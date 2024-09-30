İzmir'de bugün(30 Eylül Pazartesi) nöbetçi olan eczaneler aşağıda sıralanmakta. Hangi eczaneler 30 Eylül'de nöbetçi olacak? İzmir merkez ve diğer ilçelerinde hangi eczanelere ulaşabilirsiniz? İzmir'de 30 Eylül Pazartesi günü nöbetçi olan eczaneler sırasıyla:
ALİAĞA ECZANESİ - ALİAĞA
KURTULUŞ MH. FEVZİPAŞA CD. NO:121/A
02326162482
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YUSUF ECZANESİ - ALSANCAK
MİMAR SİNAN MAH. 1420 SOK. NO:100/D
02324630894
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DİNÇARSLAN ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE
ISMET KAPTAN MAH.SEZER DOĞAN SK. NO:22/B
02324831893
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ECZANE EVREN ECZANESİ - ALTINDAĞ
* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
SERİNTEPE MH. 4321 SK. NO:2/C
02324691762
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ORDU ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ
* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
OSMANGAZİ MH. 597 SK. NO:48/A
OSMANGAZİ SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
02323418487
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ARTI ECZANESİ - AYRANCILAR
INÖNÜ MAH. 129 SOKAK. NO:6/A
02328548088
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FEYZA ECZANESİ - BALÇOVA
SAKARYA CD. NO:11/B
BALÇOVA PEHLİVANOĞLU YANI
02322791601
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ÜNSALAN ECZANESİ - BASIN SİTESİ
BASINSİTESİ MH. 177/5 SK. NO:13/A
02322324646
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BAYINDIR PINAR ECZANESİ - BAYINDIR
MITHATPASA MAH.HASTANE CAD.NO:16 BAYINDIR
2325814404
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MURAT ECZANESİ - BAYRAKLI
1620/1 SOK.NO:32/A ALPASLAN MAH. BAYRAKLI
2323452069
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BIZIM ECZANESİ - BERGAMA
ISTIKLAL MEYD. NO:47/A
2326335994
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AKTEPE ECZANESİ - BEYDAĞ
* (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
CUMHURIYET MAH.ULUS MEYDANI NO:20/A BEYDAG
05548989987-05324708919
02325927649
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ÇINAR ECZANESİ - BORNOVA 1
456 SOK.NO.17/B
2323736486
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AKHİSAR ECZANESİ - BORNOVA 2
KAZIM DİRİK MH.ANKARA CD.NO:241
BORNOVA EGE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ KARŞISI
02323390011
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YELİZ ECZANESİ - BORNOVA 3
MANSUROĞLU MH. 267/1 SK. NO:8/D
TUĞBA UNLU MAMÜLLER YANI (0530 463 22 99)
02323395181
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ALTINBAS ECZANESİ - BORNOVA 4
* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
129 SOKAK NO:1/B EVKA-3 BORNOVA
4.SANAYİ SİT. BORNOVA DEVL. HAST. KARŞISI
2323755288
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BERIL ECZANESİ - BOZYAKA
SAİM ÇIKRIKÇI CD. NO:118/A
02322617404
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ERCİYAS ECZANESİ - BUCA 1
ÖZMEN CAD. NO:126/A
SEYFİ DEMİRSOY DEVL.HAST.KARŞISI
02324261577
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HAYAT ECZANESİ - BUCA 2
ATATÜRK MAH. 206/13 SOK. NO:7
BUCA DOĞUM EVİ HAST. KARŞISI
02324535453
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NOVA ECZANESİ - ÇAMDİBİ
KARACAOĞLAN MAH. 6253 SOK. NO:12/D
NAROVA SİTESİ ETAP 2 DÜKKAN BÖLÜMÜ IŞIKKENT EĞİTİM KAMPÜSÜ KARŞISI
02326835062
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OKYANUS ECZANESİ - ÇANDARLI
ÇANDARLI MH.BERGAMA CD. NO:1/C
02326732026
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ISMET SARI ECZANESİ - ÇEŞME
TOKOGLU MAH.MEKTEP CAD.NO:30 ALAÇATI/ÇESME
2327168281
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BEGÜM ECZANESİ - ÇİĞLİ
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
UĞUR MUMCU MH. 8968/1 SK. NO:1/A
02328392233
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ATADENIZ ECZANESİ - ÇİĞLİ
