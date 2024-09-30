İzmir'de bugün(30 Eylül Pazartesi) nöbetçi olan eczaneler aşağıda sıralanmakta. Hangi eczaneler 30 Eylül'de nöbetçi olacak? İzmir merkez ve diğer ilçelerinde hangi eczanelere ulaşabilirsiniz? İzmir'de 30 Eylül Pazartesi günü nöbetçi olan eczaneler sırasıyla:

ALİAĞA ECZANESİ - ALİAĞA

 KURTULUŞ MH. FEVZİPAŞA CD. NO:121/A
 02326162482
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 YUSUF ECZANESİ - ALSANCAK

 MİMAR SİNAN MAH. 1420 SOK. NO:100/D
 02324630894
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 DİNÇARSLAN ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE

 ISMET KAPTAN MAH.SEZER DOĞAN SK. NO:22/B
 02324831893
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 ECZANE EVREN ECZANESİ - ALTINDAĞ

 * (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SERİNTEPE MH. 4321 SK. NO:2/C
 02324691762
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 ORDU ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ

 * (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 OSMANGAZİ MH. 597 SK. NO:48/A
 OSMANGAZİ SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
 02323418487
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 ARTI ECZANESİ - AYRANCILAR

 INÖNÜ MAH. 129 SOKAK. NO:6/A
 02328548088
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 FEYZA ECZANESİ - BALÇOVA

 SAKARYA CD. NO:11/B
 BALÇOVA PEHLİVANOĞLU YANI
 02322791601
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 ÜNSALAN ECZANESİ - BASIN SİTESİ

 BASINSİTESİ MH. 177/5 SK. NO:13/A
 02322324646
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 BAYINDIR PINAR ECZANESİ - BAYINDIR

 MITHATPASA MAH.HASTANE CAD.NO:16 BAYINDIR
 2325814404
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 MURAT ECZANESİ - BAYRAKLI

 1620/1 SOK.NO:32/A ALPASLAN MAH. BAYRAKLI
 2323452069
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 BIZIM ECZANESİ - BERGAMA

 ISTIKLAL MEYD. NO:47/A
 2326335994
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 AKTEPE ECZANESİ - BEYDAĞ

 * (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 CUMHURIYET MAH.ULUS MEYDANI NO:20/A BEYDAG
 05548989987-05324708919
 02325927649
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 ÇINAR ECZANESİ - BORNOVA 1

 456 SOK.NO.17/B
 2323736486
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 AKHİSAR ECZANESİ - BORNOVA 2

 KAZIM DİRİK MH.ANKARA CD.NO:241
 BORNOVA EGE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ KARŞISI
 02323390011
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 YELİZ ECZANESİ - BORNOVA 3

 MANSUROĞLU MH. 267/1 SK. NO:8/D
 TUĞBA UNLU MAMÜLLER YANI (0530 463 22 99)
 02323395181
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 ALTINBAS ECZANESİ - BORNOVA 4

 * (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 129 SOKAK NO:1/B EVKA-3 BORNOVA
 4.SANAYİ SİT. BORNOVA DEVL. HAST. KARŞISI
 2323755288
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 BERIL ECZANESİ - BOZYAKA

 SAİM ÇIKRIKÇI CD. NO:118/A
 02322617404
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 ERCİYAS ECZANESİ - BUCA 1

 ÖZMEN CAD. NO:126/A
 SEYFİ DEMİRSOY DEVL.HAST.KARŞISI
 02324261577
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 HAYAT ECZANESİ - BUCA 2

 ATATÜRK MAH. 206/13 SOK. NO:7
 BUCA DOĞUM EVİ HAST. KARŞISI
 02324535453
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 NOVA ECZANESİ - ÇAMDİBİ

 KARACAOĞLAN MAH. 6253 SOK. NO:12/D
 NAROVA SİTESİ ETAP 2 DÜKKAN BÖLÜMÜ IŞIKKENT EĞİTİM KAMPÜSÜ KARŞISI
 02326835062
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 OKYANUS ECZANESİ - ÇANDARLI

 ÇANDARLI MH.BERGAMA CD. NO:1/C
 02326732026
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 ISMET SARI ECZANESİ - ÇEŞME

 TOKOGLU MAH.MEKTEP CAD.NO:30 ALAÇATI/ÇESME
 2327168281
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 BEGÜM ECZANESİ - ÇİĞLİ

