İzmir'de bugün(4 Eylül) nöbetçi olan eczaneler aşağıda sıralanmakta. Hangi eczaneler 4 Eylül'de nöbetçi olacak? İzmir merkez ve diğer ilçelerinde hangi eczanelere ulaşabilirsiniz?
BAHAR ECZANESİ - ALİAĞA
KÜLTÜR MAH. ATATÜRK CAD.NO:66
2326167321
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
ALSANCAK ECZANESİ - ALSANCAK
1379 SOK. NO:33/D ALSANCAK
2324642981
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
KARADENIZ ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE
KAHRAMANLAR CD. 1397 SOKAK NO:16/A
ÖZEL SU HASTANESİ ACİL ÇAPRAZI
02324820289
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
ECE SARI ECZANESİ - ALTINDAĞ
* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
BİRLİK MH. 4202/2 SK. NO:58/A ALTINDAĞ
KOŞUKAVAK 3 NOLU ASM KARŞISI
02324337033
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
SARDUNYA ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ
* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
OSMANGAZİ MAH. 579 SOK. NO:54/C
02329990224
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
AYKUT ECZANESİ - AYRANCILAR
İZMİR AYDIN CD. NO:59/B
AYRANCILAR HALK BANKASI YANI İZMİR-AYDIN CADDESİ ÜZERİ
02328546879
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
EGENUR ECZANESİ - BALÇOVA
FEVZİ ÇAKMAK MAH. ATA CAD. NO:152/A
02322789581
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
YENI AKIN ECZANESİ - BASIN SİTESİ
POLAT CAD. NO:89/A YESILYURT
02322449805
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
ÇAPUK ECZANESİ - BAYINDIR
HASTANE CAD.NO.20 BAYINDIR
02325813811
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
ESKISEHIR ECZANESİ - BAYRAKLI
Tepekule Mah.2089 Sok.No:5/A
GENÇ DÜĞÜN SALONU KARŞI SOKAĞI
02323711784
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
ONUR ECZANESİ - BERGAMA
MALTEPE MAH. BÖBLINGEN CAD. NO:48
2326322229
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
İNCİR ECZANESİ - BEYDAĞ
* (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
ATATÜRK MAH. YUSUF DOĞAN CAD. NO:21
02325929810
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
PELIT ECZANESİ - BORNOVA 1
456 SOKAK NO:11/B ERZENE MAH. BORNOVA
TÜRKAN ÖZİLHAN SEMT POLİK.KARŞISI
02323438168
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
YENI ABIDIN ECZANESİ - BORNOVA 2
ÜNIVERSITE CAD.NO:26/A
2323881271
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
BETÜL ECZANESİ - BORNOVA 3
KAZIM DİRİK MAH. MUSTAFA KEMAL CAD. NO:120/1-B
02323887677
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
ALTINBAS ECZANESİ - BORNOVA 4
* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
129 SOKAK NO:1/B EVKA-3 BORNOVA
4.SANAYİ SİT. BORNOVA DEVL. HAST. KARŞISI
2323755288
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
ACIRGAN ŞİFA ECZANESİ - BOZYAKA
SAİM ÇIKRIK CAD. NO. 98/A
BOZYAKA SSK POLİKLİNİĞİ KAPI KARŞISI
02322280204
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
BUCA CAN ECZANESİ - BUCA 1
VALI RAHMI BEY MH.ÖZMEN CAD.124/A
SEYFİ DEMİRSOY DEVLET HASTANESİ KARŞISI
2324526416
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
SERTAÇ ECZANESİ - BUCA 2
ÇAMLIKULE MH. 220/57 SK. NO:2/A
02324532867
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
SAMANYOLU ECZANESİ - ÇAMDİBİ
GAZİ OSMANPAŞA MH. 5401/2 SK. NO:13/A ÇAMDİBİ
ATATÜRK STADI KARŞISI GÜNEŞ HOTELİ ARKASI
02324624971
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
FATİH ECZANESİ - ÇANDARLI
ÇANDARLI MAH. NAMIK KEMAL CAD. NO:10/A
02326732676
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
REİSDERE ECZANESİ - ÇEŞME
ÇEŞME REİSDERE MAHALLESİ 6001 SOKAK NO:44
02327171040
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
BEGÜM ECZANESİ - ÇİĞLİ
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
UĞUR MUMCU MH. 8968/1 SK. NO:1/A
02328392233
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
ATIL ECZANESİ - ÇİĞLİ
ISTASYON ALTI MAH. 8258/2 SOKAK NO:2/C ÇIGLI-IZMIR
ATAŞEHİR MAHALLESİ BÜYÜK ÇİĞLİ SAĞLIK OCAĞI YANI
2323942030
