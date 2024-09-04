İzmir'de bugün(4 Eylül) nöbetçi olan eczaneler aşağıda sıralanmakta. Hangi eczaneler 4 Eylül'de nöbetçi olacak? İzmir merkez ve diğer ilçelerinde hangi eczanelere ulaşabilirsiniz?

BAHAR ECZANESİ - ALİAĞA

KÜLTÜR MAH. ATATÜRK CAD.NO:66

2326167321

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ALSANCAK ECZANESİ - ALSANCAK

1379 SOK. NO:33/D ALSANCAK

2324642981

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KARADENIZ ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE

KAHRAMANLAR CD. 1397 SOKAK NO:16/A

ÖZEL SU HASTANESİ ACİL ÇAPRAZI

02324820289

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ECE SARI ECZANESİ - ALTINDAĞ

* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

BİRLİK MH. 4202/2 SK. NO:58/A ALTINDAĞ

KOŞUKAVAK 3 NOLU ASM KARŞISI

02324337033

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SARDUNYA ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ

* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

OSMANGAZİ MAH. 579 SOK. NO:54/C

02329990224

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AYKUT ECZANESİ - AYRANCILAR

İZMİR AYDIN CD. NO:59/B

AYRANCILAR HALK BANKASI YANI İZMİR-AYDIN CADDESİ ÜZERİ

02328546879

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EGENUR ECZANESİ - BALÇOVA

FEVZİ ÇAKMAK MAH. ATA CAD. NO:152/A

02322789581

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YENI AKIN ECZANESİ - BASIN SİTESİ

POLAT CAD. NO:89/A YESILYURT

02322449805

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ÇAPUK ECZANESİ - BAYINDIR

HASTANE CAD.NO.20 BAYINDIR

02325813811

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ESKISEHIR ECZANESİ - BAYRAKLI

Tepekule Mah.2089 Sok.No:5/A

GENÇ DÜĞÜN SALONU KARŞI SOKAĞI

02323711784

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ONUR ECZANESİ - BERGAMA

MALTEPE MAH. BÖBLINGEN CAD. NO:48

2326322229

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İNCİR ECZANESİ - BEYDAĞ

* (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

ATATÜRK MAH. YUSUF DOĞAN CAD. NO:21

02325929810

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PELIT ECZANESİ - BORNOVA 1

456 SOKAK NO:11/B ERZENE MAH. BORNOVA

TÜRKAN ÖZİLHAN SEMT POLİK.KARŞISI

02323438168

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YENI ABIDIN ECZANESİ - BORNOVA 2

ÜNIVERSITE CAD.NO:26/A

2323881271

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BETÜL ECZANESİ - BORNOVA 3

KAZIM DİRİK MAH. MUSTAFA KEMAL CAD. NO:120/1-B

02323887677

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ALTINBAS ECZANESİ - BORNOVA 4

* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

129 SOKAK NO:1/B EVKA-3 BORNOVA

4.SANAYİ SİT. BORNOVA DEVL. HAST. KARŞISI

2323755288

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ACIRGAN ŞİFA ECZANESİ - BOZYAKA

SAİM ÇIKRIK CAD. NO. 98/A

BOZYAKA SSK POLİKLİNİĞİ KAPI KARŞISI

02322280204

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BUCA CAN ECZANESİ - BUCA 1

VALI RAHMI BEY MH.ÖZMEN CAD.124/A

SEYFİ DEMİRSOY DEVLET HASTANESİ KARŞISI

2324526416

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SERTAÇ ECZANESİ - BUCA 2

ÇAMLIKULE MH. 220/57 SK. NO:2/A

02324532867

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SAMANYOLU ECZANESİ - ÇAMDİBİ

GAZİ OSMANPAŞA MH. 5401/2 SK. NO:13/A ÇAMDİBİ

ATATÜRK STADI KARŞISI GÜNEŞ HOTELİ ARKASI

02324624971

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FATİH ECZANESİ - ÇANDARLI

ÇANDARLI MAH. NAMIK KEMAL CAD. NO:10/A

02326732676

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REİSDERE ECZANESİ - ÇEŞME

ÇEŞME REİSDERE MAHALLESİ 6001 SOKAK NO:44

02327171040

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BEGÜM ECZANESİ - ÇİĞLİ

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

UĞUR MUMCU MH. 8968/1 SK. NO:1/A

02328392233

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ATIL ECZANESİ - ÇİĞLİ

ISTASYON ALTI MAH. 8258/2 SOKAK NO:2/C ÇIGLI-IZMIR

ATAŞEHİR MAHALLESİ BÜYÜK ÇİĞLİ SAĞLIK OCAĞI YANI

2323942030

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EGECAN ECZANESİ - ÇİĞLİ

8034 SOKAK NO:53/A

yenimahalle sağlık ocağı yanı

02323760806

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DİKİLİ YAMAN ECZANESİ - DİKİLİ