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 UĞUR MUMCU MH. 8968/1 SK. NO:1/A
 02328392233
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 ATADENIZ ECZANESİ - ÇİĞLİ

 MALTEPE MAH. 8104 SOKAK NO:16/A ÇIGLI
 2323624818
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 GÜLDEN ECZANESİ - ÇİĞLİ

 YENİMAHALLE MAH. 8764/6 SOK. NO:4/A
 EĞİTİM ARAŞTIRMA HAST POLİKLİK A KAPISI ÇIKISI SOL TARAF OTOPARK ALANI
 02323293373
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 MELTEM ECZANESİ - DİKİLİ

 SALİMBEY MAH. 19 SOK. NO:2/A
 Ziraat Bankası Karşısı
 05455902595
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 AYŞIN ECZANESİ - ESKİ FOÇA

 ATATÜRK MAH. 99 SK. NO:28/75
 YENİ DEVLET HASTANESİ KARŞISI
 02328127071
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 REYYAN ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME

 * (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 DEVRİM MH. 3817 SK. NO:10/C
 UMUT SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
 02322711071
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 ÇIMENTEPE ECZANESİ - EŞREFPAŞA

 607 SOKAK NO:107 ÇIMENTEPE KONAK
 ÇİMENTEPE SAĞLIK OCAĞI ARKASI HACIBABA DURAĞI ÇAPRAZI
 02322271962
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 YENI SANLI ECZANESİ - EVKA 1

 * (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 UFUK MAH.885 SOK.NO:8 BUCA-IZMIR
 2324527378
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 YENİ ÇETİNER ECZANESİ - GAZİEMİR

 ATIF BEY MH. PROF. DR. TÜRKAN SAYLAN CD. NO:11/A
 02322520910
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 YENİ GÜLTEKİN ECZANESİ - GEDİZ

 * (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )

 682 SOK. NO:13 GEDIZ
 GEDİZ MEYDANI
 02322762388
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 ESİN ECZANESİ - GÜLTEPE

 * (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ATAMER MAH. 2580 SOK. NO:52/A
 02324560057
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 ÜNAL ECZANESİ - ÖZDERE

 29 EKİM CAD.577/D ÖZDERE
 02327987374
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 ANIT ECZANESİ - GÜMÜŞPALA

 * (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ORG. NAFİZ GÜRMAN MAH. ATATÜRK CAD. NO:270/B
 02323631445
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 RİTİM ECZANESİ - GÜZELBAHÇE

 KAHRAMANDERE MAH. ATA CAD. NO:52/C GÜZELBAHÇE
 02322033742
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 YENİ ECE ECZANESİ - HATAY

 İNÖNÜ CD. NO:429D
 TİBAŞ SİTESİ ALTI HAKİMEVLERİ DOMİNOS PİZZA YANI
 02322322425
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 GÖKSEL ECZANESİ - İNCİRALTI

 KORUTÜRK MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:283/A
 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ KARŞISI
 02322787840
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 İBRAHİM ECZANESİ - KARABAĞLAR

 PEKER MH. 5060 SK. NO:2/A PEKER PARKI YANI
 0232 210 07 07
 05550280483
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 YENI KARABURUN ECZANESİ - KARABURUN

 * (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MERKEZ MAH.NO:1 KARABURUN
 02327312403
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 BAGCI ECZANESİ - KARŞIYAKA 1

 TERSANE MAH. ŞEHİT ASIM AKSOY CAD.NO:50/A
 ALAYBEY ÇARŞISI
 02323675719
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 ÖZGÜN ECZANESİ - KARŞIYAKA 2

 BAHÇELİEVLER MAH. YAŞAR AKSOY SOK. NO:119/F
 bahçelievler katlı pazar yeri karşısı-- türk telekom yanı
 02323830400
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 CEYDA ECZANESİ - KARŞIYAKA 3

 YALI MH. 6418 SK. NO:2/A
 ŞEMİKLER MERKEZ CAMİ KARŞISI
 02323303500
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 YESILDAG ECZANESİ - KARŞIYAKA 4

 GONCALAR MH. ALİ ALP BÖKE CD. NO:84/A
 02323812857
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 GÖKDENIZ ECZANESİ - KEMALPAŞA

 ATATÜRK MAH.İZMİR CAD. NO:51 KEMALPASA-IZMIR
 8 EYLÜL İLKÖĞRETİM OKULU KARŞISI
 02328784454
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 TANSU ECZANESİ - KINIK

