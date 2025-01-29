İzmir'de bugün(29 Ocak Çarşamba) nöbetçi olan eczaneler aşağıda sıralandı. Hangi eczaneler 29 Ocak'ta nöbetçi olacak? İzmir merkez ve diğer ilçelerinde hangi eczaneler nerede, nasıl ulaşabilirsiniz? İzmir'de 29 Ocak Çarşamba günü nöbetçi olan eczaneler sırasıyla:
ÇIGDEM ECZANESİ - ALİAĞA
KAZIM DIRIK MAH. CUMHURIYET CAD. NO:3/B
2326164243
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GÖÇEN ECZANESİ - ALSANCAK
KÜLTÜR MAH.1420 SOKAK NO:96/B ALSANCAK KONAK
2324630620
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AŞIKOĞLU ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE
ISMETKAPTAN MAH.GAZI BULVARI NO:102/A KONAK
02324837963
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ECZANE EVREN ECZANESİ - ALTINDAĞ
* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
SERİNTEPE MH. 4321 SK. NO:2/C
02324691762
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YENİ GÜNDOĞDU ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ
* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
INÖNÜ MAH. 784 SOKAK NO:14/A BORNOVA
02323423570
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BİZİM ECZANESİ - AYRANCILAR
AYRANCILAR MAH. 83 SOK. NO:18/B
02328548448
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YENI ÖYKÜ ECZANESİ - BALÇOVA
MITHATPASA CAD. NO:27
ESKİ KARAKOL KARŞISI
2322787506
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KÖKER ECZANESİ - BASIN SİTESİ
BASINSİTESİ MAH. POLAT CAD. NO:88/B
02322327367
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BÜYÜK BAYINDIR ECZANESİ - BAYINDIR
SADIKPASA MAH. ATATÜRK CAD. 104/A
SAĞLIK OCAĞI YANI
2325817516
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KOÇER ECZANESİ - BAYRAKLI
ANADOLU CAD. NO:99/3-C BAYRAKLI
BAYRAKLI BELEDYESİ YANI - BAYRAKLI METRO İST KARŞISI
02323458955
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ÖZGE ECZANESİ - BERGAMA
MALTEPE MAH. BÖBLINGEN CAD. NO:62/A
2326327227
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GÖNEN ECZANESİ - BEYDAĞ
* (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
ATATÜRK MAH. NAZILLI CAD. NO:18
02325926868
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AYLİN ECZANESİ - BORNOVA 1
ERGENE MAH. 454 SOK. NO:10/B
02323395008
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BORNOVA EGE ECZANESİ - BORNOVA 2
KAZIMDIRIK MAH. ÜNIVERSITE CAD. NO:32/B
Ege Üniversitesi Hastanesi Acil Servis karşısı
02323435516
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YENI ISIL ECZANESİ - BORNOVA 3
