO:5/1A
 02322811839
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 HİSAR ECZANESİ - SEFERİHİSAR

 TURABİYE MAH. BEYLER CAD. NO:8/A
 DEVLET HASTANESİ YANI(05302500041)
 05302500041
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 ÇUKUROVA ECZANESİ - SELÇUK

 ATATÜRK MAH. KIZILAY CAD. NO:24
 2328928115
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 EKİN ECZANESİ - ŞİRİNYER

 İNKILAP MH. 506 SK. NO:6/A
 BUCA TIP MERKEZİ YANI
 02324875887
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 AŞIK ECZANESİ - TİRE

 HÜRRİYET MH. SÜLEYMAN ŞAH CD. NO:22/B
 şehit albay öğrenci yurdu çaprazı,tirepark avm nin 3 sokak altı
 02325051055
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 ELİF ECZANESİ - TORBALI

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ERTUGRUL MAH.TORBALI CAD.NO:10/B
 02328566260
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 SELİN ECZANESİ - TORBALI

 ALPKENT MAH. NACİ TUNCEL CAD. NO:59/A(İZSU YANI İZMİRGAZ KARŞISI)
 YENİ PAZAR PAZARIN OLDUĞU CADDE, İZSUNUN YANI
 02325028361
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 HAYATİ BEY ECZANESİ - ZEYTİNALANI

 * (22:00'DEN SONRA- URLA )

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK MAH. İSMET İNÖNÜ BULV. NO:13/A
 02327663005
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 TUNA ECZANESİ - URLA

 YENIMAHALLE ZAFER CAD. 36
 2327541047
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 ADA ECZANESİ - GÜMÜLDÜR - ÜRKMEZ

 BENGİLER MAH. 6202 SOK. NO:9/A
 05057420060
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 SIĞACIK ATA ECZANESİ - SIĞACIK

 * (21:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )

 SAAT 21:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SIĞACIK MAH. AKKUM CAD. NO:9/E
 02327433500
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 URLA ÖZLEM ECZANESİ - ÇEŞMEALTI-İSKELE

 * (23:00'DEN SONRA- URLA )

 SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 İSKELE MAH. 2124 SOK. NO:1/A
 02327523636
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 YENI YESIM ECZANESİ - ÜÇYOL

 KILIÇREİS MH. ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU CD NO:47
 02322507985
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 YAGMUR ECZANESİ - YENİ FOÇA

 * (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ATATÜRK MAH. IZMIR CAD. NO:87/D
 2328148615
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 YENİ ŞAKRAN ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN

 * (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SAYFIYE MAH. N.KEMAL CAD. NO:79/B
 5323340779
 02326288828
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 ÇARE ECZANESİ - YENİŞEHİR

 GÜNEY MH. GAZİLER CD. NO:406/A
 EŞREFPAŞA HASTANESİ KARŞISI
 02324696419
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 MURAT ECZANESİ - YEŞİLYURT

 * (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 REİS MAH. 9097 SOK. NO:18/A YEŞİLYURT
 02322511061
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Kaynak: HABER MERKEZİ