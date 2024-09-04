İzmir'de bugün(4 Eylül) nöbetçi olan eczaneler aşağıda sıralanmakta. Hangi eczaneler 4 Eylül'de nöbetçi olacak? İzmir merkez ve diğer ilçelerinde hangi eczanelere ulaşabilirsiniz?

BAHAR ECZANESİ - ALİAĞA

 KÜLTÜR MAH. ATATÜRK CAD.NO:66
 2326167321
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 ALSANCAK ECZANESİ - ALSANCAK

 1379 SOK. NO:33/D ALSANCAK
 2324642981
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 KARADENIZ ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE

 KAHRAMANLAR CD. 1397 SOKAK NO:16/A
 ÖZEL SU HASTANESİ ACİL ÇAPRAZI
 02324820289
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 ECE SARI ECZANESİ - ALTINDAĞ

 * (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 BİRLİK MH. 4202/2 SK. NO:58/A ALTINDAĞ
 KOŞUKAVAK 3 NOLU ASM KARŞISI
 02324337033
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 SARDUNYA ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ

 * (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 OSMANGAZİ MAH. 579 SOK. NO:54/C
 02329990224
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 AYKUT ECZANESİ - AYRANCILAR

 İZMİR AYDIN CD. NO:59/B
 AYRANCILAR HALK BANKASI YANI İZMİR-AYDIN CADDESİ ÜZERİ
 02328546879
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 EGENUR ECZANESİ - BALÇOVA

 FEVZİ ÇAKMAK MAH. ATA CAD. NO:152/A
 02322789581
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 YENI AKIN ECZANESİ - BASIN SİTESİ

 POLAT CAD. NO:89/A YESILYURT
 02322449805
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 ÇAPUK ECZANESİ - BAYINDIR

 HASTANE CAD.NO.20 BAYINDIR
 02325813811
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 ESKISEHIR ECZANESİ - BAYRAKLI

 Tepekule Mah.2089 Sok.No:5/A
 GENÇ DÜĞÜN SALONU KARŞI SOKAĞI
 02323711784
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 ONUR ECZANESİ - BERGAMA

 MALTEPE MAH. BÖBLINGEN CAD. NO:48
 2326322229
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 İNCİR ECZANESİ - BEYDAĞ

 * (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 ATATÜRK MAH. YUSUF DOĞAN CAD. NO:21
 02325929810
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 PELIT ECZANESİ - BORNOVA 1

 456 SOKAK NO:11/B ERZENE MAH. BORNOVA
 TÜRKAN ÖZİLHAN SEMT POLİK.KARŞISI
 02323438168
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 YENI ABIDIN ECZANESİ - BORNOVA 2

 ÜNIVERSITE CAD.NO:26/A
 2323881271
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 BETÜL ECZANESİ - BORNOVA 3

 KAZIM DİRİK MAH. MUSTAFA KEMAL CAD. NO:120/1-B
 02323887677
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 ALTINBAS ECZANESİ - BORNOVA 4

 * (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 129 SOKAK NO:1/B EVKA-3 BORNOVA
 4.SANAYİ SİT. BORNOVA DEVL. HAST. KARŞISI
 2323755288
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 ACIRGAN ŞİFA ECZANESİ - BOZYAKA

 SAİM ÇIKRIK CAD. NO. 98/A
 BOZYAKA SSK POLİKLİNİĞİ KAPI KARŞISI
 02322280204
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 BUCA CAN ECZANESİ - BUCA 1

 VALI RAHMI BEY MH.ÖZMEN CAD.124/A
 SEYFİ DEMİRSOY DEVLET HASTANESİ KARŞISI
 2324526416
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 SERTAÇ ECZANESİ - BUCA 2

 ÇAMLIKULE MH. 220/57 SK. NO:2/A
 02324532867
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 SAMANYOLU ECZANESİ - ÇAMDİBİ

 GAZİ OSMANPAŞA MH. 5401/2 SK. NO:13/A ÇAMDİBİ
 ATATÜRK STADI KARŞISI GÜNEŞ HOTELİ ARKASI
 02324624971
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 FATİH ECZANESİ - ÇANDARLI

 ÇANDARLI MAH. NAMIK KEMAL CAD. NO:10/A
 02326732676
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 REİSDERE ECZANESİ - ÇEŞME

 ÇEŞME REİSDERE MAHALLESİ 6001 SOKAK NO:44
 02327171040
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 BEGÜM ECZANESİ - ÇİĞLİ

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 UĞUR MUMCU MH. 8968/1 SK. NO:1/A
 02328392233
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 ATIL ECZANESİ - ÇİĞLİ

