İzmir'de bugün(30 Eylül Pazartesi) nöbetçi olan eczaneler aşağıda sıralanmakta. Hangi eczaneler 30 Eylül'de nöbetçi olacak? İzmir merkez ve diğer ilçelerinde hangi eczanelere ulaşabilirsiniz? İzmir'de 30 Eylül Pazartesi günü nöbetçi olan eczaneler sırasıyla:

ALİAĞA ECZANESİ - ALİAĞA

KURTULUŞ MH. FEVZİPAŞA CD. NO:121/A

02326162482

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YUSUF ECZANESİ - ALSANCAK

MİMAR SİNAN MAH. 1420 SOK. NO:100/D

02324630894

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DİNÇARSLAN ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE

ISMET KAPTAN MAH.SEZER DOĞAN SK. NO:22/B

02324831893

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ECZANE EVREN ECZANESİ - ALTINDAĞ

* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

SERİNTEPE MH. 4321 SK. NO:2/C

02324691762

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ORDU ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ

* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

OSMANGAZİ MH. 597 SK. NO:48/A

OSMANGAZİ SAĞLIK OCAĞI KARŞISI

02323418487

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ARTI ECZANESİ - AYRANCILAR

INÖNÜ MAH. 129 SOKAK. NO:6/A

02328548088

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FEYZA ECZANESİ - BALÇOVA

SAKARYA CD. NO:11/B

BALÇOVA PEHLİVANOĞLU YANI

02322791601

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ÜNSALAN ECZANESİ - BASIN SİTESİ

BASINSİTESİ MH. 177/5 SK. NO:13/A

02322324646

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BAYINDIR PINAR ECZANESİ - BAYINDIR

MITHATPASA MAH.HASTANE CAD.NO:16 BAYINDIR

2325814404

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MURAT ECZANESİ - BAYRAKLI

1620/1 SOK.NO:32/A ALPASLAN MAH. BAYRAKLI

2323452069

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BIZIM ECZANESİ - BERGAMA

ISTIKLAL MEYD. NO:47/A

2326335994

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AKTEPE ECZANESİ - BEYDAĞ

* (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

CUMHURIYET MAH.ULUS MEYDANI NO:20/A BEYDAG

05548989987-05324708919

02325927649

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ÇINAR ECZANESİ - BORNOVA 1

456 SOK.NO.17/B

2323736486

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AKHİSAR ECZANESİ - BORNOVA 2

KAZIM DİRİK MH.ANKARA CD.NO:241

BORNOVA EGE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ KARŞISI

02323390011

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YELİZ ECZANESİ - BORNOVA 3

MANSUROĞLU MH. 267/1 SK. NO:8/D

TUĞBA UNLU MAMÜLLER YANI (0530 463 22 99)

02323395181

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ALTINBAS ECZANESİ - BORNOVA 4

* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

129 SOKAK NO:1/B EVKA-3 BORNOVA

4.SANAYİ SİT. BORNOVA DEVL. HAST. KARŞISI

2323755288

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BERIL ECZANESİ - BOZYAKA

SAİM ÇIKRIKÇI CD. NO:118/A

02322617404

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ERCİYAS ECZANESİ - BUCA 1

ÖZMEN CAD. NO:126/A

SEYFİ DEMİRSOY DEVL.HAST.KARŞISI

02324261577

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HAYAT ECZANESİ - BUCA 2

ATATÜRK MAH. 206/13 SOK. NO:7

BUCA DOĞUM EVİ HAST. KARŞISI

02324535453

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NOVA ECZANESİ - ÇAMDİBİ

KARACAOĞLAN MAH. 6253 SOK. NO:12/D

NAROVA SİTESİ ETAP 2 DÜKKAN BÖLÜMÜ IŞIKKENT EĞİTİM KAMPÜSÜ KARŞISI

02326835062

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OKYANUS ECZANESİ - ÇANDARLI

ÇANDARLI MH.BERGAMA CD. NO:1/C

02326732026

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ISMET SARI ECZANESİ - ÇEŞME

TOKOGLU MAH.MEKTEP CAD.NO:30 ALAÇATI/ÇESME

2327168281

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BEGÜM ECZANESİ - ÇİĞLİ

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

UĞUR MUMCU MH. 8968/1 SK. NO:1/A

02328392233

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ATADENIZ ECZANESİ - ÇİĞLİ

MALTEPE MAH. 8104 SOKAK NO:16/A ÇIGLI

2323624818

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GÜLDEN ECZANESİ - ÇİĞLİ

YENİMAHALLE MAH. 8764/6 SOK. NO:4/A

EĞİTİM ARAŞTIRMA HAST POLİKLİK A KAPISI ÇIKISI SOL TARAF OTOPARK ALANI

02323293373

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MELTEM ECZANESİ - DİKİLİ

SALİMBEY MAH. 19 SOK. NO:2/A

Ziraat Bankası Karşısı

05455902595

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AYŞIN ECZANESİ - ESKİ FOÇA

ATATÜRK MAH. 99 SK. NO:28/75

YENİ DEVLET HASTANESİ KARŞISI

02328127071

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REYYAN ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME

* (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

DEVRİM MH. 3817 SK. NO:10/C

UMUT SAĞLIK OCAĞI KARŞISI

02322711071

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ÇIMENTEPE ECZANESİ - EŞREFPAŞA

607 SOKAK NO:107 ÇIMENTEPE KONAK

ÇİMENTEPE SAĞLIK OCAĞI ARKASI HACIBABA DURAĞI ÇAPRAZI

02322271962

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YENI SANLI ECZANESİ - EVKA 1

* (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

UFUK MAH.885 SOK.NO:8 BUCA-IZMIR

2324527378

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YENİ ÇETİNER ECZANESİ - GAZİEMİR

ATIF BEY MH. PROF. DR. TÜRKAN SAYLAN CD. NO:11/A

02322520910

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YENİ GÜLTEKİN ECZANESİ - GEDİZ

* (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )

682 SOK. NO:13 GEDIZ

GEDİZ MEYDANI

02322762388

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ESİN ECZANESİ - GÜLTEPE

* (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

ATAMER MAH. 2580 SOK. NO:52/A

02324560057

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ÜNAL ECZANESİ - ÖZDERE

29 EKİM CAD.577/D ÖZDERE

02327987374

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ANIT ECZANESİ - GÜMÜŞPALA

* (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

ORG. NAFİZ GÜRMAN MAH. ATATÜRK CAD. NO:270/B

02323631445

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RİTİM ECZANESİ - GÜZELBAHÇE

KAHRAMANDERE MAH. ATA CAD. NO:52/C GÜZELBAHÇE

02322033742

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YENİ ECE ECZANESİ - HATAY

İNÖNÜ CD. NO:429D

TİBAŞ SİTESİ ALTI HAKİMEVLERİ DOMİNOS PİZZA YANI

02322322425

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GÖKSEL ECZANESİ - İNCİRALTI

KORUTÜRK MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:283/A

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ KARŞISI

02322787840

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İBRAHİM ECZANESİ - KARABAĞLAR

PEKER MH. 5060 SK. NO:2/A PEKER PARKI YANI

0232 210 07 07

05550280483

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YENI KARABURUN ECZANESİ - KARABURUN

* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

MERKEZ MAH.NO:1 KARABURUN

02327312403

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BAGCI ECZANESİ - KARŞIYAKA 1

TERSANE MAH. ŞEHİT ASIM AKSOY CAD.NO:50/A

ALAYBEY ÇARŞISI

02323675719

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ÖZGÜN ECZANESİ - KARŞIYAKA 2

BAHÇELİEVLER MAH. YAŞAR AKSOY SOK. NO:119/F

bahçelievler katlı pazar yeri karşısı-- türk telekom yanı

02323830400

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CEYDA ECZANESİ - KARŞIYAKA 3

YALI MH. 6418 SK. NO:2/A

ŞEMİKLER MERKEZ CAMİ KARŞISI

02323303500

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YESILDAG ECZANESİ - KARŞIYAKA 4

GONCALAR MH. ALİ ALP BÖKE CD. NO:84/A

02323812857

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GÖKDENIZ ECZANESİ - KEMALPAŞA