Ş.SAMİ AKBULUT CD. NO:22

02326717881

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TALATPASA ECZANESİ - ESKİ FOÇA

FEVZIPASA MAH. 210 SOKAK NO:22/A

2328127700

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GÜLYAKA ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME

* (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

DEVRİM MH.3817 SK. NO:4/A ESKİ-İZMİR

02322717673

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ÇIFTÇILER ECZANESİ - EŞREFPAŞA

628 SOKAK NO:45 ÇIMENTEPE KONAK

SALİHPAŞA CAMİİ KARŞISI ÇİMENTEPE

02322622089

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YEDIGÖLLER ECZANESİ - EVKA 1

* (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

KAZAKİSTAN CD. NO:2/A

02324403797

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GÜZEL ÇIGDEM ECZANESİ - GAZİEMİR

YESIL MH.S.METIN HENKOGLU CD.NO.5/D

SEMT POLK.KARŞISI

02322526276

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ONAR ECZANESİ - GEDİZ

* (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )

GÖKSU MAH. 679/18 SOK. NO:37-39/B

02322751235

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CAN ATA ECZANESİ - GÜLTEPE

* (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

MİLLET MAH. HIZIRREİS CAD. NO:66/A

MERSİN PINAR SAĞLIK OCAĞI KARŞISI

02324562577

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YENİ CEREN ECZANESİ - GÜMÜŞPALA

* (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

ONUR MAH. 7371 SOK. NO:46/A

KURTULUŞ İPEK İŞERİ İÖ.OKULU ÇAPRAZI (05526674992)

02323630006

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MAYIS ECZANESİ - GÜZELBAHÇE

YALI MAH. İSTİKBAL CAD. NO:10/B

GÜZELBAHÇE PTT KARŞISI

02322342230

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ESENTEPE ECZANESİ - HATAY

ESENTEPE MH. 14 SK. NO:122/A

S.TEZCAN İÖO KARŞISI

02322474134

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YENI UMUT ECZANESİ - İNCİRALTI

MITHATPASA CAD. NO:271/K BALÇOVA

2322598888

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ÖZYENI UMUT ECZANESİ - KARABAĞLAR

YUNUS EMRE MAH.4012 SOK.NO.65/A KARABAGLAR-IZMIR

İBN-İ SİNA TIP MERKEZİ YANI

02322375737

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YENI KARABURUN ECZANESİ - KARABURUN

* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

MERKEZ MAH.NO:1 KARABURUN

02327312403

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SEFA ECZANESİ - KARŞIYAKA 1

ALAYBEY MH. MEHMET İHSAN ZEYREK SK. NO:56/A KARŞIYAKA - İZMİR

02323687355

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BORAN ECZANESİ - KARŞIYAKA 2

BAHÇELİEVLER MAH. 1851 SOK. NO:1/A

02323651538

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BARLAS ECZANESİ - KARŞIYAKA 3

BOSTANLI MAH. 1799 SOK. NO:14/A

ŞEHİTLER BULV. CADDESİ, YAPI KREDİ BANKASI YANI

02323301160

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PARK ECZANESİ - KARŞIYAKA 4

İMBATLI MAH. 6076/2 SOK. NO:4/C

MEDİCALPARK SOL YANI

02323672424

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YENI MERCAN ECZANESİ - KEMALPAŞA

mehmet akif ersoy mah. 157 sok. no:39/a

02328785606

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TOKER ECZANESİ - KINIK

TÜRKCEDİT MAH. TURAN GÜNEŞ CAD. NO:2/B

02326871166

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SIFA ECZANESİ - KİRAZ

CUMHURİYET MAH. SABİT ARLI CAD. NO:24 KİRAZ

02325723086

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KIRLANGIÇ ECZANESİ - MENDERES