MANSUROGLU MAH. 266 SOKAK NO:10/C BAYRAKLI
ÖZKANLAR 19 NOLU SAĞLIK BİRİMİ KARŞISI
02323472517
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SÖZERİ ECZANESİ - BORNOVA 4
* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
MEVLANA MAH. 1754 SOK. NO:38
02325028612
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SÜER ECZANESİ - BOZYAKA
SARIYER MH. COŞKUNKALE SK. NO:128/A
02322372075
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NEVIN ECZANESİ - BUCA 1
BASARI CAD. YAYLACIK MAH. NO:69/B
2324407211
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HAYAT ECZANESİ - BUCA 2
ATATÜRK MAH. 206/13 SOK. NO:7
BUCA DOĞUM EVİ HAST. KARŞISI
02324535453
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TAYFUN ECZANESİ - ÇAMDİBİ
5373 SOK.NO:44/A RAFETPASA MAH.
ATATÜRK PARKI YANI - HALI SAHANIN ÇAPRAZI
02324621446
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ORAN ECZANESİ - ÇANDARLI
ISLAM MAH. HÜRRIYET MEYDANI NO:22/2 ÇANDARLI-IZMIR
2326731088
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MARİNA ECZANESİ - ÇEŞME
SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
MUSALLA MAH. 1016 SOK. NO:49/A
02327128392
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ALAÇATI ECZANESİ - ÇEŞME
ALAÇATI MAH. 11003 SOK. NO:4/A
02327167778
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DURU SU ECZANESİ - ÇİĞLİ
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
UĞUR MUMCU MAH. 8968 SOK. NO:11/A
HARMANDALI KOÇTAŞIN ARKASI
02328390004
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DEMİR ECZANESİ - ÇİĞLİ
ATAŞEHİR MAH. 8229/1 SOK. NO:11/A(KENT ACIBADEM HASTANE KARŞISI )
02323860607
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ZEYNEP EMRE ECZANESİ - ÇİĞLİ
YENİ MAHALLE MAH. 8200/4 SOK. NO:1/J
PARK YAŞAM ATAŞEHİR SİTESİ HASTANE TARAFI
05456279742
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ÇAVDAR ECZANESİ - DİKİLİ
SALİM BEY MH. ATATÜRK CD. NO:14/E
02326714114
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BEGÜM ECZANESİ - ESKİ FOÇA
ATATÜRK MAH. 115 SOK. NO:32
02328126035
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SABIR ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME
* (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
UMUT MAH.ESKIIZMIR CAD.NO.644/A KARABAGLAR-IZMIR
UMUT SAĞLIK OCAĞI GİRİŞİ
2322713550
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AYDA ECZANESİ - EŞREFPAŞA
GÜNEŞLİ MH. 526 SK. NO:18/C
02324640404
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BUCA SUDE ECZANESİ - EVKA 1
* (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
UFUK MAH. 1003 SOK. NO:19
02324489945
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ÜLKER ECZANESİ - GAZİEMİR
GAZİ MAH. ÖNDER CAD. NO:23/D
02322517270
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ÜMRAN ECZANESİ - GEDİZ
* (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )
GÖKSU MH. GAZATECİ YAZAR İSMAİL SİVRİ BULV. NO:356/A
GEDİZ İŞ BANKASI VE OPET KARŞISI
02322758600
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FERAHLI ECZANESİ - GÜLTEPE
* (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
3480 SK. 128/1-A FERAHLI LEVENT SON DURAK
02324332764
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REY ECZANESİ - GÜMÜŞPALA
* (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ONUR MH. 7371/2 SK. NO:26/A GÜMÜŞPALA/İZMİR
BAYRAKLI TÜNELLERİ ONUR MAH. ÇIKIŞI 16. NO LU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
02323636464
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RİTİM ECZANESİ - GÜZELBAHÇE
KAHRAMANDERE MAH. ATA CAD. NO:52/C GÜZELBAHÇE
02322033742
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BERİL SAĞLIK ECZANESİ - HATAY
POLİGON MAH. İNÖNÜ CAD. NO:707/B
02322461879
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GAYE ECZANESİ - İNCİRALTI
KORUTÜRK MAH. SIMSEK SOK. NO:68 B-C
2322776133
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YENI MERT ECZANESİ - KARABAĞLAR
Yunus Emre Mah. 4156 SOK. NO:33/A
CUMHURİYET LİSESİ SOKAĞI
02322379542
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YENI KARABURUN ECZANESİ - KARABURUN
* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR
MERKEZ MAH.NO:1 KARABURUN
02327312403
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ALİ ECZANESİ - KARŞIYAKA 1
1713 SOKAK NO:56 KARSIYAKA/IZMIR
KARŞIYAKA DEVLET TİYATROSU KARŞISI
02323647059
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KARSIYAKA ILKE ECZANESİ - KARŞIYAKA 2
BAHRİYE ÜÇOK MH. LATİF HN. SK. NO:19/A KARSIYAKA/IZMIR
KARŞIYAKA DOLMUŞ SON DURAKLARI-FORS AVM YANI
02323696730
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GÜNEŞ ECZANESİ - KARŞIYAKA 3
BOSTANLI MH. 1735 SK. NO:177/A
2 NOLU BOSTANLI SAĞLIK OCAĞI YANI
02323369944
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FATOŞ ECZANESİ - KARŞIYAKA 4
DEMİRKÖPRÜ MAH. 6182 SOK. NO:2/A
DEMİRKÖPRÜ İZBAN DURAGI KARŞIŞI
02323361155
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KEMALPASA TUNA ECZANESİ - KEMALPAŞA