 ISTASYON ALTI MAH. 8258/2 SOKAK NO:2/C ÇIGLI-IZMIR
 ATAŞEHİR MAHALLESİ BÜYÜK ÇİĞLİ SAĞLIK OCAĞI YANI
 2323942030
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 EGECAN ECZANESİ - ÇİĞLİ

 8034 SOKAK NO:53/A
 yenimahalle sağlık ocağı yanı
 02323760806
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 DİKİLİ YAMAN ECZANESİ - DİKİLİ

 Ş.SAMİ AKBULUT CD. NO:22
 02326717881
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Çiğli Belediyesi’nden okullara kapsamlı bakım ve onarım desteği Çiğli Belediyesi’nden okullara kapsamlı bakım ve onarım desteği

 TALATPASA ECZANESİ - ESKİ FOÇA

 FEVZIPASA MAH. 210 SOKAK NO:22/A
 2328127700
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 GÜLYAKA ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME

 * (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 DEVRİM MH.3817 SK. NO:4/A ESKİ-İZMİR
 02322717673
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 ÇIFTÇILER ECZANESİ - EŞREFPAŞA

 628 SOKAK NO:45 ÇIMENTEPE KONAK
 SALİHPAŞA CAMİİ KARŞISI ÇİMENTEPE
 02322622089
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 YEDIGÖLLER ECZANESİ - EVKA 1

 * (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 KAZAKİSTAN CD. NO:2/A
 02324403797
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 GÜZEL ÇIGDEM ECZANESİ - GAZİEMİR

 YESIL MH.S.METIN HENKOGLU CD.NO.5/D
 SEMT POLK.KARŞISI
 02322526276
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 ONAR ECZANESİ - GEDİZ

 * (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )

 GÖKSU MAH. 679/18 SOK. NO:37-39/B
 02322751235
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 CAN ATA ECZANESİ - GÜLTEPE

 * (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MİLLET MAH. HIZIRREİS CAD. NO:66/A
 MERSİN PINAR SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
 02324562577
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 YENİ CEREN ECZANESİ - GÜMÜŞPALA

 * (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ONUR MAH. 7371 SOK. NO:46/A
 KURTULUŞ İPEK İŞERİ İÖ.OKULU ÇAPRAZI (05526674992)
 02323630006
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 MAYIS ECZANESİ - GÜZELBAHÇE

 YALI MAH. İSTİKBAL CAD. NO:10/B
 GÜZELBAHÇE PTT KARŞISI
 02322342230
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 ESENTEPE ECZANESİ - HATAY

 ESENTEPE MH. 14 SK. NO:122/A
 S.TEZCAN İÖO KARŞISI
 02322474134
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 YENI UMUT ECZANESİ - İNCİRALTI

 MITHATPASA CAD. NO:271/K BALÇOVA
 2322598888
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 ÖZYENI UMUT ECZANESİ - KARABAĞLAR

 YUNUS EMRE MAH.4012 SOK.NO.65/A KARABAGLAR-IZMIR
 İBN-İ SİNA TIP MERKEZİ YANI
 02322375737
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 YENI KARABURUN ECZANESİ - KARABURUN

 * (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MERKEZ MAH.NO:1 KARABURUN
 02327312403
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 SEFA ECZANESİ - KARŞIYAKA 1

 ALAYBEY MH. MEHMET İHSAN ZEYREK SK. NO:56/A KARŞIYAKA - İZMİR
 02323687355
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 BORAN ECZANESİ - KARŞIYAKA 2

 BAHÇELİEVLER MAH. 1851 SOK. NO:1/A
 02323651538
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 BARLAS ECZANESİ - KARŞIYAKA 3

 BOSTANLI MAH. 1799 SOK. NO:14/A
 ŞEHİTLER BULV. CADDESİ, YAPI KREDİ BANKASI YANI
 02323301160
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 PARK ECZANESİ - KARŞIYAKA 4

 İMBATLI MAH. 6076/2 SOK. NO:4/C
 MEDİCALPARK SOL YANI
 02323672424
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 YENI MERCAN ECZANESİ - KEMALPAŞA

 mehmet akif ersoy mah. 157 sok. no:39/a
 02328785606
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 TOKER ECZANESİ - KINIK

 TÜRKCEDİT MAH. TURAN GÜNEŞ CAD. NO:2/B
 02326871166
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 SIFA ECZANESİ - KİRAZ

 CUMHURİYET MAH. SABİT ARLI CAD. NO:24 KİRAZ
 02325723086
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 KIRLANGIÇ ECZANESİ - MENDERES