CÜNEYTBEY MAH. ARMUTLUK SOK. NO:16-18E

02325031382

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DÖNMEZ ECZANESİ - MENEMEN

SEHIT AYCAN AKSOY CAD. NO:26/A MENEMEN

MENEMEN PERŞEMBE PAZARYERİ KARŞISI

2328311522

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KOYUNDERE ECZANESİ - MENEMEN 2

* (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

ULUS MAH.7503 SOK.NO.9/A KOYUNDERE

2328461123

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İPEK ECZANESİ - MİTHATPAŞA

GÜZELYALI MAH. MİTHATPAŞA CAD. 95 SOK. NO:3/E

02322854225

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MORDOGAN EGE ECZANESİ - MORDOĞAN

* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

MORDOĞAN MH. FATİH CD. NO:10

05077073220

02327375520

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TÜZÜN ECZANESİ - NARLIDERE

MITHATPASA CAD.NO:108/B

2322383021

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GÖKTÜRK ECZANESİ - ÖDEMİŞ

BENGİSU MAH. GAZİ CAD. NO:55

02325446441

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PINARBAŞI ECZANESİ - PINARBAŞI

* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

KEMAL PAŞA MAH. 7055 SOK. NO:34/A PINARBAŞI

02324791702

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BALKAN ECZANESİ - SARNIÇ

* (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

FATİH MAH. 1099 SOK. NO:70/C

05318851923

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MANDARİN ECZANESİ - SEFERİHİSAR

HIDIRLIK MAH. İNÖNÜ CAD. NO:3/A

05330256149

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BERAY ECZANESİ - SELÇUK

ATATÜRK MAH. TAHSIN BASARAN CAD. 1005 SOKAK NO:2

2328926620

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HÜRRİYET ECZANESİ - ŞİRİNYER

HÜRRİYET MH.435 SK. NO:6/A

02324383822

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KESELİ ECZANESİ - TİRE

ATATÜRK MAH. ISTASYON CAD. NO:86/1 A BLOK NO.3 TIRE

02325115841

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ÖZGÜR ECZANESİ - TORBALI

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

HÜKÜMET CAD. NO:6

ZİRAAT BANKASI ARKASI

2328561284

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ÇAĞRIBEY ECZANESİ - TORBALI

YEDİ EYLÜL MAH. EKOTEN CAD. NO:9/1

02328531118

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HAYATİ BEY ECZANESİ - ZEYTİNALANI

* (22:00'DEN SONRA- URLA )

SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK MAH. İSMET İNÖNÜ BULV. NO:13/A

02327663005

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BİNKONUTLAR ECZANESİ - URLA

YENİKENT MAH. HÜSEYİN ZEREN CAD. NO:32/A

02327548844

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ÜRKMEZ ECZANESİ - GÜMÜLDÜR - ÜRKMEZ

BENGİLER MAH.ÜRKMEZ CAD. NO:101/A ÜRKMEZ

02327421704

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SIĞACIK ECZANESİ - SIĞACIK

* (23:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )

SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

SIĞACIK MAH. AKKUM CAD. NO:9/C

02327432233

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ILKE ECZANESİ - ÇEŞMEALTI-İSKELE

* (23:00'DEN SONRA- URLA )

SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

ATATÜRK MAH. M.FEVZI ÇAKMAK CAD. NO:292/B

2327522728

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YENİ GENÇ CEBE ECZANESİ - ÜÇYOL

PİRİ REİS MH. 269 Sk. NO:91/A

BP BENZİN İSTASYONU SOKAĞI ASKERİ HASTANESİ KARŞISI

02322610225

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KIVANÇ ECZANESİ - YENİ FOÇA

* (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

GIRNE CAD. NO:18 YENİ FOÇA

05370342035

02328146031

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YENİ ŞAKRAN ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN

* (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)

SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

SAYFIYE MAH. N.KEMAL CAD. NO:79/B

5323340779

02326288828

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NEFES ECZANESİ - YENİŞEHİR

YENİŞEHİR MAH. GAZİLER CAD. NO:341/B

02324579637

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YASEMIN ECZANESİ - YEŞİLYURT

* (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

MIZRAKLI CAD.NO:36/A YESILYURT KARABAGLAR-IZMIR

ESKİ 2 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI

2322315906

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