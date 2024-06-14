İzmir Şehir Hastanesi'nde, beslenme zorlukları ve yemek borusundaki darlık sebebiyle yeterli beslenemeyen, gece hırıltıları nedeniyle rahat uyuyamayan 6 yaşındaki bir Akalazya hastasına başarılı bir endoskopik myotomi (POEM) işlemi uygulandı.

Hastanın İzmir Şehir Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji Polikliniği'ne başvurmasıyla başlayan süreçte yapılan tetkikler sonucunda sfinkter kusuru (Akalazya) teşhisi konuldu. Daha önce denenen endoskopik balon dilatasyonu sonrasında şikayetlerin tekrarlaması üzerine cerrahi operasyonun gerekliliği tartışıldı.

Son yıllarda yetişkinlerde başarıyla uygulanan Peroral Endoskopik Myotomi (POEM) işlemi, İzmir Şehir Hastanesi'nde daha önce bir 14 yaşındaki hastaya da başarıyla uygulanmıştı. Bu seferki operasyon için Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Doç. Dr. Süleyman Günay ile birlikte işbirliği yapılarak ekip olarak karar verildi ve Prof. Dr. Maşallah Baran, Prof. Dr. Gökhan Köylüoğlu, Doç. Dr. Süleyman Günay ve ameliyat ekibi ile birlikte başarıyla gerçekleştirildi.

Hastanın işlemin 3. gününde takılma sorunu yaşamadan normal beslenmeye başlaması, gece hırıltılarının düzelmesi ve uyku ile ilgili sorunlarının tamamen iyileşmesi, POEM işleminin başarısını kanıtladı. Bu yöntem, küçük çocuk hastalarda da umut verici sonuçlar elde edilmesini sağlayarak, Akalazya hastalarına yeni bir umut kaynağı olmuştur.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, hastane yetkilileri, bu başarılı operasyonun Akalazya hastaları için önemli bir gelişme olduğunu vurguladılar.