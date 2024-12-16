Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan şüphelilerle ilgili kapsamlı bir çalışma başlattı.

Operasyonun detayları

Terörle Mücadele, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları şube müdürlüklerinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, 4’ü göçmen kaçakçısı olmak üzere toplamda 41 şüpheli yakalandı. Yapılan incelemelerde, yakalanan şüphelilerden 2’sinin FETÖ üyesi eski asker, 6’sının ise PKK üyesi olduğu belirlendi.

PKK üyesi şüphelinin cezası belli oldu

PKK üyesi olan şüphelilerden birinin, 2015 yılında bir köy korucusunun şehit edilmesi olayına karıştığı ve 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.