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
EGECAN ECZANESİ - ÇİĞLİ
8034 SOKAK NO:53/A
yenimahalle sağlık ocağı yanı
02323760806
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
DİKİLİ YAMAN ECZANESİ - DİKİLİ
Ş.SAMİ AKBULUT CD. NO:22
02326717881
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
TALATPASA ECZANESİ - ESKİ FOÇA
FEVZIPASA MAH. 210 SOKAK NO:22/A
2328127700
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
GÜLYAKA ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME
* (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
DEVRİM MH.3817 SK. NO:4/A ESKİ-İZMİR
02322717673
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
ÇIFTÇILER ECZANESİ - EŞREFPAŞA
628 SOKAK NO:45 ÇIMENTEPE KONAK
SALİHPAŞA CAMİİ KARŞISI ÇİMENTEPE
02322622089
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
YEDIGÖLLER ECZANESİ - EVKA 1
* (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
KAZAKİSTAN CD. NO:2/A
02324403797
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
GÜZEL ÇIGDEM ECZANESİ - GAZİEMİR
YESIL MH.S.METIN HENKOGLU CD.NO.5/D
SEMT POLK.KARŞISI
02322526276
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
ONAR ECZANESİ - GEDİZ
* (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )
GÖKSU MAH. 679/18 SOK. NO:37-39/B
02322751235
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
CAN ATA ECZANESİ - GÜLTEPE
* (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
MİLLET MAH. HIZIRREİS CAD. NO:66/A
MERSİN PINAR SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
02324562577
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
YENİ CEREN ECZANESİ - GÜMÜŞPALA
* (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ONUR MAH. 7371 SOK. NO:46/A
KURTULUŞ İPEK İŞERİ İÖ.OKULU ÇAPRAZI (05526674992)
02323630006
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
MAYIS ECZANESİ - GÜZELBAHÇE
YALI MAH. İSTİKBAL CAD. NO:10/B
GÜZELBAHÇE PTT KARŞISI
02322342230
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
ESENTEPE ECZANESİ - HATAY
ESENTEPE MH. 14 SK. NO:122/A
S.TEZCAN İÖO KARŞISI
02322474134
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
YENI UMUT ECZANESİ - İNCİRALTI
MITHATPASA CAD. NO:271/K BALÇOVA
2322598888
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
ÖZYENI UMUT ECZANESİ - KARABAĞLAR
YUNUS EMRE MAH.4012 SOK.NO.65/A KARABAGLAR-IZMIR
İBN-İ SİNA TIP MERKEZİ YANI
02322375737
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
YENI KARABURUN ECZANESİ - KARABURUN
* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR
MERKEZ MAH.NO:1 KARABURUN
02327312403
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
SEFA ECZANESİ - KARŞIYAKA 1
ALAYBEY MH. MEHMET İHSAN ZEYREK SK. NO:56/A KARŞIYAKA - İZMİR
02323687355
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
BORAN ECZANESİ - KARŞIYAKA 2
BAHÇELİEVLER MAH. 1851 SOK. NO:1/A
02323651538
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
BARLAS ECZANESİ - KARŞIYAKA 3
BOSTANLI MAH. 1799 SOK. NO:14/A
ŞEHİTLER BULV. CADDESİ, YAPI KREDİ BANKASI YANI
02323301160
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
PARK ECZANESİ - KARŞIYAKA 4
İMBATLI MAH. 6076/2 SOK. NO:4/C
MEDİCALPARK SOL YANI
02323672424
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
YENI MERCAN ECZANESİ - KEMALPAŞA
mehmet akif ersoy mah. 157 sok. no:39/a
02328785606
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
TOKER ECZANESİ - KINIK
TÜRKCEDİT MAH. TURAN GÜNEŞ CAD. NO:2/B
02326871166
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
SIFA ECZANESİ - KİRAZ
CUMHURİYET MAH. SABİT ARLI CAD. NO:24 KİRAZ
02325723086
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
KIRLANGIÇ ECZANESİ - MENDERES
CÜNEYTBEY MAH. ARMUTLUK SOK. NO:16-18E
02325031382
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
DÖNMEZ ECZANESİ - MENEMEN
SEHIT AYCAN AKSOY CAD. NO:26/A MENEMEN
MENEMEN PERŞEMBE PAZARYERİ KARŞISI
2328311522
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
KOYUNDERE ECZANESİ - MENEMEN 2