MALTEPE MAH. 8104 SOKAK NO:16/A ÇIGLI
2323624818
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GÜLDEN ECZANESİ - ÇİĞLİ
YENİMAHALLE MAH. 8764/6 SOK. NO:4/A
EĞİTİM ARAŞTIRMA HAST POLİKLİK A KAPISI ÇIKISI SOL TARAF OTOPARK ALANI
02323293373
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MELTEM ECZANESİ - DİKİLİ
SALİMBEY MAH. 19 SOK. NO:2/A
Ziraat Bankası Karşısı
05455902595
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AYŞIN ECZANESİ - ESKİ FOÇA
ATATÜRK MAH. 99 SK. NO:28/75
YENİ DEVLET HASTANESİ KARŞISI
02328127071
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REYYAN ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME
* (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
DEVRİM MH. 3817 SK. NO:10/C
UMUT SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
02322711071
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ÇIMENTEPE ECZANESİ - EŞREFPAŞA
607 SOKAK NO:107 ÇIMENTEPE KONAK
ÇİMENTEPE SAĞLIK OCAĞI ARKASI HACIBABA DURAĞI ÇAPRAZI
02322271962
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YENI SANLI ECZANESİ - EVKA 1
* (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
UFUK MAH.885 SOK.NO:8 BUCA-IZMIR
2324527378
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YENİ ÇETİNER ECZANESİ - GAZİEMİR
ATIF BEY MH. PROF. DR. TÜRKAN SAYLAN CD. NO:11/A
02322520910
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YENİ GÜLTEKİN ECZANESİ - GEDİZ
* (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )
682 SOK. NO:13 GEDIZ
GEDİZ MEYDANI
02322762388
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ESİN ECZANESİ - GÜLTEPE
* (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ATAMER MAH. 2580 SOK. NO:52/A
02324560057
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ÜNAL ECZANESİ - ÖZDERE
29 EKİM CAD.577/D ÖZDERE
02327987374
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ANIT ECZANESİ - GÜMÜŞPALA
* (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ORG. NAFİZ GÜRMAN MAH. ATATÜRK CAD. NO:270/B
02323631445
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RİTİM ECZANESİ - GÜZELBAHÇE
KAHRAMANDERE MAH. ATA CAD. NO:52/C GÜZELBAHÇE
02322033742
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YENİ ECE ECZANESİ - HATAY
İNÖNÜ CD. NO:429D
TİBAŞ SİTESİ ALTI HAKİMEVLERİ DOMİNOS PİZZA YANI
02322322425
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GÖKSEL ECZANESİ - İNCİRALTI
KORUTÜRK MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:283/A
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ KARŞISI
02322787840
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İBRAHİM ECZANESİ - KARABAĞLAR
PEKER MH. 5060 SK. NO:2/A PEKER PARKI YANI
0232 210 07 07
05550280483
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YENI KARABURUN ECZANESİ - KARABURUN
* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR
MERKEZ MAH.NO:1 KARABURUN
02327312403
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BAGCI ECZANESİ - KARŞIYAKA 1
TERSANE MAH. ŞEHİT ASIM AKSOY CAD.NO:50/A
ALAYBEY ÇARŞISI
02323675719
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ÖZGÜN ECZANESİ - KARŞIYAKA 2
BAHÇELİEVLER MAH. YAŞAR AKSOY SOK. NO:119/F
bahçelievler katlı pazar yeri karşısı-- türk telekom yanı
02323830400
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CEYDA ECZANESİ - KARŞIYAKA 3
YALI MH. 6418 SK. NO:2/A
ŞEMİKLER MERKEZ CAMİ KARŞISI
02323303500
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YESILDAG ECZANESİ - KARŞIYAKA 4
GONCALAR MH. ALİ ALP BÖKE CD. NO:84/A
02323812857
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GÖKDENIZ ECZANESİ - KEMALPAŞA
ATATÜRK MAH.İZMİR CAD. NO:51 KEMALPASA-IZMIR
8 EYLÜL İLKÖĞRETİM OKULU KARŞISI
02328784454
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TANSU ECZANESİ - KINIK
TÜRKCEDİT MAH. ECZ. MUAMMER KAYA CAD. NO:1/E
02326872612
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KIRAZ ECZANESİ - KİRAZ
ISTIKLAL MH. SABIT ARLI CD.43/B
2325723018
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GÜVEN ECZANESİ - MENDERES
KASIMPAŞA MH. ATATÜRK CD. NO:85/A-B
