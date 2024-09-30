İzmir'in Konak ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 44 yıl 9 ay hapis cezası bulunan 18 yaşındaki Ç.U., mahalle bekçilerinin yaptığı rutin kimlik kontrolü sırasında yakalanarak gözaltına alındı. Genç, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Olay, Konak ilçesinin Süvari Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede devriye görevini sürdüren çarşı ve mahalle bekçileri, şüphe üzerine Ç.U.'yu durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Yapılan sorgulama sonucu, Ç.U.'nun çok sayıda suç kaydı olduğu ve hakkında kesinleşmiş 44 yıl 9 ay hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Bekçilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Ç.U.'yu gözaltına alarak emniyete götürdü. Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ç.U., cezaevine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.