 CÜNEYTBEY MAH. ARMUTLUK SOK. NO:16-18E
 02325031382
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 DÖNMEZ ECZANESİ - MENEMEN

 SEHIT AYCAN AKSOY CAD. NO:26/A MENEMEN
 MENEMEN PERŞEMBE PAZARYERİ KARŞISI
 2328311522
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 KOYUNDERE ECZANESİ - MENEMEN 2

 * (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ULUS MAH.7503 SOK.NO.9/A KOYUNDERE
 2328461123
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 İPEK ECZANESİ - MİTHATPAŞA

 GÜZELYALI MAH. MİTHATPAŞA CAD. 95 SOK. NO:3/E
 02322854225
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 MORDOGAN EGE ECZANESİ - MORDOĞAN

 * (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MORDOĞAN MH. FATİH CD. NO:10
 05077073220
 02327375520
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 TÜZÜN ECZANESİ - NARLIDERE

 MITHATPASA CAD.NO:108/B
 2322383021
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 GÖKTÜRK ECZANESİ - ÖDEMİŞ

 BENGİSU MAH. GAZİ CAD. NO:55
 02325446441
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 PINARBAŞI ECZANESİ - PINARBAŞI

 * (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 KEMAL PAŞA MAH. 7055 SOK. NO:34/A PINARBAŞI
 02324791702
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 BALKAN ECZANESİ - SARNIÇ

 * (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 FATİH MAH. 1099 SOK. NO:70/C
 05318851923
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 MANDARİN ECZANESİ - SEFERİHİSAR

 HIDIRLIK MAH. İNÖNÜ CAD. NO:3/A
 05330256149
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 BERAY ECZANESİ - SELÇUK

 ATATÜRK MAH. TAHSIN BASARAN CAD. 1005 SOKAK NO:2
 2328926620
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 HÜRRİYET ECZANESİ - ŞİRİNYER

 HÜRRİYET MH.435 SK. NO:6/A
 02324383822
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 KESELİ ECZANESİ - TİRE

 ATATÜRK MAH. ISTASYON CAD. NO:86/1 A BLOK NO.3 TIRE
 02325115841
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 ÖZGÜR ECZANESİ - TORBALI

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 HÜKÜMET CAD. NO:6
 ZİRAAT BANKASI ARKASI
 2328561284
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 ÇAĞRIBEY ECZANESİ - TORBALI

 YEDİ EYLÜL MAH. EKOTEN CAD. NO:9/1
 02328531118
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 HAYATİ BEY ECZANESİ - ZEYTİNALANI

 * (22:00'DEN SONRA- URLA )

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK MAH. İSMET İNÖNÜ BULV. NO:13/A
 02327663005
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 BİNKONUTLAR ECZANESİ - URLA

 YENİKENT MAH. HÜSEYİN ZEREN CAD. NO:32/A
 02327548844
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 ÜRKMEZ ECZANESİ - GÜMÜLDÜR - ÜRKMEZ

 BENGİLER MAH.ÜRKMEZ CAD. NO:101/A ÜRKMEZ
 02327421704
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 SIĞACIK ECZANESİ - SIĞACIK

 * (23:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )

 SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SIĞACIK MAH. AKKUM CAD. NO:9/C
 02327432233
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 ILKE ECZANESİ - ÇEŞMEALTI-İSKELE

 * (23:00'DEN SONRA- URLA )

 SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ATATÜRK MAH. M.FEVZI ÇAKMAK CAD. NO:292/B
 2327522728
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 YENİ GENÇ CEBE ECZANESİ - ÜÇYOL

 PİRİ REİS MH. 269 Sk. NO:91/A
 BP BENZİN İSTASYONU SOKAĞI ASKERİ HASTANESİ KARŞISI
 02322610225
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 KIVANÇ ECZANESİ - YENİ FOÇA

 * (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 GIRNE CAD. NO:18 YENİ FOÇA
 05370342035
 02328146031
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 YENİ ŞAKRAN ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN

 * (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SAYFIYE MAH. N.KEMAL CAD. NO:79/B
 5323340779
 02326288828
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 NEFES ECZANESİ - YENİŞEHİR

 YENİŞEHİR MAH. GAZİLER CAD. NO:341/B
 02324579637
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 YASEMIN ECZANESİ - YEŞİLYURT

 * (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MIZRAKLI CAD.NO:36/A YESILYURT KARABAGLAR-IZMIR
 ESKİ 2 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
 2322315906
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Editör: Engin Keskin