02327822254
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ISIK ECZANESİ - MENEMEN
KASIMPASA MAH.ATATÜRK CAD. NO:6
MENEMEN DİŞ HASTANESİ KARŞISI
02328320967
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ÇAĞIL ECZANESİ - MENEMEN 2
* (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
30 AĞUSTOS MAH. 4. CADDE B3 BLOK NO:29/B MENEMEN
02329999406
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FUNDA ECZANESİ - MİTHATPAŞA
GÖZTEPE MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:733/B
02322313201
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MORDOGAN EGE ECZANESİ - MORDOĞAN
* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR
MORDOĞAN MH. FATİH CD. NO:10
05077073220
02327375520
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CEYHUN ECZANESİ - NARLIDERE
ILICA MAH. MITHATPASA CAD. NO:18/F
2322395266
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EGE ECZANESİ - ÖDEMİŞ
ZAFER MAH. ŞEHİT OSMAN ERGÜR SOK. NO:6-8/A
02325448911
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PAÇACI ECZANESİ - PINARBAŞI
* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
GÜRPINAR MH.7056/1 SK. NO:29/A PINARBAŞI
02324790174
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AGAH ECZANESİ - SARNIÇ
* (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
MENDERES MAH.BÜYÜK MENDERES CAD.NO.59/B SARNIÇ
232812219
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CANSU ECZANESİ - SEFERİHİSAR
HIDIRLIK MH. KURTULUŞ CD. NO:2
02327434331
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EFES ECZANESİ - SELÇUK
ATATÜRK MAH. 1067 SOKAK NO:1/A
2328926835
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DAMLA IŞIK ECZANESİ - ŞİRİNYER
AKINCILAR MAH.506 SK. 3/A
BUCA TIP MERKEZİ KARŞISI
02324527085
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IHLAMUR ECZANESİ - TİRE
ATATÜRK MAH. MALTEPE CAD. NO:14/B
02325110076
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SIHHAT ECZANESİ - TORBALI
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
1071 SOK.NO:7/C
ZIRAATBANKASIARKASI
02328562299
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BÜYÜK ECZANESİ - TORBALI
YEDİ EYLÜL MH. 5546 SK. NO:4
YENİ HASTANE KARŞISI
02328532068
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HAYATİ BEY ECZANESİ - ZEYTİNALANI
* (22:00'DEN SONRA- URLA )
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK MAH. İSMET İNÖNÜ BULV. NO:13/A
02327663005
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TUNA ECZANESİ - URLA
YENIMAHALLE ZAFER CAD. 36
2327541047
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TEOS ECZANESİ - SIĞACIK
* (23:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )
SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
SIGACIK MAH. AKKUM CAD NO 35/A
02327457648
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ÇESMEALTI ECZANESİ - ÇEŞMEALTI-İSKELE
* (23:00'DEN SONRA- URLA )
SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
OKUL CAD.NO:46 ÇESMEALTI
02327551738
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MAVİ ZAMBAK ECZANESİ - ÜÇYOL
BAHAR MAH. HALİDE EDİP ADIVAR CAD. NO:66/F
02322612434
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YAGMUR ECZANESİ - YENİ FOÇA
* (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ATATÜRK MAH. IZMIR CAD. NO:87/D
2328148615
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YENİ ŞAKRAN ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN
* (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
SAYFIYE MAH. N.KEMAL CAD. NO:79/B
5323340779
02326288828
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YENİ TÜRSEN ECZANESİ - YENİŞEHİR
GÜNEY MH.GAZILER CD. NO:392
EŞREFPAŞA BELEDİYE HASTANE KARŞISI
02324338100
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YASEMIN ECZANESİ - YEŞİLYURT
* (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
MIZRAKLI CAD.NO:36/A YESILYURT KARABAGLAR-IZMIR
ESKİ 2 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
2322315906
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