 TÜRKCEDİT MAH. ECZ. MUAMMER KAYA CAD. NO:1/E
 02326872612
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 KIRAZ ECZANESİ - KİRAZ

 ISTIKLAL MH. SABIT ARLI CD.43/B
 2325723018
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 GÜVEN ECZANESİ - MENDERES

 KASIMPAŞA MH. ATATÜRK CD. NO:85/A-B
 02327822254
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 ISIK ECZANESİ - MENEMEN

 KASIMPASA MAH.ATATÜRK CAD. NO:6
 MENEMEN DİŞ HASTANESİ KARŞISI
 02328320967
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 ÇAĞIL ECZANESİ - MENEMEN 2

 * (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 30 AĞUSTOS MAH. 4. CADDE B3 BLOK NO:29/B MENEMEN
 02329999406
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 FUNDA ECZANESİ - MİTHATPAŞA

 GÖZTEPE MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:733/B
 02322313201
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 MORDOGAN EGE ECZANESİ - MORDOĞAN

 * (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MORDOĞAN MH. FATİH CD. NO:10
 05077073220
 02327375520
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 CEYHUN ECZANESİ - NARLIDERE

 ILICA MAH. MITHATPASA CAD. NO:18/F
 2322395266
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 EGE ECZANESİ - ÖDEMİŞ

 ZAFER MAH. ŞEHİT OSMAN ERGÜR SOK. NO:6-8/A
 02325448911
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 PAÇACI ECZANESİ - PINARBAŞI

 * (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 GÜRPINAR MH.7056/1 SK. NO:29/A PINARBAŞI
 02324790174
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 AGAH ECZANESİ - SARNIÇ

 * (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MENDERES MAH.BÜYÜK MENDERES CAD.NO.59/B SARNIÇ
 232812219
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 CANSU ECZANESİ - SEFERİHİSAR

 HIDIRLIK MH. KURTULUŞ CD. NO:2
 02327434331
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 EFES ECZANESİ - SELÇUK

 ATATÜRK MAH. 1067 SOKAK NO:1/A
 2328926835
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 DAMLA IŞIK ECZANESİ - ŞİRİNYER

 AKINCILAR MAH.506 SK. 3/A
 BUCA TIP MERKEZİ KARŞISI
 02324527085
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 IHLAMUR ECZANESİ - TİRE

 ATATÜRK MAH. MALTEPE CAD. NO:14/B
 02325110076
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 SIHHAT ECZANESİ - TORBALI

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 1071 SOK.NO:7/C
 ZIRAATBANKASIARKASI
 02328562299
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 BÜYÜK ECZANESİ - TORBALI

 YEDİ EYLÜL MH. 5546 SK. NO:4
 YENİ HASTANE KARŞISI
 02328532068
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 HAYATİ BEY ECZANESİ - ZEYTİNALANI

 * (22:00'DEN SONRA- URLA )

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK MAH. İSMET İNÖNÜ BULV. NO:13/A
 02327663005
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 TUNA ECZANESİ - URLA

 YENIMAHALLE ZAFER CAD. 36
 2327541047
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 TEOS ECZANESİ - SIĞACIK

 * (23:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )

 SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SIGACIK MAH. AKKUM CAD NO 35/A
 02327457648
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 ÇESMEALTI ECZANESİ - ÇEŞMEALTI-İSKELE

 * (23:00'DEN SONRA- URLA )

 SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 OKUL CAD.NO:46 ÇESMEALTI
 02327551738
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 MAVİ ZAMBAK ECZANESİ - ÜÇYOL

 BAHAR MAH. HALİDE EDİP ADIVAR CAD. NO:66/F
 02322612434
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 YAGMUR ECZANESİ - YENİ FOÇA

 * (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ATATÜRK MAH. IZMIR CAD. NO:87/D
 2328148615
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 YENİ ŞAKRAN ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN

 * (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SAYFIYE MAH. N.KEMAL CAD. NO:79/B
 5323340779
 02326288828
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 YENİ TÜRSEN ECZANESİ - YENİŞEHİR

 GÜNEY MH.GAZILER CD. NO:392
 EŞREFPAŞA BELEDİYE HASTANE KARŞISI
 02324338100
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 YASEMIN ECZANESİ - YEŞİLYURT

 * (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MIZRAKLI CAD.NO:36/A YESILYURT KARABAGLAR-IZMIR
 ESKİ 2 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
 2322315906
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Editör: Engin Keskin