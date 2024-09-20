İzmir'de hafif ticari aracıyla yaptığı "makas atma" hareketleri sonucu gerçekleşen trafik kazasında 5 kişinin ölümüne ve 20 kişinin yaralanmasına neden olan 19 yaşındaki Y.İ.K., mahkeme tarafından 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, sanık SEGBİS ile katılım sağlarken, taraf avukatları ve müştekiler duruşma salonunda hazır bulundu.

Bilirkişi raporu ve avukatların talepleri

Mahkeme başkanı, kazaya ilişkin adli tıp kurumundan alınan trafik raporunun mahkemeye ulaştığını açıkladı. Sanık avukatları, raporda eksiklikler olduğunu iddia ederek, kazada sinyal verilip verilmediği gibi bazı detayların yeniden değerlendirilmesini talep etti. Ancak Cumhuriyet savcısı, sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılmasını ve cezanın alt sınırdan uzaklaştırılmasını talep etti.

Sanık ve avukatının savunması

Sanık Y.İ.K.'nin avukatı, müvekkilinin olay tarihinde henüz 18 yaşında olduğunu ve kazanın ardından teslim olduğunu belirtti. Avukat, "İddia edildiği gibi makas atma durumu yok. Müvekkilim ağır kusurlu olduğunu kabul ediyor. Ancak bu kusurun basit taksir olarak değerlendirilmesini ve cezanın alt sınırdan verilmesini talep ediyoruz." şeklinde savunma yaptı. Sanık Y.İ.K. ise son savunmasında beraatini talep etti.

Mahkemeden 18 yıl hapis kararı

Mahkeme heyeti, sanığı "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ancak suçun "bilinçli taksirle" işlendiği gerekçesiyle bu ceza yarı oranında artırılarak 18 yıla çıkarıldı. Ayrıca, sanığa herhangi bir takdiri indirim uygulanmadı.

Olayın geçmişi

Kaza, 30 Haziran 2023 tarihinde İzmir’in Menderes ilçesinde meydana gelmişti. Y.İ.K.’nin hafif ticari aracıyla "makas atarak" ilerlediği sırada, Özcan Özer yönetimindeki otomobile çarparak aracın kontrolden çıkmasına ve karşı şeride geçerek minibüsle çarpışmasına neden olmuştu. Kazada Özcan Özer, eşi Sibel Özer, oğlu Ali Alperen Özer, ablası Şengül Akbaş ve minibüs yolcusu Mustafa Kemal Karaca hayatını kaybetmişti. Kazada yaralanan 20 kişi ise hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Olay sonrası gözaltına alınan Y.İ.K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmış ve hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan dava açılmıştı.