ATATÜRK MAH.İZMİR CAD. NO:51 KEMALPASA-IZMIR

8 EYLÜL İLKÖĞRETİM OKULU KARŞISI

02328784454

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TANSU ECZANESİ - KINIK

TÜRKCEDİT MAH. ECZ. MUAMMER KAYA CAD. NO:1/E

02326872612

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KIRAZ ECZANESİ - KİRAZ

ISTIKLAL MH. SABIT ARLI CD.43/B

2325723018

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GÜVEN ECZANESİ - MENDERES

KASIMPAŞA MH. ATATÜRK CD. NO:85/A-B

02327822254

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ISIK ECZANESİ - MENEMEN

KASIMPASA MAH.ATATÜRK CAD. NO:6

MENEMEN DİŞ HASTANESİ KARŞISI

02328320967

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ÇAĞIL ECZANESİ - MENEMEN 2

* (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

30 AĞUSTOS MAH. 4. CADDE B3 BLOK NO:29/B MENEMEN

02329999406

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FUNDA ECZANESİ - MİTHATPAŞA

GÖZTEPE MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:733/B

02322313201

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MORDOGAN EGE ECZANESİ - MORDOĞAN

* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

MORDOĞAN MH. FATİH CD. NO:10

05077073220

02327375520

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CEYHUN ECZANESİ - NARLIDERE

ILICA MAH. MITHATPASA CAD. NO:18/F

2322395266

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EGE ECZANESİ - ÖDEMİŞ

ZAFER MAH. ŞEHİT OSMAN ERGÜR SOK. NO:6-8/A

02325448911

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PAÇACI ECZANESİ - PINARBAŞI

* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

GÜRPINAR MH.7056/1 SK. NO:29/A PINARBAŞI

02324790174

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AGAH ECZANESİ - SARNIÇ

* (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

MENDERES MAH.BÜYÜK MENDERES CAD.NO.59/B SARNIÇ

232812219

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CANSU ECZANESİ - SEFERİHİSAR

HIDIRLIK MH. KURTULUŞ CD. NO:2

02327434331

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EFES ECZANESİ - SELÇUK

ATATÜRK MAH. 1067 SOKAK NO:1/A

2328926835

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DAMLA IŞIK ECZANESİ - ŞİRİNYER

AKINCILAR MAH.506 SK. 3/A

BUCA TIP MERKEZİ KARŞISI

02324527085

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IHLAMUR ECZANESİ - TİRE

ATATÜRK MAH. MALTEPE CAD. NO:14/B

02325110076

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SIHHAT ECZANESİ - TORBALI

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

1071 SOK.NO:7/C

ZIRAATBANKASIARKASI

02328562299

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BÜYÜK ECZANESİ - TORBALI

YEDİ EYLÜL MH. 5546 SK. NO:4

YENİ HASTANE KARŞISI

02328532068

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HAYATİ BEY ECZANESİ - ZEYTİNALANI

* (22:00'DEN SONRA- URLA )

SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK MAH. İSMET İNÖNÜ BULV. NO:13/A

02327663005

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TUNA ECZANESİ - URLA

YENIMAHALLE ZAFER CAD. 36

2327541047

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TEOS ECZANESİ - SIĞACIK

* (23:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )

SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

SIGACIK MAH. AKKUM CAD NO 35/A

02327457648

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ÇESMEALTI ECZANESİ - ÇEŞMEALTI-İSKELE

* (23:00'DEN SONRA- URLA )

SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

OKUL CAD.NO:46 ÇESMEALTI

02327551738

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MAVİ ZAMBAK ECZANESİ - ÜÇYOL

BAHAR MAH. HALİDE EDİP ADIVAR CAD. NO:66/F

02322612434

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YAGMUR ECZANESİ - YENİ FOÇA

* (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

ATATÜRK MAH. IZMIR CAD. NO:87/D

2328148615

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YENİ ŞAKRAN ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN

* (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)

SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

SAYFIYE MAH. N.KEMAL CAD. NO:79/B

5323340779

02326288828

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YENİ TÜRSEN ECZANESİ - YENİŞEHİR

GÜNEY MH.GAZILER CD. NO:392

EŞREFPAŞA BELEDİYE HASTANE KARŞISI

02324338100

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YASEMIN ECZANESİ - YEŞİLYURT

* (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

MIZRAKLI CAD.NO:36/A YESILYURT KARABAGLAR-IZMIR

ESKİ 2 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI

2322315906

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