Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen “Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi” kapsamında İzmir Ürkmez Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nda bu yıl yaklaşık 5 milyon adet yavru pullu sazan balığı (Cyprinus carpio) yetiştirilmesi hedefleniyor. Tesis, toplam 13.768 m² alanda kurulu olup, aktif kuluçkahane, malzeme odası, soğuk hava deposu, su filtre odası, 17 toprak havuz ve 5 beton havuzdan oluşmaktadır. Üretim için kullanılan su kaynağı ise Ürkmez Barajı'dır.

Hedefe doğru adım adım

Bakanlığın belirlediği 5 milyon yavru sazan balığı hedefi doğrultusunda bu yıl 6 sağım planlanmış olup, bugün üçüncü sağım gerçekleştirildi. İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa ŞAHİN, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Bülent CANATAN ve kurum personelinin katılımıyla gerçekleştirilen sağımda, hedefe ulaşmak için önemli bir adım atıldı. Sağım sonrası kuluçkahane sürecinde bir hafta tutulacak olan larvalar, ardından toprak havuzlara bırakılarak iki aylık beslenme sürecinin ardından balıklandırmaya hazır hale getirilecek.

Balıklandırma Projesi ile sürdürülebilir balıkçılık

Proje kapsamında Aydın, Balıkesir, Manisa, Uşak ve İzmir illerindeki iç sular balıklandırılacak. Bakanlık, su kaynaklarında sürdürülebilir canlı hayatı sağlamak ve vatandaşlara kaliteli protein alternatifi sunmak amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Bu proje, bölgedeki balıkçılığın sürdürülebilirliği ve ekonomik destek açısından büyük önem taşımaktadır.

Sürdürülebilir kullanım ve kaliteli protein

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nün desteğiyle yürütülen bu projeyle, su kaynaklarının verimli kullanılması ve korunması hedefleniyor. Bakanlığın bu önemli projesi, su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımını ve vatandaşlara kaliteli protein alternatifleri sunmayı amaçlayan çalışmalarla devam ediyor.