* (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ULUS MAH.7503 SOK.NO.9/A KOYUNDERE
2328461123
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
İPEK ECZANESİ - MİTHATPAŞA
GÜZELYALI MAH. MİTHATPAŞA CAD. 95 SOK. NO:3/E
02322854225
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
MORDOGAN EGE ECZANESİ - MORDOĞAN
* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR
MORDOĞAN MH. FATİH CD. NO:10
05077073220
02327375520
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
TÜZÜN ECZANESİ - NARLIDERE
MITHATPASA CAD.NO:108/B
2322383021
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
GÖKTÜRK ECZANESİ - ÖDEMİŞ
BENGİSU MAH. GAZİ CAD. NO:55
02325446441
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
PINARBAŞI ECZANESİ - PINARBAŞI
* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
KEMAL PAŞA MAH. 7055 SOK. NO:34/A PINARBAŞI
02324791702
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
BALKAN ECZANESİ - SARNIÇ
* (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
FATİH MAH. 1099 SOK. NO:70/C
05318851923
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
MANDARİN ECZANESİ - SEFERİHİSAR
HIDIRLIK MAH. İNÖNÜ CAD. NO:3/A
05330256149
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
BERAY ECZANESİ - SELÇUK
ATATÜRK MAH. TAHSIN BASARAN CAD. 1005 SOKAK NO:2
2328926620
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
HÜRRİYET ECZANESİ - ŞİRİNYER
HÜRRİYET MH.435 SK. NO:6/A
02324383822
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
KESELİ ECZANESİ - TİRE
ATATÜRK MAH. ISTASYON CAD. NO:86/1 A BLOK NO.3 TIRE
02325115841
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
ÖZGÜR ECZANESİ - TORBALI
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
HÜKÜMET CAD. NO:6
ZİRAAT BANKASI ARKASI
2328561284
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
ÇAĞRIBEY ECZANESİ - TORBALI
YEDİ EYLÜL MAH. EKOTEN CAD. NO:9/1
02328531118
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
HAYATİ BEY ECZANESİ - ZEYTİNALANI
* (22:00'DEN SONRA- URLA )
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK MAH. İSMET İNÖNÜ BULV. NO:13/A
02327663005
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
BİNKONUTLAR ECZANESİ - URLA
YENİKENT MAH. HÜSEYİN ZEREN CAD. NO:32/A
02327548844
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
ÜRKMEZ ECZANESİ - GÜMÜLDÜR - ÜRKMEZ
BENGİLER MAH.ÜRKMEZ CAD. NO:101/A ÜRKMEZ
02327421704
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
SIĞACIK ECZANESİ - SIĞACIK
* (23:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )
SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
SIĞACIK MAH. AKKUM CAD. NO:9/C
02327432233
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
ILKE ECZANESİ - ÇEŞMEALTI-İSKELE
* (23:00'DEN SONRA- URLA )
SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
ATATÜRK MAH. M.FEVZI ÇAKMAK CAD. NO:292/B
2327522728
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
YENİ GENÇ CEBE ECZANESİ - ÜÇYOL
PİRİ REİS MH. 269 Sk. NO:91/A
BP BENZİN İSTASYONU SOKAĞI ASKERİ HASTANESİ KARŞISI
02322610225
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
KIVANÇ ECZANESİ - YENİ FOÇA
* (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
GIRNE CAD. NO:18 YENİ FOÇA
05370342035
02328146031
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
YENİ ŞAKRAN ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN
* (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
SAYFIYE MAH. N.KEMAL CAD. NO:79/B
5323340779
02326288828
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
NEFES ECZANESİ - YENİŞEHİR
YENİŞEHİR MAH. GAZİLER CAD. NO:341/B
02324579637
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
YASEMIN ECZANESİ - YEŞİLYURT
* (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
MIZRAKLI CAD.NO:36/A YESILYURT KARABAGLAR-IZMIR
ESKİ 2 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
2322315906
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
Ayrıntılı bilgi için tıklayın.