MEHMET AKIF ERSOY MAH. ISMET INÖNÜ CAD. NO:81/B
2328782788
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YAZGAN ECZANESİ - KINIK
FATIH MAH. M.AKIF ERSOY CAD. NO:29/A KINIK-IZMIR
02326880607
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ÖZYILMAZ ECZANESİ - KİRAZ
u0130STu0130KLAL MAHALLEu0130 SABu0130T ARLI CADDESu0130 NO 57 Ku0130RAZ u0130ZMu0130R
02325723549
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ATA ECZANESİ - MENDERES
KEMALPAŞA MAH. 102 SOK. NO:8/A
02322616165
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MENEMEN DILEK ECZANESİ - MENEMEN
UGUR MUMCU MAH. 1347 SOK. NO:17/6
2328326962
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NESRIN ECZANESİ - MENEMEN 2
* (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ULUKENT 30 AGUSTOS MAH. 7122 SOKAK NO:7/A-H MENEMEN
02328381180
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KIVILCIM ECZANESİ - MİTHATPAŞA
MITHATPASA CAD.1155/A ÜÇKUYULAR
HAVA HAST KARŞISI
2322478348
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MORDOGAN EGE ECZANESİ - MORDOĞAN
* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR
MORDOĞAN MH. FATİH CD. NO:10
05077073220
02327375520
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BAYRAM ECZANESİ - NARLIDERE
ÇAMTEPE MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:241/A
02322394939
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GÖKTÜRK ECZANESİ - ÖDEMİŞ
SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
BENGİSU MAH. GAZİ CAD. NO:55
02325446441
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INCI ECZANESİ - ÖDEMİŞ
BENGISU MH. LOZAN MEYD.3
2325431526
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KARADENİZ ECZANESİ - PINARBAŞI
* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
GÜRPINAR MAH. 7058 SOK. NO:14A PINARBAŞI
02324786606
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ÖZGÜR ECZANESİ - SARNIÇ
* (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ATATÜRK MH. 1045/1 SK. NO:5/1A
02322811839
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HİSAR ECZANESİ - SEFERİHİSAR
TURABİYE MAH. BEYLER CAD. NO:8/A
DEVLET HASTANESİ YANI(05302500041)
05302500041
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ÇUKUROVA ECZANESİ - SELÇUK
ATATÜRK MAH. KIZILAY CAD. NO:24
2328928115
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EKİN ECZANESİ - ŞİRİNYER
İNKILAP MH. 506 SK. NO:6/A
BUCA TIP MERKEZİ YANI
02324875887
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AŞIK ECZANESİ - TİRE
HÜRRİYET MH. SÜLEYMAN ŞAH CD. NO:22/B
şehit albay öğrenci yurdu çaprazı,tirepark avm nin 3 sokak altı
02325051055
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ELİF ECZANESİ - TORBALI
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ERTUGRUL MAH.TORBALI CAD.NO:10/B
02328566260
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SELİN ECZANESİ - TORBALI
ALPKENT MAH. NACİ TUNCEL CAD. NO:59/A(İZSU YANI İZMİRGAZ KARŞISI)
YENİ PAZAR PAZARIN OLDUĞU CADDE, İZSUNUN YANI
02325028361
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HAYATİ BEY ECZANESİ - ZEYTİNALANI
* (22:00'DEN SONRA- URLA )
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK MAH. İSMET İNÖNÜ BULV. NO:13/A
02327663005
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TUNA ECZANESİ - URLA
YENIMAHALLE ZAFER CAD. 36
2327541047
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ADA ECZANESİ - GÜMÜLDÜR - ÜRKMEZ
BENGİLER MAH. 6202 SOK. NO:9/A
05057420060
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SIĞACIK ATA ECZANESİ - SIĞACIK
* (21:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )
SAAT 21:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
SIĞACIK MAH. AKKUM CAD. NO:9/E
02327433500
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URLA ÖZLEM ECZANESİ - ÇEŞMEALTI-İSKELE
* (23:00'DEN SONRA- URLA )
SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
İSKELE MAH. 2124 SOK. NO:1/A
02327523636
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YENI YESIM ECZANESİ - ÜÇYOL
KILIÇREİS MH. ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU CD NO:47
02322507985
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YAGMUR ECZANESİ - YENİ FOÇA
* (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ATATÜRK MAH. IZMIR CAD. NO:87/D
2328148615
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YENİ ŞAKRAN ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN
* (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
SAYFIYE MAH. N.KEMAL CAD. NO:79/B
5323340779
02326288828
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ÇARE ECZANESİ - YENİŞEHİR
GÜNEY MH. GAZİLER CD. NO:406/A
EŞREFPAŞA HASTANESİ KARŞISI
02324696419
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MURAT ECZANESİ - YEŞİLYURT
* (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
REİS MAH. 9097 SOK. NO:18/A YEŞİLYURT
02322511061
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